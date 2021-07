Patel condamne les abus racistes contre les joueurs anglais – après avoir omis de critiquer les huées des joueurs se mettant à genoux

Priti Patel a condamné les racistes qui ont abusé des footballeurs noirs anglais après la défaite en finale de l’Euro dimanche soir contre l’Italie.

La ministre de l’Intérieur a déclaré qu’elle était « dégoûtée » par le comportement criminel et qu’elle soutiendrait la police pour trouver les responsables.

Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho – qui ont chacun raté un penalty pendant le match – ont été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après le coup de sifflet final.

Postant sur Twitter lundi matin, Mme Patel a déclaré: « Je suis dégoûtée que les joueurs d’@England qui ont tant donné pour notre pays cet été aient fait l’objet d’abus racistes ignobles sur les réseaux sociaux.

« Cela n’a pas sa place dans notre pays et je soutiens la police pour demander des comptes aux responsables. »

Les commentaires de Mme Patel interviennent moins d’un mois après qu’elle n’a pas condamné les fans anglais qui ont hué les joueurs en prenant le genou.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate, ses joueurs et la Football Association (FA) ont clairement indiqué lors de l’Euro que la décision de se mettre à genoux était pour protester « contre la discrimination, l’injustice et les inégalités » et non pour montrer son soutien « à une quelconque organisation politique ou idéologie ». « .

Malgré cela, la ministre de l’Intérieur, qui a décrit la prise du genou comme une « politique gestuelle », a déclaré que c’était un « choix » pour les fans qu’ils huent ou non et a refusé de dire si elle le ferait elle-même.

Pressée sur la question, la ministre de l’Intérieur, qui a publié la semaine dernière plusieurs photos d’elle portant un maillot anglais, a déclaré à un intervieweur: « Je ne suis jamais allée à un match de football pour même envisager cela ».

David Lammy, député de Tottenham et secrétaire à la justice fantôme, a déclaré à propos des remarques de Mme Patel: « Bien. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, excusez-vous d’avoir encouragé les fans à huer nos joueurs pour avoir pris le genou. »

L’indépendant a contacté le ministère de l’Intérieur pour commentaires.

Le Premier ministre Boris Johnson a d’abord refusé de condamner les huées lorsqu’elles ont commencé au début du tournoi, affirmant qu’il souhaitait que « tout le pays » soutienne l’équipe.

Un peu plus d’une semaine plus tard, le 12 juin, il a changé de cap sur la question pour dire qu’elle était « totalement fausse ».

Lundi, M. Johnson a condamné lundi ceux qui ont abusé de la race des joueurs anglais.

Le Premier ministre a déclaré que les personnes responsables des abus « épouvantables », qui font l’objet d’une enquête par la police, « devraient avoir honte d’elles-mêmes ».

Le prince William a déclaré qu’il était « écoeuré » par les abus racistes, ajoutant: « Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. »

La FA a également publié une déclaration disant qu’elle était « consternée », tandis que la police métropolitaine s’était engagée à enquêter.

« La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui vise certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux », indique le communiqué.

« Nous ne pourrions être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable.

« Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles.

« Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d’abus odieux. »

Dans un communiqué, Facebook, propriétaire d’Instagram – où l’abus est apparu – a déclaré: « Personne ne devrait avoir à subir des abus racistes où que ce soit, et nous ne le voulons pas sur Instagram. »