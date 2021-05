Les fans de Bristol Bears réagissent dans les gradins alors qu’ils regardent leur équipe en action pour la première fois depuis mars 2020

Le patron de Bristol, Pat Lam, a salué une atmosphère « incroyable » alors que les fans revenaient à Ashton Gate et que son équipe avait progressé de 12 points en tant que leaders de la Premiership de Gallagher en battant Gloucester.

Un assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus a permis à Bristol le premier public depuis mars de l’année dernière – 3128 – et l’équipe de Pat Lam a finalement fait la une de l’émission avec une victoire de 39-7.

Un match de barrage à domicile le mois prochain est maintenant à portée de main, et Lam a déclaré: « Nous devons reconnaître la foule – c’était génial.

« Je pense que les deux équipes ont probablement été décontenancées. Nous savions qu’il y aurait du bruit, mais nous ne nous attendions pas à ce genre de bruit.

Les joueurs de Bristol Bears applaudissent les fans à la fin du match

« C’était incroyable et un vrai mérite pour les fans de Bristol. »

Bristol a souvent travaillé dur après que le verrou de Gloucester Matias Alemanno ait été expulsé pour un tacle à la 16e minute, voyant trois essais en première mi-temps refusés, l’arrière latéral Charles Piutau gaspillant une autre occasion en or, puis le remplaçant Alapati Leiua et Piutau ayant des scores exclu.

Cela signifiait que le match tous terrains de Bristol était souvent bloqué, mais ils ont finalement prévalu grâce à des touchés de Piutau, de l’ailier Max Malins, du flanker Ben Earl, du n ° 8 Nathan Hughes et du centre Semi Radradra, tandis que le demi-mouche Callum Sheedy a lancé deux pénalités et quatre conversions.

Lam a ajouté: «Nous reconnaîtrons les bonnes choses, mais nous devons être beaucoup plus cliniques.

« Je serais inquiet si nous ne créions pas d’opportunités et à chaque match de cette saison, nous avons créé de nombreuses opportunités. Nous avons quand même marqué cinq essais aujourd’hui.

« Nous avons pris de l’avance sur la table au sixième tour et, pour être en tête après le tour 19, nous serions extrêmement déçus si nous étions dépassés. C’est un honneur pour les joueurs et tout le staff.

« Je pense que nous avons besoin d’une victoire de plus pour garantir cette demi-finale à domicile. »

Gloucester, malgré une lutte acharnée pendant plus d’une heure, était admirable dans l’adversité et ils méritaient sans doute plus que l’essai de l’ailier Santiago Carreras que Billy Twelvetrees a converti.

« C’est un résultat décevant », a déclaré l’entraîneur-chef de Gloucester, George Skivington.

« J’attendais avec impatience 15 (joueurs) sur 15 et ce serait une bonne référence pour nous de voir où nous en sommes face à la meilleure équipe de la ligue.

Steven Luatua de Bristol Bears est abordé par Matias Alemanno de Gloucester entraînant un carton rouge

« Malheureusement, Matias a été expulsé et c’est devenu un peu un combat de chiens pour nous après cela.

«Je pensais que l’envoi était assez juste. Je ne pense pas qu’il avait l’intention de le faire, il recula, et c’était l’un de ces malheureux.

« Je pensais que nous avions rendu la tâche difficile à Bristol pour obtenir son bonus. Je pensais que pour la plupart, la défense était brillante. Bristol est une équipe de classe et ils ont trouvé un moyen à la fin.

« C’était un de ces jours. Si vous recevez un carton rouge dans 16 minutes, c’est assez dévastateur n’importe où, mais contre Bristol loin de chez nous, c’est à peu près aussi dévastateur que ça va l’être. »