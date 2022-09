Pat Sajak, animateur de “Wheel of Fortune”, déchiré sur les réseaux sociaux pour une photo avec Marjorie Taylor Greene

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une photo de l’animateur de longue date de “Wheel of Fortune” Pat Sajak avec la députée géorgienne Marjorie Taylor Greene a fait surface, et les gens sur Twitter sont furieux.

La photo, apparemment capturée plus tôt ce mois-ci, est devenue virale sur Twitter après avoir été partagée par un compte Twitter décrit comme « exposant l’extrémisme de droite et d’autres menaces à la démocratie ».

Un utilisateur a écrit : « Sur la photo : Pat Sajak et Vanna Whitesupremacist », faisant référence à la co-animatrice de « Wheel of Fortune » de Sajak, Vanna White, tandis qu’un autre a tweeté : « Pat Sajak a toujours été un fou d’extrême droite, je ne suis pas surpris du tout. .”

De plus, des universitaires et un ancien candidat politique ont proposé leur point de vue sur la photo de Sajak et s’ils pensaient qu’il s’agissait d’une révélation ou non.

LE PRINCE WILLIAM DÉCHIRÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, LE PRINCE HARRY FÉLICITÉ POUR LE TRAITEMENT DE MEGHAN MARKLE DANS UNE VIDÉO VIRALE

Le professeur de l’Université Temple, Marc Lamont Hill, a partagé son dégoût en écrivant: “Premier Chuck Woolery. Maintenant Pat Sajak. Tous les animateurs de jeux télévisés sont-ils des déchets?” Chuck Woolery, l’animateur original de “Wheel of Fortune”, a également été critiqué pour ses opinions politiques.

Diana Gonzalez, directrice des relations avec les médias à la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, a écrit qu’elle ne regarderait plus “Wheel of Fortune”. Elle a tweeté : “La compagnie que vous gardez est assez malheureuse @patsajak. (Sic) Changera de chaîne quand vous tournerez la roue.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’ancien candidat à la Chambre des représentants des États-Unis, Johnny Akzam, semblait confus quant à la raison pour laquelle la photo suscitait une réaction aussi intense, écrivant : “Ce n’est pas une nouvelle. Il est bien connu que Pat Sajak est un conservateur délirant. Regardez l’émission, ne regardez pas l’émission , mais il est sur le point de prendre sa retraite et vous êtes tous en retard de plus de la moitié de ma vie.”

Sajak, qui anime le jeu télévisé depuis 1981, a récemment parlé d’un départ et d’une retraite potentiels.

D’autres utilisateurs ont été moins critiques à l’égard de la personnalité de la télévision pour son apparition photo avec Greene.

Une personne a noté: “Le fait que les gens détestent Pat Sajak simplement à cause de ses opinions conservatrices est un microcosme de tout ce qui ne va pas avec notre pays en ce moment.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un autre individu est venu à la défense de l’homme de 75 ans en tweetant : “Annuler la culture est complètement hors de contrôle. La dernière victime… PAT SAJAK !!”

Ni Sajak ni Greene n’ont commenté le fait que la photo devienne virale.