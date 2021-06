Pat Riley : Les commentaires de LeBron James rapportent au président de Miami Heat une amende de 25 000 $ de la NBA pour avoir enfreint les règles anti-falsification | Nouvelles de la NBA

La NBA a infligé une amende de 25 000 $ au président des Miami Heat, Pat Riley, pour avoir enfreint la règle anti-falsification de la ligue avec un commentaire qu’il a fait à propos de la star des Los Angeles Lakers, LeBron James.

La ligue a annoncé l’amende mercredi à la suite des commentaires de Riley faits le 4 juin.

Le commentaire de Riley est venu lorsqu’un membre du personnel de la personnalité médiatique Dan Le Batard lui a demandé d’accueillir Dwyane Wade, maintenant copropriétaire de l’Utah Jazz, dans l’organisation à un moment donné. Riley a pensé à tort que la question concernait James, qui a passé des saisons avec le Heat (2010-14).

« Je laisserais la clé sous le paillasson s’il m’appelait et me faisait savoir qu’il venait », a déclaré Riley à propos de James dans des remarques enregistrées pour être diffusées dans une émission en streaming Le Batard.

LeBron James est sous contrat avec les Lakers de Los Angeles jusqu’en 2023



« Je ferais ça, mais je doute beaucoup de cette clé… Cette clé est rouillée maintenant.

« LeBron, écoutez, c’est l’un des plus grands de tous les temps, et pendant quatre ans ici, si nous voulons revenir en arrière et nous rappeler à quoi ressemblaient ces quatre années, c’était quatre ans en finale, quatre ans d’excitation, deux championnats du monde. … C’était le meilleur moment pour le Heat. Alors je ne lui souhaite que le meilleur, et s’il voulait revenir un jour, je mettrais une nouvelle clé brillante sous le tapis.

Riley a ensuite reconnu que sa déclaration entraînerait probablement une amende.

James, maintenant âgé de 36 ans, a signé une prolongation de contrat de 85,66 millions de dollars sur deux ans en décembre qui le maintient à Los Angeles jusqu’à la saison 2022-2023.

Le Heat a remporté deux championnats NBA consécutifs en 2012 et 2013 avec James, 17 fois All-Star et quatre fois MVP de la ligue, sur la liste.