Pat Carroll, la voix d’Ursula de Disney, décède à 95 ans

Pat Carroll, la voix d’Ursula dans La Petite Sirène de Disney, est décédé samedi, selon Variété. La femme de 95 ans a travaillé comme artiste pendant des décennies, remportant un Emmy en 1957 pour son travail sur l’émission de sketchs Caesar’s Hour. Variety rapporte que Carroll est décédé alors qu’il se remettait d’une pneumonie.

Archives photo ABC / Contenu de divertissement général Disney via Getty Images



Acteur et comédien, Carroll était un habitué de Caesar’s Hour et de la sitcom The Danny Thomas Show dans les années 60. Ses crédits incluent également la série télévisée Too Close for Comfort, She’s the Sheriff, The Mary Tyler Moore Show et Police Woman. Elle est également apparue dans des jeux télévisés, notamment The 10 000 $ Pyramid, The Match Game, To Tell the Truth, I’ve Got a Secret, Password et You Don’t Say.

Carroll fait ses débuts à Broadway en 1955 avec la revue musicale Catch a Star, qui lui a valu une nomination aux Tony. Elle a joué dans une émission solo sur l’écrivain Gertrude Stein (Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein) à partir de 1979 et a remporté un Grammy pour elle. version enregistrée de la pièce.

Sa carrière de voix off a décollé dans les années 80, selon The Hollywood Reporter, lorsqu’elle a prêté sa voix à des émissions télévisées de dessins animés comme Galaxy High School, Yogi’s Treasure Hunt, Foofur et Pound Puppies. Elle a également exprimé Granny dans le doublage en anglais de My Neighbor Totoro.

Selon le New York TimesStein a dit un jour que son rôle de la sorcière de la mer Ursula dans le film d’animation La Petite Sirène de 1989 était “la seule chose dans ma vie dont je suis probablement le plus fier”.

“Je me fiche même si, après mon départ, la seule chose à laquelle je suis associée est Ursula”, a-t-elle déclaré, selon le Times. “Ça me va, parce que c’est un personnage assez merveilleux et un film assez merveilleux dont on se souviendra.”

Dimanche, la fille de Carroll, Tara Karsian, a écrit à son sujet le décès de sa mère sur Instagram. “C’est avec le cœur lourd que j’écris que ma mère, Pat Carroll, est décédée à l’âge de 95 ans. Nous vous demandons de l’honorer en riant bruyamment de tout aujourd’hui (et tous les jours en avant) parce qu’en plus son talent brillant et son amour, elle laisse à ma sœur Kerry et moi le plus beau des cadeaux, nous imprégnant d’humour et de la capacité de rire… même dans les moments les plus tristes.”