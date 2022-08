Pat Carroll, actrice qui a interprété Ursula dans “La Petite Sirène” de Disney, est décédée à 95 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pat Carroll, l’actrice connue pour avoir interprété la méchante sous-marine Ursula dans le conte animé de Disney, “La Petite Sirène”, est décédée le 30 juillet. Elle avait 95 ans.

L’actrice primée aux Emmy Awards est décédée chez elle à Cape Cod, dans le Massachusetts, alors qu’elle se remettait d’une pneumonie, selon Variety.

Carroll a trouvé une niche en tant que comédienne sur le circuit de fin de soirée à partir des années 1940 et a exprimé plusieurs personnages de dessins animés au fil des ans avant de gagner un Emmy pour son travail sur “Sid Caesar’s Hour”.

Née à Shreveport, en Louisiane, la famille de Carroll a déménagé à Los Angeles quand elle avait 5 ans, et elle a commencé à jouer dans des productions locales peu de temps après.

Elle est diplômée de l’école secondaire locale Immaculate Heart, réservée aux filles, qui compte parmi ses anciennes élèves notables Meghan Markle, Diane Disney (la fille de Walt et Lillian Disney), Mary Tyler Moore, Lucie Arnaz, Tyra Banks et Yara Shahidi.

Après s’être enrôlée dans l’armée, elle a fréquenté l’Université catholique d’Amérique et a commencé sa carrière dans l’industrie avec le film de 1947 “Hometown Girl”.

Elle a joué le rôle de Prunella dans une production de la version musicale de “Cendrillon” en 1965 et a travaillé sur “Laverne & Shirley”, “Busting Loose”, “The Ted Knight Show” et “She’s The Sheriff”.

Parmi les autres apparitions, citons “The Mary Tyler Moore Show”, “The Love Boat”, “Designing Women” et “ER”.

Elle a remporté plusieurs prix de théâtre pour son spectacle solo sur Gertrude Stein. La version enregistrée a remporté un Grammy pour la meilleure parole, documentaire ou drame en 1980.

En 1989, elle a joué la méchante sorcière de la mer Ursula et a chanté “Poor Unfortunate Souls”, un rôle qu’elle a dit un jour être l’un de ses favoris de tous les temps.

Elle a repris la voix du personnage tristement célèbre pour un certain nombre de jeux vidéo et d’émissions de télévision Disney, le plus récemment en 2020 avec le court métrage de la série “Le monde merveilleux de Mickey Mouse”.

Carroll laisse dans le deuil ses filles Kerry Karsian, Tara Karsian et sa petite-fille Evan Karsian-McCormick.