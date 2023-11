Pat Burrell nommé entraîneur co-frappeur alors que Bob Melvin définit (principalement) la nouvelle équipe d’entraîneurs pour 2024

Pour des raisons inconnues, les Giants de San Francisco ont annoncé la plupart des nouveaux entraîneurs de Bob Melvin pour la saison 2024. dans un dépotoir d’informations du vendredi soir.







Maintenant, c’est peut-être parce que la majeure partie du front office se remettait d’un norovirus détecté. aux réunions du directeur général plus tôt cette semaine (lavez-vous les mains !!) ou peut-être que c’est juste parce que — ah, eh bien, non. Ce n’est probablement pas pour une autre raison.

Quoi qu’il en soit, le titre ici est que Pat Burrell — oui, que Pat Burrell – passe d’instructeur de frappe itinérant à entraîneur de co-frappeur aux côtés du regrettable Justin Viele (à qui il restait un an sur son contrat). Il va être très difficile pour moi de faire une observation pleine d’esprit ou même simplement une blague solide, non seulement parce que je ne suis généralement pas très doué dans ce domaine, mais parce que celle-ci est vraiment difficile – voire impossible – à surpasser :

Nous pouvons être sûrs qu’aucune des tendances de Pat Burrell ne sera prise en compte pour enseigner au pire alignement du sport comment mieux frapper, mais il y aura sans aucun doute plusieurs moments au cours de la saison où il y aura apparemment un chevauchement – “Wow , JD Davis a l’air vraiment lâche. Pat the Bat a dû le sortir hier soir », et cetera et cetera.

Burrell a reçu des critiques positives de toute l’organisation pour son travail avec les espoirs de l’équipe, dont certains ont vraiment réussi à progresser au cours des années qui ont suivi la fermeture des ligues mineures en 2020. Nous avons vu que les joueurs des ligues mineures des Giants sont des talents mineurs dans les ligues majeures, mais les entraîneurs gravissent les échelons d’une organisation aux côtés de leurs espoirs. semble comme une organisation ascendante.

Et puis Justin Viele est là pour s’assurer que Burrell s’en tient au script – décisions de swing uniquement, aucune capacité réelle. Sa seule présence dans le club-house devrait aider de nombreux joueurs à se détendre et également à canaliser leur anxiété de faire partie de la pire formation de la planète vers quelque chose de plus constructif.

Le reste des embauches s’en tiennent à ce que j’ai mentionné il y a quelques semaines à peine dans cet article ironique sur tous les vieux têtes que les Giants pourraient ramener pour apaiser une base grincheuse.

Matt Williams devient le nouvel entraîneur du troisième but.

Mark Hallberg passe au premier but.

Alyssa Nakken et Taira Uematsu reviendront en tant qu’entraîneures adjointes.

JP Martinez reviendra en tant qu’entraîneur adjoint des lanceurs et Pedro Guerrero sera de retour en tant qu’entraîneur adjoint des frappeurs.

Le nouvel entraîneur des lanceurs ou le directeur des lanceurs n’est pas mentionné dans l’annonce. Brian Bannister a déjà quitté l’organisation et Andrew Bailey devrait partir depuis le début de l’intersaison, il semble donc qu’un changement soit à venir.

Cela laisse l’entraîneur de banc. On dirait que Kai Correa est parti (avec Antoan Richardson), et le nouvel entraîneur de banc sera Ryan Christenson, qui était l’entraîneur de banc de Bob Melvin à San Diego et Oakland. Christenson, bien sûr, a joué pour les A de 1998 à 2001 et a eu un OPS de 0,666 au cours de ces quatre saisons. Il a dirigé l’organisation à partir de 2013, d’abord en classe, puis en double-A et enfin en triple-A à Nashville avant de devenir entraîneur du banc des A.

Je ne l’ai vraiment connu qu’à cette époque il a dû s’excuser d’avoir fait un salut nazi dans l’été 2020. Certainement pas quelque chose dont quelqu’un d’autre se souvient, mais je le mentionne ici seulement parce que, eh bien, j’aime peindre ces messages avec la dernière chose dont je me souviens à propos d’un gars. et C’est l’un de ces moments où l’on ne se contente pas de dire « oh, c’était un ancien A que Zaidi connaît ».

Il est difficile de regarder les carrières d’entraîneur de Melvin, Christenson et Williams et de dire qu’ils ont eu beaucoup de succès – ils sont surtout connus pour leurs échecs. Même Bruce Bochy était allé dans un Épreuves mondiales en tant que manager des Padres. Dusty Baker a inventé le high five. Mais pour une franchise qui cherche désespérément à conserver son intérêt pendant qu’elle fait du surplace, revenir dans le passé pour stabiliser le présent est sa dernière et meilleure décision (sauf pour attirer des joueurs). Ces noms devraient apaiser les fans car cela crée une certitude : ce sont d’anciens Giants, donc c’est Giants Baseball.

