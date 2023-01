Pathaan 2 : Shah Rukh Khan et Siddharth Anand prévoient une suite au film à succès

Pathan mettant en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham est sorti le 25 janvier 2023. Et il n’a cessé de croître. L’amour est versé sur Pathaan, Shah Rukh Khan et les acteurs et l’équipe du film. Comme vous le savez, une conférence de presse se tient dans la ville avec Shah Rukh, Deepika, John et le réalisateur Siddharth Anand. Et lors de l’interaction avec l’hôte Anurag Pandey, Shah Rukh Khan et Siddharth Anand ont parlé de la suite du film. Oui, Pathaan 2 pourrait être la prochaine grande chose.

Pathaan 2 en préparation ?

Pathan, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham font tous les jours la une des journaux dans Entertainment News. Et devine quoi? Désormais, Pathaan 2 fera également la une des journaux. Lors de la conférence de presse, l’hôte Anurag a interrogé Siddharth sur son prochain avec Shah Rukh. Les fans réunis lors de l’événement ont commencé à hurler. Siddharth a profité de l’occasion et l’a diffusé indirectement, “Pathaan aayi hai a frappé Hui hai toh uske baad kya banegi”, quand tout le monde a crié Pathaan 2. Siddharth est prêt à travailler avec Shah Rukh Khan dans la suite. Lorsqu’on lui a demandé Shah Rukh, la superstar a déclaré: “Ce sera un honneur s’ils veulent faire une suite avec moi.”

Siddharth Anand fait l’éloge de Shah Rukh Khan

L’animateur a interrogé le réalisateur Siddharth Anand sur son expérience de travail avec King Khan pour la première fois. Le réalisateur a dit qu’il fallait mériter le film avec Shah Rukh. Il a dit qu’il n’était pas prêt et qu’il n’avait pas eu la chance de travailler avec lui auparavant. Siddharth a déclaré que c’était une énorme responsabilité pour lui de diriger Shah Rukh à cause de ses fans et de son fandom. Il a également appelé Shah Rukh un acteur du réalisateur révélant que Shah Rukh Khan est comme de l’argile et peut se mouler dans tout ce qui lui est dit. Shah Rukh, John Abraham et Deepika Padukone ont remercié toute l’équipe de Pathaan pour les efforts qui ont fait du film un si grand succès.