Le pacer Kolkata Knight Riders et le joueur de cricket australien Pat Cummins ont annoncé lundi un don de 50000 dollars au fonds « PM Cares » pour aider les patients indiens en difficulté en raison du manque d’oxygène au milieu de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le pays. «L’Inde est un pays que j’aime beaucoup au fil des ans et les gens ici sont parmi les plus chaleureux et les plus gentils que j’aie jamais rencontrés. Savoir que tant de personnes souffrent tant en ce moment m’attriste énormément », a déclaré Cummins dans son message.

Citant les efforts du gouvernement indien pour maintenir l’IPL 2021 pendant les couvre-feux et les verrouillages imposés dans le pays, Cummins a ajouté que le cricket avait apporté « quelques heures de joie » et de « répit » aux fans et aux adeptes restés à la maison pour garder le virus à distance. . Reconnaissant la plate-forme, le privilège et la portée dont lui et ses camarades de cricket profitent, l’Australien a rapidement conclu en informant qu’il avait fait un don de 50000 $ au fonds « PM Cares ».

«Dans des moments comme celui-ci, il est facile de se sentir impuissant. J’ai certainement ressenti cela récemment. Mais j’espère qu’en faisant cet appel public, nous pourrons tous canaliser nos émotions en actions qui apporteront de la lumière dans la vie des gens. Je sais que mon don n’est pas grand-chose dans le grand schéma des choses, mais j’espère que cela fera une différence pour quelqu’un », a écrit Cummins.

Voyant sa générosité et son amour pour les Indiens, les fans de cricket desi ne pouvaient s’empêcher de féliciter le joueur de cricket avec des mots gentils et des mèmes.

Geste très gentil, Pat. Merci. – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 26 avril 2021

Votre contribution inspirera également d’autres personnes, les peuples de l’Inde sont reconnaissants que, dans cette période difficile, vous compreniez leur chagrin et leur souffrance. – Satendra Sharma (@SatendraLive) 26 avril 2021

Grande galette d’initiative !! Vous avez prouvé que les jeunes n’ont pas tort de faire des joueurs de cricket leur modèle. Vous êtes un vrai champion sur et en dehors du terrain. J’espère que cela inspirera beaucoup de vos collègues. Plus de pouvoir pour vous et d’amour de la part des Indiens! @imVkohli– ANKIT CHARKHA (@ANKITCHARKHA) 26 avril 2021

Plus tôt, quelques étrangers ont quitté la bio-bulle alors que l’anxiété montait en flèche avec l’augmentation du nombre de Covid-19 en Inde. Le pays rapporte 3 cas de lakh par jour, ce qui a poussé de nombreux Australiens à repenser leur décision de participer au tournoi.

