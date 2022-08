Pat McGeer, ministre du Crédit social de la Colombie-Britannique, spécialiste du cerveau, athlète, décède à 95 ans

Pat McGeer, un polymathe formé à l’Université de Princeton qui a occupé plusieurs postes ministériels dans les gouvernements créditistes de la Colombie-Britannique dans les années 1970, est décédé.

Scientifique du cerveau et membre de l’équipe canadienne de basketball aux Jeux olympiques de 1948 à Londres, McGeer est décédé à Vancouver à l’âge de 95 ans.

Il a été élu pour la première fois en tant que libéral de la Colombie-Britannique en 1962 dans la circonscription de Vancouver-Point Grey, mais a rejoint le parti Crédit social en 1975, occupant plusieurs postes au sein du cabinet, notamment dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la technologie et des universités.

McGeer a également été président et président de la Crown-owned Insurance Corp. of BC et président du BC Research Council.

Il a obtenu un doctorat en chimie de Princeton et des diplômes de premier cycle et de médecine de l’UBC, avant de diriger la division des sciences neurologiques de l’UBC, où il a travaillé sur la recherche sur le cerveau, en se concentrant sur la maladie d’Alzheimer.

McGeer, qui a quitté la politique en 1986, était connu comme un promoteur de grands concepts parfois controversés, notamment un tunnel ou un pont entre le continent et l’île de Vancouver.

Assemblée législative de la Colombie-Britannique