Pat John, l’acteur qui jouait Jesse dans The Beachcombers, est décédé

Pat John , mieux connu pour avoir joué le calme et fiable Jesse Jim dans un drame de longue date de CBC Les Beachcombersest mort.

L’ami de John et ancien co-star Jackson Davies a confirmé sa mort à CBC News jeudi.

L’acteur est décédé mercredi à midi “l’air plus paisible qu’il ne l’a été depuis longtemps”, a écrit Davies dans un post sur Facebook. annonçant sa mort.

“Il était drôle, gentil, et bien qu’il n’ait pas eu le crédit qu’il aurait dû avoir, c’était aussi un très bon acteur. Il avait le plus grand rire de tous les temps, et c’était mon objectif dans la vie de le faire rire, juste pour écoutez-le.”

John, membre de la nation shíshálh à Sechelt, en Colombie-Britannique, a été choisi pour Les Beachcombers comme un adolescent.

Dans les années qui ont suivi, il a créé un nouveau plan pour les personnages autochtones à l’écran, évitant les stéréotypes et les caricatures dépassés en tant que Jesse.

Les Beachcombers a duré 19 saisons, ce qui en fait la deuxième série télévisée canadienne la plus longue de tous les temps. Diffusé pour la première fois en octobre 1972 – avec plus de 350 épisodes à suivre – cet automne marque son 50e anniversaire.

“Je ne pense pas que j’aurais jamais pensé à être acteur si Beachcombers ne s’était pas produit », a déclaré John dans un article de 2002 publié par le Saskatoon Star-Phoenix.

L’émission relatait les aventures côtières du récupérateur de bûches Nick Adonidas (Bruno Gerussi) et de son partenaire de plage, Jesse Jim, alors qu’ils traquaient des bûches errantes à bord de leur remorqueur, le Persephone.

Ce fut un succès dès sa deuxième saison et en a connu 15 autres comme l’une des émissions les mieux notées de CBC, aidé par le fait que sa distribution – dont John, Davies et Gerussi – était appréciée des téléspectateurs au Canada et à l’étranger.

Le spectacle a été filmé et se déroule à Gibsons, en Colombie-Britannique, mettant la Colombie-Britannique sur la carte en tant que destination pour la production cinématographique et les talents, l’un des tout premiers spectacles à établir la province comme Hollywood North.