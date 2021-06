Pat Lam déçu par l’implosion de Bristol après avoir été battu par les Harlequins en prolongation | Nouvelles du rugby à XV

Les joueurs de Bristol semblent abattus après leur défaite en demi-finale contre Quins

Le directeur du rugby de Bristol, Pat Lam, a admis son « énorme déception » après que son équipe ait raté l’occasion d’atteindre sa première finale de Gallagher Premiership en perdant une avance de 28-0 contre les Harlequins à Ashton Gate.

Dans un match passionnant, Quins a effectué un retour remarquable pour marquer sept essais et gagner 43-36 après prolongation.

Tyrone Green et Joe Marchant ont tous deux marqué deux essais pour Quins, Alex Dombrandt, James Chisholm et Louis Lynagh les autres, tandis que Marcus Smith a ajouté quatre conversions.

Max Malins a marqué un triplé d’essais pour Bristol, tandis que Ben Earl et Luke Morahan en ont remporté un chacun et Callum Sheedy a tiré trois pénalités et une conversion.

Charles Piutau (à droite) et Siale Piutau de Bristol Bears ont l’air abattu alors qu’ils tiennent leurs fils

« Nous avons eu de nombreuses occasions de terminer ce match mais nous devrons prendre la défaite au menton », a déclaré Lam.

« En étant mené 28-0, vous devez donner un énorme crédit aux Harlequins pour revenir de cette manière en jouant leur style de rugby, ce qui est un véritable mérite pour le jeu.

« Nous avons concédé un essai avant la mi-temps, quand ils ont eu un rebond favorable, et nous avons parlé à la mi-temps qu’ils sortiraient tous les canons flamboyants et que les 10 premières minutes après la mi-temps seraient vitales.

« Cependant, nous n’avons pas pris le contrôle et avons raté quelques tacles, ce qui leur a permis de marquer des points qui leur ont donné beaucoup de confiance.

« Tardivement, nous avons eu deux bonnes occasions de marquer, ce qui nous aurait permis de dégager, mais nous les avons fait exploser, et dans le temps supplémentaire, nous nous sommes battus mais nous avons eu quelques accrocs et avons terminé avec 13.

« C’est particulièrement difficile pour les gars qui partent car il n’y a pas eu de fin de conte de fées, mais ceux qui reviennent auront une chance de se racheter.

« C’est une énorme déception mais nous obtenons enfin une pause après une longue année difficile. Au moins, nous avons tiré quelques coups dans cette demi-finale, contrairement à l’année dernière, et ça a toujours été une année incroyable. »

Le directeur général des Quins, Billy Millard, a expliqué que l’équipe n’avait pas paniqué malgré son retard.

Alex Dombrandt (à gauche) et Jack Kenningham (à droite) dirigent les célébrations des Harlequins

« Il n’y a pas eu de panique à la mi-temps », a-t-il déclaré. « C’était étonnamment calme car nous savions que nous devions rester dans le match et nous avons juste fait quelques modifications mineures.

« Nous devions faire bouger le tableau de bord pour prendre de l’élan et notre personnel médical a donné de précieux conseils à temps plein.

« Depuis janvier, nous ne nous sommes plus emportés avec rien. Nous l’avons pris match par match et ne sommes pas allés trop haut ou trop bas et n’avons pas paniqué lorsque nous avons eu des revers.

« La semaine prochaine sera totalement différente en termes d’approche, mais nous aurons Andre Esterhuizen disponible et il sera nécessaire pour faire face à l’attaque physique qui viendra de l’opposition. »