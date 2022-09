Patagonia doit rester compétitive pour que les dons pour le climat fonctionnent : PDG

Une signalisation de magasin Patagonia est vue sur Greene Street le 14 septembre 2022 à New York. Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, son épouse et ses deux enfants adultes ont annoncé qu’ils allaient céder la propriété de leur entreprise d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars. Les actions privées de la société appartiendront désormais à une fiducie et à un groupe d’organisations à but non lucratif axés sur le climat, appelés Patagonia Purpose Trust et Holdfast Collective, et tous les bénéfices qui ne sont pas réinvestis dans l’entreprise seront utilisés pour lutter contre le changement climatique. .

“Je pense que tout cela échoue si nous ne continuons pas à gérer une entreprise compétitive et à prendre soin de nos employés”, a déclaré Gellert à CNBC.

Cela signifie également que le salaire et la rémunération des employés ne souffriront pas, a déclaré Gellert.

“Je pense que ce que les gens ne comprennent pas à propos de Patagonia, à la fois le passé, aujourd’hui et l’avenir, c’est que nous sommes sans vergogne une entreprise à but lucratif”, a déclaré le PDG. Ryan Gellert a déclaré mercredi à “Squawk Box” de CNBC.

Fondateur de Patagonie Yvon Chouinard et sa famille donnent leur participation dans le fabricant de vêtements de plein air qu’ils ont créé il y a cinq décennies pour favoriser le changement climatique. Mais cela ne signifie pas que l’entreprise deviendra moins compétitive ou agressive pour atteindre ses objectifs commerciaux.

“Avec la famille, ça n’a jamais été une conversation en deux ans”, a déclaré Gellert. “Nous n’avons pas perdu l’avantage fiscal via le 501c-4 “, qui est une désignation d’une organisation qui “doit être exploitée exclusivement pour promouvoir le bien-être social” et est donc exonérée d’impôt, selon l’Internal Revenue Service.

En transférant l’écrasante majorité de l’entreprise à une fiducie d’aide sociale, Patagonia évite de payer une lourde facture fiscale – une question qui a été discutée immédiatement et bruyamment dans la foulée de l’annonce que la famille Chouinard cédait l’entreprise.

Au lieu de cela, Patagonia a choisi de placer les actions de la société dans deux fiducies, la Patagonia Purpose Trust, qui détient toutes les actions avec droit de vote (2% du total), et le Holdfast Collective, qui détient les actions restantes sans droit de vote. La fiducie Patagonia Purpose se consacre au maintien des valeurs de l’entreprise et le collectif Holdfast est une “organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la crise environnementale et à la défense de la nature”, a écrit Chouinard dans un déclaration décrivant la décision .

Si Patagonia avait introduit la société en bourse ou vendu une majorité ou une minorité de la société, “nous avions très peu confiance en rencontrant un certain nombre d’investisseurs potentiels que l’intégrité de la société serait protégée”, a déclaré Gellert.

Yvon Chouinard, fondateur et propriétaire de Patagonia, devant un hangar en tôle à Ventura, en Californie, où il forgeait autrefois des pitons pour les alpinistes.

“Mais avec la famille, c’était très clair dès le début. Il y avait deux objectifs sur lesquels nous nous concentrions : créer une structure qui pourrait garantir l’intégrité et les valeurs de Patagonia et faire circuler l’argent de manière plus significative maintenant”, a déclaré Gellert. .

Gellert a souligné que les fondateurs de Patagonia ont payé 17,5 millions de dollars sur les 2% d’actions qui ont été versés au Patagonia Purpose Trust.

La Patagonie “a l’habitude de toujours payer nos impôts”, a déclaré Gellert. “Nous sommes une entreprise qui y croit fermement. Nous sommes une entreprise qui a évité des structures complexes aux États-Unis et dans le monde pour contourner les impôts. Nous sommes en fait l’une des rares entreprises à avoir fait pression de manière cohérente et publique pour des impôts plus élevés. notamment en faveur de la législation climatique.”

La décision de Patagonia de faire don de la majorité des bénéfices de l’entreprise, qui devraient être d’environ 100 millions de dollars par an, intervient au milieu d’un débat acharné sur la manière dont les entreprises et les chefs d’entreprise devraient être politiquement et socialement actifs.

Pourtant, la Patagonie a réussi à rester populaire auprès des deux côtés de la division politique. Ses gilets sont l’uniforme de facto pour de nombreux acteurs de l’investissement et du capital-risque. Dans l’annuel Sondage sur la réputation de la marque Axios, la Patagonie se débrouille bien des deux côtés de la division politique, “et cela, franchement, est vraiment encourageant et un peu surprenant, car nous prenons position avec l’environnement au centre de manière cohérente et vocale”, a déclaré Gellert. “Ce que j’en retiens, c’est que les gens respectent le fait que nous soyons très cohérents.”

“Dans ce monde, il est de plus en plus difficile de faire semblant”, a déclaré Gellert. “Et donc je pense que les entreprises qui n’ont pas un engagement profond envers les choses qu’elles épousent, je pense que ça s’effondre assez rapidement.”