Pat Riley se contente de le relancer la saison prochaine, avec 1 mise en garde

Pat Riley a tenu sa conférence de presse annuelle avant le repêchage, mais a inquiété de nombreux fans de Miami Heat qui espèrent que l’équipe échangera contre une autre superstar.

Le président de l’équipe de Miami Heat, Pat Riley, s’est entretenu avec les médias avant le repêchage de la NBA de jeudi sur la direction des champions de la Conférence de l’Est lors de l’intersaison 2023. Et un commentaire a semblé ressortir comme Riley l’a noté, par Wes Goldberg de The Ringer, que le Heat se contenterait de le relancer la saison prochaine.

Bien qu’il ait dit cela – et mis les fans en colère contre la possibilité de ne pas faire l’un des nombreux échanges supposés pour une star, notamment Damian Lillard – Riley a dit que le Heat pourrait faire quelque chose pour franchir la prochaine étape dans la construction de l’équipe. Cela confirme que Miami est disposée et susceptible de bouger si elle peut éviter de renoncer aux actifs à long terme qu’elle souhaite conserver.

Ceci, cependant, semble être un point frustrant pour les fans car il semble que Riley et le Heat ne soient pas disposés à faire tapis sur un échange de Lillard ou tout autre mouvement similaire.

Rumeurs NBA: Pat Riley met en doute la poursuite de Damian Lillard par Heat

Les commentaires de Riley semblent indiquer un manque de confiance en Miami pour obtenir Lillard cette intersaison. Le Heat a ignoré sa chance à Bradley Beal afin de garder ses meilleurs atouts libres pour un accord avec Portland. Beal a probablement préféré les Suns, sa destination finale, bien sûr, mais il ne semblait pas que le Heat ait fait une tentative agressive pour le All-Star.

La plus grande concurrence sur le marché commercial de Lillard avec Miami est peut-être les Brooklyn Nets, une équipe qui a plus de choix à offrir aux Trail Blazers. Cela dit, le Heat peut probablement mettre en place une offre plus appropriée pour aider une équipe de plus petit marché à éviter une reconstruction complète et à gagner avec Anfernee Simons et Shaedon Sharpe.

La plus grande question serait de savoir si le Heat inclurait un joueur comme Tyler Herro ou un autre atout jouable en plus des choix. D’après les commentaires de Riley, cependant, il semble que Miami ne soit peut-être pas disposé à le faire.