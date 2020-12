La première star de lutte professionnelle ouvertement gay, Pat Patterson, est décédée à l’âge de 79 ans.

Des hommages ont été rendus au bagarreur canadien par la WWE (World Wrestling Entertainment Company), Dwayne «The Rock» Johnson et John Cena, entre autres.

L’acteur hollywoodien Johnson, qui est un ancien lutteur professionnel, a décrit Patterson comme une « figure paternelle », tandis que la WWE l’a qualifié de « véritable pionnier de l’industrie » et a déclaré que « son nom sera à jamais révéré ».

Il a déclaré: « Patterson a été lié à de nombreuses ‘premières’ dans le divertissement sportif tout au long de sa carrière, y compris le tout premier règne du titre Intercontinental et la création du Royal Rumble Match.

« Au cours d’une carrière de six décennies, l’homme de la Renaissance a laissé une marque indélébile sur l’industrie sur le ring, au micro et dans les coulisses. »

Image:

Patterson (R) avec The Grand Wizard (Ernie Roth) en 1979



Patterson a commencé la lutte en 1958 et en 1978, il apparaissait sur le ring pour la WWE.

Son scénario le plus célèbre était sa rivalité avec le Sgt Slaughter, qui a vu le duo s’affronter plusieurs fois.

En 1984, Patterson s’était retiré du ring et avait déménagé dans la cabine de commentaires.

En 1988, le Royal Rumble – son idée originale – fit sa première apparition, devenant l’un des événements les plus reconnaissables de la lutte mondiale.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 1996.

Dans un message sur sa page Instagram, Johnson a déclaré: « Reste amoureux, Pat. Tu vas nous manquer.

«Appels téléphoniques intenses pour me dire ce matin, notre cher membre de la famille, Pat Patterson, qui était mon mentor de catch professionnel et mon père, est décédé.

Dans un autre hommage, le lutteur Chris Jericho, utilisant une analogie de Star Wars, a appelé Patterson le « Yoda à mon Luke ».

« Il m’a appris 90% de ce que je sais sur l’organisation d’un match de lutte. »

Son collègue star de la lutte, John Cena, a tweeté: « La perte est incroyablement difficile. Ceux que nous aimons ne sont vraiment partis que si nous arrêtons de nous soucier. Pat Patterson a vécu la vie comme elle devrait être vécue avec passion, amour et détermination.

« Il a aidé tellement de gens et s’est toujours amusé avec une histoire ou une blague. Il vivra toujours dans ma vie. Je t’aime Patrick .. »

Paul Michael Levesque, connu sous le nom de Triple H dans l’industrie, a tweeté: « Aucun mot ne peut décrire ce qu’il nous a donné. Son corps en tant qu’interprète sur le ring, son esprit de conteur et son esprit de membre bien-aimé de notre grand Famille @WWE.

« Il me manquera pour tant de raisons … ce n’est jamais au revoir, c’est à bientôt. Je t’aime, Pat. Abooze »

#PatPatterson était le #Yoda à mon Luke. Il m’a appris 90% de ce que je sais sur l’organisation d’un match de lutte. C’était un confident, un mentor, un collaborateur, un comédien, un chanteur et surtout … un ami. Je t’aime Pat … cette rondelle de hockey va te manquer. pic.twitter.com/FnqzSZD8pH – Chris Jericho (@IAmJericho) 2 décembre 2020

Un hommage de la WWE a ajouté: «Que ce soit sur le ring, au micro ou dans les coulisses, Pat Patterson a été l’une des superstars les plus réussies et les plus connues du divertissement sportif pendant cinq décennies.

« De plus, Patterson était lié à de nombreuses » premières « dans l’industrie, car sa voix et son esprit l’ont aidé à poursuivre sa carrière bien après la fin de ses jours sur le ring. »

Il a ajouté: « Au cours de ses 25 ans et plus à la WWE, Patterson était synonyme de faire l’histoire.

« Son nom sera à jamais vénéré dans les traditions de la WWE. »