Pat Sajak, animateur de « Wheel of Fortune », prend sa retraite : toutes les fois où il a choqué les téléspectateurs

Lorsque Pat Sajak a annoncé que la saison 41 de « Wheel of Fortune » serait sa dernière, ce fut une autre surprise pour les fans.

Sajak a animé le jeu télévisé pendant plus de 40 ans et a tweeté à propos de son départ.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera la dernière », a-t-il écrit. « Ce fut une course merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. »

Sajak s’est également moqué un peu de certains de ses titres viraux dans le tweet, notant « (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) »

L’homme de 76 ans a eu sa part de moments viraux, de concurrents surprenants, de fans et même de co-animateur Vanna White avec quelques moments spontanés.

Jetez un coup d’œil à la façon dont l’hôte a gardé le spectacle excitant avec ceux qui ont fait tourner la roue sur le plateau et à la maison.

Rencontres de fans

En mars, Sajak a « attaqué » un concurrent et l’a mis dans une prise de tête pendant le tour de bonus pour clôturer le spectacle.

Le concurrent, Fred, a révélé qu’il avait de nombreux emplois et passe-temps, y compris la lutte professionnelle.

Sajak a plaisanté sur le « body slamming » de Fred pour les autres concurrents au cours de sa série imparable de résolution d’énigmes.

Fred est arrivé et a remporté le tour de bonus, et il a célébré en serrant son père dans ses bras. Sajak a couru et a plaqué Fred et a tenté de plier son bras derrière son dos tout en attrapant son visage avec l’autre bras et en le mettant dans une sorte de prise de tête.

Le moment était très amusant, faisant partie de l’ambiance festive de Fred, qui a remporté 75 800 $.

Plus tôt cette année, Sajak a interviewé un concurrent avec des caractéristiques similaires au Père Noël dans un échange mignon mais légèrement gênant.

« Maintenant, le Père Noël a besoin d’aide pendant les vacances. Il a besoin d’aides, et je comprends que vous remplissiez ce rôle », a déclaré Sajak au joueur du jeu télévisé.

« C’est vrai Pat, j’aide le Père Noël depuis 25 ans », a répondu le candidat, Greg.

Sajak a demandé depuis combien de temps le concurrent le cultivait, et Greg a dit six ans, ajoutant que cela faisait une différence pour « aider » le Père Noël.

Greg a également mentionné que les enfants tiraient souvent sur sa barbe, se demandant s’il était « le vrai Père Noël ». L’hôte a demandé s’il pouvait faire de même et, avec la permission de Greg, s’est approché et a tiré sur la barbe.

« Oh! Je n’ai jamais fait ça », a déclaré Sajak.

Il est rapidement retourné à son poste et a plaisanté: « Et je ne le ferai plus jamais. »

Parfois, un concurrent ne peut s’empêcher de célébrer le fait d’avoir remporté un gros prix dans l’émission, mais certains y vont vraiment et font participer Sajak à la célébration.

En janvier, une joueuse a secoué son derrière très près de Sajak en sautant de joie après avoir remporté un grand prix.

« Est-ce qu’elle vient juste de me cogner? » se demanda Sajak.

« Je l’ai fait! » cria le joueur enthousiaste.

Les farces ont mal tourné

Sajak montre souvent son côté ludique dans la série, mais parfois cela peut mal tourner.

Au cours d’un épisode, la candidate Ashley a révélé qu’elle avait une peur assez intense des poissons, au point de ne pas vouloir être près d’eux.

Ashley a fini par marquer le plus d’argent et devait passer au tour de bonus. Sajak s’avança pour la féliciter. Mais il s’est d’abord tourné vers un autre candidat et a dit : « Je dois aller féliciter Ashley. Peux-tu me faire une faveur ? Je ne veux pas qu’elle voie ça, accroche-toi à ça. »

Il a remis au concurrent un faux poisson à tenir.

Elle se détourna et gémit, mettant son visage entre ses mains. Ashley rit un peu.

