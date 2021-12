Patek Philippe ramène le « Saint Graal » des montres pour 170 heureux acheteurs

Patek Philippe a annoncé lundi la fabrication de 170 versions spéciales de sa montre la plus populaire dans le cadre d’un partenariat avec Tiffany & Co., un lancement susceptible de déclencher une frénésie d’achat chez les riches collectionneurs de montres.

Cette décision surprise intervient moins d’un an après que Patek a abandonné la célèbre montre, connue sous le nom de Nautilus Ref. 5711, provoquant une montée en flèche de la demande et des prix.

Patek a déclaré qu’il fabriquait 170 réf. Des 5711 au cadran bleu Tiffany qui seront vendues dans certaines boutiques Tiffany. La montre a été créée pour honorer le partenariat de 170 ans entre l’horloger suisse et Tiffany, ainsi que la nouvelle propriété de Tiffany sous le géant français du luxe LVMH, a déclaré Patek Philippe.

Pour Tiffany, avoir la chance de vendre ce qui deviendra sans doute la nouvelle montre la plus recherchée au monde ajoutera de l’éclat et de l’éclat marketing au bijoutier alors qu’il subit une cure de jouvence sous LVMH et son chef, Bernard Arnault.

« C’était mon petit cadeau pour vous féliciter d’avoir acheté Tiffany », a déclaré à CNBC le PDG de Patek, Thierry Stern. « Pour moi, il était assez clair que je devais choisir quelque chose d’unique et d’exceptionnel. C’est vraiment le dernier tour pour cette montre. »

Les amateurs de montres du monde entier pensaient que le dernier tour était en janvier. Au milieu d’une demande record pour les meilleures montres de luxe, Patek a annoncé de manière inattendue qu’elle arrêtait la production de la Réf. 5711, affirmant que l’attention et la demande pour la montre étaient allées trop loin. La montre en acier inoxydable, lancée en 2006, était devenue célèbre grâce aux médias sociaux. Parmi les riches amateurs de montres, il était devenu l’un des trophées de poignet ultimes – une bénédiction mitigée pour une entreprise qui est fière de sa large gamme de montres créatives et compliquées et de designs raffinés en or, platine et autres.

« Je ne sais toujours pas pourquoi tout d’un coup, le succès [of this watch] est venu si vite et est allé si haut », a déclaré Stern. « Mais ce que je sais, c’est que je ne veux pas être une entreprise mono-produit. C’est pourquoi j’ai arrêté le 5711. Nous en avons fait assez.

De nombreux acheteurs de montres étaient furieux. Obtenir une Réf. 5711, qui coûtait environ 30 000 $, impliquait déjà de longues listes d’attente et des conditions opaques de la part des revendeurs, même pour les clients préférés de Patek. Maintenant, acheter un nouveau 5711 serait impossible. Prix ​​pour l’occasion Réf. Les 5711 – déjà sujets à la spéculation – ont grimpé à plus de 150 000 $ en ligne. Un vendu aux enchères en 2020 chez Sotheby’s pour 475 000 $.

La décision de Stern de faire les 5711 finales pour Tiffany est venue de l’histoire profonde et des valeurs mutuelles des deux sociétés, a-t-il déclaré. En 1851, Tiffany devient le premier partenaire commercial officiel de Patek aux États-Unis. Lors de son premier voyage d’affaires aux États-Unis, Antoine Norbert de Patek rencontre Charles Lewis Tiffany à New York. Aujourd’hui, les montres Patek sont vendues dans certaines boutiques Tiffany et les montres Patek co-estampillées avec le « Tiffany & Co » se vendent à des prix très élevés.

Les deux sociétés sont également contrôlées par une famille et ont l’intention de transmettre le leadership aux générations futures. La famille suisse Stern possède Patek depuis 1932, tandis que LVMH est contrôlé par Bernard Arnault, le troisième homme le plus riche du monde. Arnault explore depuis des années le potentiel d’ajouter l’une des quatre grandes marques horlogères – Rolex, Patek, Audemars Piguet et Richard Mille – à une écurie de marques de luxe qui comprend déjà Tag Heuer, Zenith et Hublot. Stern a déclaré qu’il avait rencontré Arnault dans le passé et lui avait dit « nous sommes indépendants et ne sommes pas intéressés par la vente ».

Stern a cependant voulu offrir à Arnault quelque chose de « spécial » pour commémorer l’accord de 15,8 milliards de dollars de LVMH pour acheter Tiffany. Il a tenu une réunion virtuelle pour présenter la Réf. 5711 à LVMH, dont Alexandre Arnault, le descendant de la famille de 29 ans qui a récemment été nommé vice-président exécutif des produits et des communications de Tiffany.

