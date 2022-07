Pat Carroll, lauréat d’un Emmy et voix d’Ursula, décède à 95 ans

Pat Carroll, un pilier de la télévision comique pendant des décennies, lauréat d’un Emmy pour “Caesar’s Hour” et la voix d’Ursula dans “The Little Mermaid”, est décédé. Elle avait 95 ans.

Sa fille Kerry Karsian, agent de casting, a déclaré que Carroll était décédée chez elle à Cape Cod, Massachusetts, samedi. Son autre fille, Tara Karsian, a écrit sur Instagram qu’elle voulait que tout le monde «l’honore en riant bruyamment de tout aujourd’hui (et tous les jours en avant) parce qu’en plus de son talent brillant et de son amour, elle laisse ma sœur Kerry et moi avec le plus grand cadeau de tout, nous imprégnant d’humour et de la capacité de rire… même dans les moments les plus tristes.

Carroll est née à Shreveport, en Louisiane, en 1927. Sa famille a déménagé à Los Angeles quand elle avait 5 ans. Son premier rôle au cinéma est venu en 1948 dans “Hometown Girl”, mais elle a trouvé son rythme à la télévision. Elle a remporté un Emmy pour son travail sur la série comique de sketchs “Caesar’s Hour” en 1956, était une habituée de “Make Room for Daddy” avec Danny Thomas, une guest star de “The DuPont Show with June Allyson” et une émission de variétés régulière en passant par “The Danny Kaye Show”, “The Red Skelton Show” et “The Carol Burnett Show”.

Elle a également joué l’une des méchantes demi-sœurs dans la production télévisée de 1965 de “Rodgers and Hammerstein’s Cinderella” avec Lesley Ann Warren. Et elle a remporté un Grammy en 1980 pour l’enregistrement de son émission solo “Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein”.

Une nouvelle génération allait connaître et aimer sa voix grâce à “La Petite Sirène” de Disney, sorti en 1989. Elle n’était pas le premier choix des réalisateurs Ron Clements et John Musker ou de l’équipe musicale de Howard Ashman et Alan Menken, qui aurait voulu que Joan Collins ou Bea Arthur expriment la sorcière de la mer. Elaine Stritch a même été choisie à l’origine avant que Carroll ne passe l’audition. Et son interprétation gutturale de “Poor Unfortunate Souls” ferait d’elle l’une des méchantes les plus mémorables de Disney.

Carroll disait souvent qu’Ursula était l’un de ses rôles préférés. Elle a dit qu’elle la considérait comme une “ancienne actrice shakespearienne qui vendait maintenant des voitures”.

« C’est une vieille méchante ! Je pense que les gens sont fascinés par les personnages méchants », a déclaré Carroll dans une interview. “Il y a une sorte de distraction fatale à propos des horribles personnages méchants du monde parce que nous n’en rencontrons pas trop dans la vraie vie. Donc, quand nous avons la chance, en salle, d’en voir une et celle-ci, c’est une biggie, c’est un peu fascinant pour nous.

Elle a eu la chance de reprendre le rôle dans plusieurs suites, retombées et même des manèges de parcs à thème de “Little Mermaid”.

Carroll était également la voix de Granny dans le doublage en anglais de “Mon voisin Totoro” de Hayao Miyazaki.