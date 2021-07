Patel conclut un accord de 54 millions de livres sterling avec la France pour réduire les migrants atteignant l’Angleterre

Priti Patel a annoncé une nouvelle répression contre les migrants traversant la Manche avec un accord de 54 millions de livres sterling avec la France pour augmenter les patrouilles afin d’empêcher les bateaux d’atteindre le Royaume-Uni – alors que les arrivées établissent un nouveau record.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé mardi soir la signature du nouvel accord de coopération entre le Royaume-Uni et la France avec le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le nouvel accord – qui entrera en vigueur dans les prochains jours – signifie que le nombre de policiers patrouillant sur les plages françaises doublera pour la deuxième fois en un an et qu’une technologie de surveillance supplémentaire sera déployée sur la côte.

Cela signifie également que les autorités patrouilleront des zones plus larges du littoral dans le nord de la France entre Boulogne et Dunkerque et plus au nord-ouest autour de Dieppe.

L’accord entre les deux pays intervient au milieu d’un pic de migrants traversant la Manche, avec 430 traversant la Manche et atterrissant au Royaume-Uni lundi, un nouveau record pour une seule journée.

Le chiffre annuel pour 2021 a dépassé au moins 8 452 – déjà devant le total pour l’ensemble de 2020 avec plus de cinq mois restants.

Mme Patel s’est précédemment engagée à rendre la route « non viable » et, en vertu de son projet de loi sur la nationalité et les frontières, elle pourra envoyer des demandeurs d’asile dans un « pays tiers sûr ».

Le ministre de l’Intérieur a déclaré : « Le peuple britannique en a tout simplement assez de la migration illégale et de l’exploitation des migrants par des gangs criminels.

« L’immigration illégale est conduite par de graves criminels organisés et des passeurs. Le public est à juste titre en colère que de petits bateaux arrivent sur nos côtes, facilités par des gangs criminels épouvantables qui profitent de la misère humaine et mettent des vies en danger. »

Dans le cadre de l’accord, les deux pays ont convenu d’un plan à long terme pour une « frontière intelligente » le long de la côte et utilisant une nouvelle technologie de surveillance « de pointe ».

Le député Nick Thomas-Symonds, ministre de l’Intérieur fantôme du Labour, a déclaré: «Ce sont encore des mots vides de la part des conservateurs sur la conclusion d’un accord avec la France pour lutter contre les gangs de trafiquants.

« Dès août 2020, les ministres ont promis qu’un nouveau » plan opérationnel conjoint « avec la France serait en place » dans les prochains jours « . Pourtant, près d’un an plus tard, ils font toujours des promesses vides, laissant tomber les victimes et permettant aux criminels de poursuivre leur commerce diabolique. »

Le nombre de traversées – qui sont souvent effectuées dans de petits bateaux non adaptés au voyage – a explosé ces dernières années, le total de l’année dernière ayant plus que quadruplé le nombre d’arrivées en 2019.

Malgré cela, le Royaume-Uni continue de voir beaucoup moins d’arrivées de bateaux et de demandes d’asile que nombre de ses homologues européens.

Au moins 44 230 personnes sont arrivées en Europe via la Méditerranée par voie terrestre et maritime jusqu’à présent cette année, selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Aussi, malgré la forte augmentation des arrivées de petits bateaux sur la côte sud, les demandes d’asile au Royaume-Uni ont chuté en 2020 à 29 456.