« Tout d’abord, je leur ai dit: » Messieurs, veuillez rester assis car vous serez assez surpris « », a déclaré Stern. « Dès que je leur ai montré les dessins, ils étaient très excités. »

En plus de la couleur spéciale bleu Tiffany, la montre aura le « Tiffany & Co ». tampon à 6h, associé au tampon Patek Philippe à 12h. Le fond du boîtier en verre saphir porte l’inscription commémorative « 170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. – Patek Philippe ». Stern a également créé une petite « surprise » sur le dos qu’il laissera découvrir aux propriétaires.

« J’ai mis quelque chose de secret au fond de la montre », a déclaré Stern. « C’est assez drôle. »

Pour Tiffany, le « cadeau » de Patek signifie que le détaillant peut offrir à ses clients les plus précieux le Saint Graal des nouvelles montres de sport et susciter l’enthousiasme dans ses boutiques. Alexandre Arnault a déclaré dans un communiqué que Tiffany était « fier de présenter cette édition spéciale comportant des cadrans Tiffany Blue à nos clients les plus exigeants ».

Mais cela comporte aussi des risques. Tiffany aura bien plus de 170 clients VIP avec l’argent et le désir d’acheter la montre et la plupart seront refusés. Il coûtera environ 52 000 $ et ne sera disponible que dans les boutiques Tiffany de New York, Beverly Hills et San Francisco qui proposent Patek Philippe.

« J’ai dû avertir Tiffany et j’ai dit ‘écoute, c’est un cadeau fantastique », a déclaré Stern. « Mais c’est aussi un poison car vous n’aurez que 170 pièces et le choix de le vendre au client final vous appartiendra. Il y aura 170 personnes qui seront très heureuses et le reste sera mécontent. » J’espère qu’ils la vendront aux bonnes personnes. C’est vraiment le plus important pour moi. Quand vous faites une telle montre, elle doit aller à la bonne personne. »

La Réf. 5711 est l’exemple le plus extrême d’un plus grand déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de la montre de luxe. La flambée des marchés boursiers, la richesse crypto et le flot de mesures de relance du gouvernement ont créé une richesse record, tandis qu’une toute nouvelle génération de jeunes acheteurs a commencé à se renseigner sur les montres haut de gamme et à acheter en ligne pendant la pandémie.

Pourtant, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet et Richard Mille – tous détenus par des intérêts privés – n’ont pas significativement augmenté leur production. Selon un rapport de Morgan Stanley, Rolex a vendu 810 000 montres l’année dernière, Audemars 40 000 et Richard Mille 4 300, bien que leur nombre ait été inférieur à la normale en raison de fermetures pandémiques.

Patek fabrique généralement environ 60 000 montres par an. Comme les autres marques, la société affirme qu’elle ne peut pas augmenter considérablement la production sans compromettre la qualité. À titre d’exemple, Stern a déclaré qu’il fallait 10 ans pour former un bon horloger capable de maîtriser les pièces complexes et la fabrication d’une montre Patek.

« La qualité sera toujours au sommet de ma liste de souhaits », a déclaré Stern. « Je n’ai pas besoin de me précipiter, je n’ai aucun actionnaire qui me pousse. Je ne suis pas intéressé à augmenter la quantité pour avoir de plus grands nombres. Je suis plus intéressé par la longévité et la beauté. »

La faible production des plus grandes marques a cependant donné lieu à un vaste marché gris en ligne pour les montres d’occasion. Les primo-accédants qui entrent dans un magasin Rolex ou Audemars ont généralement la montre qu’ils veulent n’est pas disponible, et les listes d’attente peuvent s’étendre sur des années pour ceux qui ont même la chance d’en faire une liste. Ils se tournent donc vers les rangs croissants de sites en ligne comme Chrono24, Chronext, Hodinkee et WatchBox qui vendent des montres d’occasion, souvent à des marges importantes. Les montres recherchées qui se vendent officiellement à 25 000 $ ou 35 000 $ sont mises en ligne pour 60 000 $ et plus.

Les prix des 5711 d’occasion en ligne dépassent maintenant 120 000 $. Il reste à voir quel sera le prix secondaire d’un modèle Tiffany lorsqu’il sera mis en vente. Une réponse pourrait venir la semaine prochaine : Tiffany mettra aux enchères l’une des montres chez Phillips le 11 décembre, les bénéfices revenant à Nature Conservancy, un organisme de bienfaisance choisi par Arnault.