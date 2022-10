Pat Sajak plaisante sur le fait de se faire tatouer Vanna White sur la poitrine

Pat Sajak est connu pour dire ce qu’il pense en tant qu’hôte de “Wheel of Fortune”, et il vient de choquer les téléspectateurs avec une blague osée sur les tatouages ​​et les piercings.

Sur “Celebrity Wheel of Fortune” – un spin-off de l’émission emblématique qu’il anime depuis plus de quatre décennies – Sajak parlait du travail caritatif dans lequel les joueurs célèbres sont impliqués, alors qu’ils jouent pour une organisation de leur choix.

Alors qu’il parlait avec le chanteur de Good Charlotte, Joel Madden, Sajak a demandé au rockeur s’il animait toujours l’émission de concours de tatouage “Ink Master”.

“J’allais me faire tatouer Vanna sur la poitrine, mais je ne l’ai pas fait”, a plaisanté l’animateur avec Madden.

Le mari de Nicole Richie s’est exclamé : “Il n’est jamais trop tard !” La caméra s’est ensuite tournée vers une Vanna White riante, la co-animatrice de Sajak.

Sajak a poussé la blague plus loin en disant: “J’avais peur que cela m’enlève mon anneau de mamelon.”

Madden a ri au commentaire, ainsi que d’autres célébrités comme l’actrice de “How I Met Your Father” Francia Raisa et la star de “Black-ish” Jenifer Lewis, avant de dire : “Je pense en fait que cela compléterait les anneaux de mamelon, Pat.”

“Eh bien, pas besoin de le répéter”, a déclaré Sajak, avant de revenir à la conversation sur la promotion de l’implication des stars dans des œuvres caritatives.

À la fin de l’émission ABC, Madden a gagné plus de 100 000 $ pour sa sélection caritative MIB Agents. L’organisation à but non lucratif vise à fournir des ressources aux enfants atteints d’ostéosarcome et à aider leurs familles.

