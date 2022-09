Le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, a a transféré la société dans une fiducie s’assurer que ses profits servent à aider lutter contre le changement climatique.

Chouinard et sa famille ont décidé de donner l’entreprise à un organisme à but non lucratif et à une fiducie créée pour protéger l’indépendance de Patagonia et s’assurer que ses 100 millions de dollars de bénéfices annuels sont utilisés pour aider à lutter contre le changement climatique et “protéger les terres non développées dans le monde entier”. selon le New York Times. Chouinard est connu depuis longtemps pour sa passion pour lutter contre le changement climatiqueen évitant les normes commerciales et en encourageant les personnes disposant d’une richesse énorme à la donner.

“J’espère que cela influencera une nouvelle forme de capitalisme qui ne se retrouvera pas avec quelques riches et un tas de pauvres”, a déclaré Chouinard dans son entretien avec le New York Times. “Nous allons donner le maximum d’argent aux personnes qui sont activement travailler pour sauver cette planète.”

Patagoniequi est évalué à environ 3 milliards de dollars, est une société privée avec des revenus annuels d’environ 100 millions de dollars, selon le Times, et a déjà donné plus de 140 millions de dollars aux groupes environnementaux au cours des dernières décennies.

L’entreprise de vêtements de plein air continuera de donner 1% de ses ventes aux militants locaux chaque année, et la direction de l’entreprise ne changera pas, a déclaré Patagonia dans un communiqué.