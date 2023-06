Pat Sajak se retire d’un passage record à la télévision en tant qu’animateur de « Wheel of Fortune »

Pat Sajak, l’indémodable maître de cérémonie de Roue de la Fortune prévoit de prendre sa retraite à la fin de sa 41e année record à venir en animant l’un des jeux télévisés les plus anciens de la télévision américaine.

Pat Sajak, l’indémodable maître de cérémonie de Roue de la Fortuneprévoit de prendre sa retraite à la fin de sa prochaine 41e année record d’animation de l’un des jeux télévisés les plus anciens de la télévision américaine, a-t-il déclaré lundi.

Sajak, 76 ans, a fait l’annonce sur Twitter, mais n’a donné aucune raison précise pour avoir choisi d’arrêter l’année prochaine, affirmant seulement que « le moment est venu ».

« J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera la dernière. Ça a été une merveilleuse aventure, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir », a-t-il écrit.

Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière. Ce fut une merveilleuse balade, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) – Pat Sajak (@PatOnWheel) 12 juin 2023

L’émission continuera sa diffusion pendant au moins trois saisons supplémentaires après son départ, Sajak restant pour servir de consultant pendant cette période, selon Suzanne Prete, responsable de la division des jeux télévisés chez Sony Pictures Television, la société de production du programme.

« Nous sommes ravis qu’il reste proche de la famille Wheel of Fortune ! » dit-elle.

Aucune mention n’a été faite sur l’avenir de Vanna White, la co-animatrice glamour et toujours souriante, qui a fait carrière en faisant tourner les lettres sur le tableau de puzzle de l’émission pendant plus de 40 ans.

Elle et Sajak ont ​​célébré ensemble leur 7 000e épisode de la série en mai 2019, et White est brièvement intervenu pour remplacer Sajak en tant qu’hôte plusieurs mois plus tard lorsqu’il a subi une chirurgie intestinale d’urgence.

Sajak a animé l’édition du soir souscrite de Roue de la Fortune depuis ses débuts en septembre 1983, mais sa connexion avec le jeu télévisé, créé par le regretté animateur-producteur de télévision Merv Griffin, remonte plus loin.

Roue de la Fortune diffusé à l’origine en tant que programme du réseau NBC à la télévision de jour en 1975, avec Chuck Woolery comme animateur. Sajak l’a remplacé en 1981 et est resté dans l’émission de jour jusqu’en 1989, tout en présidant également la version nocturne syndiquée à partir de 1983.

Il se classe comme l’animateur le plus ancien de tous les jeux télévisés américains, dépassant les 35 années présidées par Bob Barker. Le prix est correct sur CBS ou 37 ans Alex Trebek a joué sur Péril!

Alors que Le prix est correct détient le record du plus long jeu télévisé diffusé en continu à la télévision américaine, Roue de la Fortune a la plus longue série ininterrompue de tous les jeux télévisés américains syndiqués.

Une autre création de Merv Griffin, Péril!remonte à 1964 mais a vu un écart de plusieurs années entre les différentes versions syndiquées et réseau de ce programme au fil des ans.

Sajak a quitté l’édition du soir de NBC Roue lorsque son propre talk-show de courte durée en fin de soirée a été créé sur CBS. Pendant ce temps, Sajak a été remplacé sur NBC Roue par Rolf Benirschke, qui a été à son tour remplacé par Bob Goen lorsque le programme réseau est passé à CBS, puis brièvement de retour à NBC.