Paterson compte 152 postes d’enseignants vacants à l’approche de la rentrée scolaire

PATERSON — Le district scolaire compte 152 postes d’enseignant vacants à l’approche du début de la nouvelle année scolaire – des ouvertures qui pourraient saper les efforts visant à améliorer les résultats des élèves aux tests, qui sont parmi les plus bas du New Jersey.

Les postes vacants représentent environ 8 % des postes d’enseignant à Paterson, selon les rapports de l’État montrant que le district scolaire de la ville compte environ 1 760 éducateurs sur sa liste de paie.

Les responsables locaux de l’éducation ont déclaré que la difficulté de Paterson à pourvoir tous ses postes d’enseignants reflétait un problème qui affecte les écoles dans tout le pays. En fait, dans une certaine mesure, des progrès ont été réalisés à Paterson.

Au début des cours en 2023, le district comptait 166 postes d’enseignants vacants, et en 2022, il y avait 168 ouvertures.

Mais la baisse du nombre de places vacantes n’aide pas les étudiants qui recevront des cours de remplacement pendant des semaines, des mois ou toute l’année scolaire, ont déclaré les défenseurs de l’éducation.

« Beaucoup de nos élèves, y compris ceux des écoles peu performantes, n’ont plus d’enseignant permanent depuis plus d’un an », a déclaré Rosie Grant, directrice exécutive du groupe de défense Paterson Education Fund. « Il est clair que le district doit agir rapidement pour remédier à cette situation. »

Grant a déclaré que les postes vacants aggravent les problèmes du district.

« Nous n’améliorerons pas la fréquentation, les résultats aux tests ou la réussite globale des élèves si chaque enfant n’a pas accès à des enseignants qualifiés et dévoués », a ajouté Grant. « Rassemblons-nous en tant que communauté pour soutenir les efforts visant à recruter de nouveaux enseignants ou à équilibrer le personnel existant d’une manière plus équitable. Chaque enfant de Paterson mérite un enseignant certifié et un environnement d’apprentissage stable et inspirant. »

En 2022, le district a utilisé une partie de son financement fédéral d’aide à la pandémie pour verser des primes à la signature de 7 500 $ aux enseignants qui ont accepté un emploi à Paterson. Dans le cadre de ce programme, le district a attiré plus de 100 nouveaux enseignants. Mais cela n’a pas résolu le problème.

Que fera le district pour les classes sans enseignants ?

« Nous prévoyons de combler les postes vacants restants avec une combinaison de remplaçants journaliers, en combinant les cours lorsque cela est possible, en payant les enseignants pour couvrir les cours pendant leurs périodes d’ouverture et en utilisant Proximity, une plate-forme d’enseignement virtuelle », a déclaré la porte-parole des écoles de la ville, Aida Rosario.

Le district annonce ses offres d’emploi de diverses manières et organise de nombreux salons de l’emploi en personne et virtuels pour pourvoir les postes vacants, a déclaré Rosario.

Par le passé, les responsables ont cité les bas salaires comme l’une des raisons des postes d’enseignants vacants. En 2023, le district a approuvé un nouveau contrat de travail pour ses enseignants qui, selon les dirigeants syndicaux, porterait le salaire de départ d’un enseignant de Paterson à 64 830 $ d’ici 2027.

« Nous devons trouver un moyen de convaincre davantage d’enseignants de venir à Paterson », a déclaré le vice-président du conseil scolaire, Kenneth Simmons.

Simmons a déclaré que le district travaillait sur des partenariats avec les universités Montclair State et Kean qui créeraient des opportunités d’enseignement pour les étudiants à Paterson. Il a dit espérer que cela créerait un pipeline avec ces écoles d’enseignement de premier plan.

