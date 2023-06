Pat Sajak annonce la retraite de « Wheel of Fortune », dit que la saison à venir sera sa dernière en tant qu’hôte – Shaw Local

LOS ANGELES – (AP) – Pat Sajak fait un dernier tour sur « Wheel of Fortune », annonçant lundi que sa prochaine saison sera sa dernière en tant qu’hôte.

Sajak a annoncé sa retraite du vénérable jeu télévisé dans un tweet.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière. Ce fut une merveilleuse balade, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous », a déclaré le tweet.

Sajak, 76 ans, préside le jeu télévisé, qui présente des candidats devinant des lettres pour essayer de remplir des mots et des phrases pour gagner de l’argent et des prix, depuis 1981. Il a succédé à Chuck Woolery, qui était le premier animateur de l’émission lors de ses débuts. en 1975.

Avec Vanna White, qui a rejoint l’émission en 1982, Sajak a été un pilier de la télévision. L’émission est rapidement passée à une syndication et diffusée le soir sur de nombreux marchés, devenant l’un des jeux télévisés les plus réussis de l’histoire. Sajak continuera à servir de consultant dans l’émission pendant trois ans après sa retraite en tant qu’hôte.

« En tant qu’hôte de Wheel of Fortune, Pat a diverti des millions de téléspectateurs à travers l’Amérique pendant 40 années incroyables. Nous sommes incroyablement reconnaissants et fiers d’avoir eu Pat comme hôte pendant toutes ces années et nous sommes impatients de célébrer sa carrière exceptionnelle tout au long de la saison à venir », a déclaré Suzanne Prete, vice-présidente exécutive des jeux télévisés pour Sony Pictures Television.

Ces dernières années, certaines des plaisanteries et des réprimandes de Sajak à l’encontre des candidats sont devenues du fourrage pour les médias sociaux. Cela a incité Sajak à faire remarquer dans son article sur la retraite qu’il ferait une autre saison : « (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) »

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.