« Tu me pardonneras ça, n’est-ce pas ? demanda Sajak.

« Je pourrais, » répondit-elle.

Les fans ont réprimandé l’hôte de longue date en ligne, un critique l’appelant « louche » pour la farce.

Sajak aime apparemment aussi faire des farces à la maison.

Pendant les derniers instants d’un épisode, il racontait une histoire à la co-animatrice Vanna White sur la célébration de sa femme, l’ancienne mannequin Lesly Brown, le jour de son anniversaire.

« Je fais ça… cette chose que je fais à chacun des anniversaires de Lesly, et elle déteste ça », a-t-il ri.

« On a mis un gâteau devant elle, elle ferme les yeux, elle fait un vœu et quand elle souffle la bougie. Je serre mon cœur et je tombe par terre. »

Il a admis qu’elle « ne trouve jamais cela amusant ».

Apparemment, White non plus. Sajak a demandé si elle pensait que c’était drôle, et White a répondu : « Non ».

Des énigmes déroutantes

En tant qu’hôte, Sajak est chargé de diriger l’émission et d’être le visage des décisions de jugement. Souvent, cela peut amener les fans à le blâmer pour les concurrents qui ont raté une chance de remporter de gros prix.

Le mois dernier, les fans étaient en colère au nom de Neetu Varshney sur un puzzle « Toss Up », ils disent qu’elle a eu raison.

Elle a semblé dire: « Dans un instant » et Sajak a rejeté sa supposition. Un autre concurrent est intervenu et a dit: « À tout moment », la bonne réponse.

L’hôte a noté que Varshney « a presque compris, mais c’est » À un moment donné « », a-t-il dit, en insistant sur le mot » à « .

Varshney a remporté un prix de consolation de 1 000 $ après n’avoir gagné aucun argent dans le jeu.

En ligne, les fans disent qu’elle a été « volée » et beaucoup ont affirmé l’avoir entendue dire la bonne phrase lorsqu’elle a sonné.

Un autre a dit à Sajak de « se nettoyer les oreilles », suggérant que l’hôte avait mal entendu Varshney à cause de son accent.

Les fans accusant Sajak d’avoir mal entendu les gens sont un refrain courant en ligne.

En avril, la candidate Alexa participait au tour bonus, essayant de résoudre l’énigme dans la catégorie « Que faites-vous? »

Après avoir choisi ses lettres, elle s’est retrouvée avec « __ST _IN_IN_ IT ».

Sa première supposition était « Just Winning It », mais de nombreux téléspectateurs l’ont entendue dire « Just Winging It », ce qui était la bonne réponse. Elle a également essayé d’autres réponses mais n’a pas résolu le puzzle à temps.

Après avoir donné sa première réponse, Sajak a dit « Dites -« , ​​mais elle l’a interrompu avec ses suppositions continues. Il aurait pu lui demander de répéter sa réponse. Finalement, Sajak et les juges ont décidé qu’elle n’avait pas donné la bonne réponse.

Elle a remporté le prix en argent des tours précédents, mais a perdu 100 000 $.

Sajak n’a aucun contrôle réel sur la performance des concurrents. Dans un épisode récent, il a taquiné un concurrent sur le dessin du drame d’une résolution de puzzle.

La concurrente Nicole n’avait que quatre lettres manquantes lorsque Sajak a dit: « Ça me semble plutôt bien », ce qui implique qu’il ne devrait plus être nécessaire de tourner. Mais Nicole a quand même tourné, a réduit le puzzle à deux lettres et a décidé de le résoudre.

« Oh! Je vais résoudre », a déclaré Nicole, ce à quoi Sajak s’est exclamé : « S’il vous plaît, résolvez ce foutu puzzle! »

Elle l’a fait avec succès, et Sajak a plaisanté: « Nous apprécions que vous ayez prétendu que vous ne saviez pas jusqu’à la fin. Vous avez augmenté le drame, et c’était génial. »

