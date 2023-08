Patagonie : Le personnel cherche à enseigner le gallois dans des écoles en Argentine | Nouvelles du Royaume-Uni

Du personnel enseignant est recherché pour enseigner le gallois à plus de 7 000 miles du Pays de Galles – en Argentine.

Le British Council envisage d’envoyer trois enseignants passer neuf mois à enseigner le gallois dans trois villes et villages de Patagonie.

De mars à décembre de l’année prochaine, les enseignants passeront leur temps dans l’une des trois écoles de Y Wladfa, la colonie galloise de Patagonie.

Il y a trois écoles primaires galloises là-bas, Ysgol y Cwm à Trevelin, Ysgol y Hendre à Trelew et Ysgol y Gaiman à Gaiman.

Les professeurs de Pays de Galles sera là dans le cadre du Welsh Language Project, qui a été mis en place il y a 26 ans pour aider à promouvoir la langue galloise dans la région.

Il y a actuellement plus de 6 000 locuteurs gallois en Patagonie, qui compte le deuxième plus grand nombre de locuteurs gallois au monde.

Des dizaines de passagers ont quitté Liverpool en 1865 à bord du Mimosa.

Ils ont quitté le Pays de Galles et certaines parties de l’Angleterre à la recherche d’une vie meilleure et ont créé une colonie dans la vallée de Chubut en 1865.

Aujourd’hui, il y a environ 50 000 Patagoniens d’origine galloise.

Image:

Llinos Howells et Thomas Door passeront trois mois à enseigner le gallois en Patagonie. Photo : Dewi Wyn





‘Lien émotionnel’

Deux professeurs, Llinos Howells et Thomas Door, sont sur le point de passer trois mois à enseigner le gallois en Patagonie.

Marian Brosschot de Botwnnog, Gwynedd, a déjà participé au programme.

Participant initialement au programme en 2020, la majeure partie de son enseignement a dû se faire en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

Elle crée maintenant des ressources en ligne, notamment des vidéos sur YouTube, pour aider les gens à apprendre le gallois par le biais de l’espagnol.

« Beaucoup de gens sont très passionnés par l’apprentissage du gallois car ils sont les descendants directs de personnes venues du Pays de Galles et ont des sentiments forts pour ramener le gallois dans leur famille », a-t-elle déclaré.

« Ils se souviennent que leurs grands-parents utilisaient des mots gallois et cela a un lien émotionnel très fort pour eux. »

‘Vraiment important’

Ariela Gibbon est directrice d’Ysgol y Gaiman depuis mars de l’année dernière. Cette année, l’école fête ses 30 ans.

Elle a déclaré à Sky News que les habitants de Patagonie étaient « excités » lorsque des enseignants du Pays de Galles venaient enseigner dans leurs écoles.

« Bien sûr, nous sommes ravis d’avoir ici des gens qui parlent parfaitement le gallois du Pays de Galles, mais nous nous sentons également plus proches du Pays de Galles », a-t-elle déclaré.

« C’est vraiment important parce que nous sommes toujours choqués quand nous voyons que les gens qui viennent ici sont liés à quelqu’un ici aussi. »

Un trait qui jouerait en faveur des candidats serait « l’adaptabilité », selon Mme Gibbon.

« Parce que nous savons que peut-être que lorsque les enfants quitteront l’école, ils ne continueront peut-être pas à apprendre le gallois, mais nous voulons nous assurer que les enfants aiment apprendre le gallois à l’école et profiter d’une expérience galloise », a-t-elle ajouté.

« Notre école a commencé comme une crèche, puis a commencé à grandir et maintenant je peux voir plus de gens, nos enfants et notre famille aussi ont commencé à apprendre le gallois.

« Ils comprennent, peut-être qu’ils ne parlent pas beaucoup, mais ils peuvent comprendre et ils continuent à chanter dans la chorale, à participer à des danses folkloriques. »

Les candidats ont jusqu’au 9 octobre pour se faire connaître et ceux qui réussissent recevront 750 £ par mois ainsi qu’une assurance logement, voyage et maladie gratuite.