Pat Benatar ne chantera pas “Hit Me With Your Best Shot” à la suite des fusillades de masse

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pat Benatar prend position.

La chanteuse de rock, 69 ans, a partagé dans une nouvelle interview qu’elle n’interpréterait plus sa chanson à succès, “Hit Me With Your Best Shot”, lors de sa tournée actuelle avec son mari Neil Giraldo.

“Si nous ne les jouons pas, vous nous donnerez (du fil à retordre)”, a-t-elle déclaré à USA Today. “Nous ne faisons pas ‘Hit Me With Your Best Shot’, et les fans ont une crise cardiaque. Et je me dis : ‘Je suis désolé, par respect pour les victimes des familles de ces fusillades de masse, je’ Je ne le chante pas.'”

À la suite des récentes fusillades de masse, Benatar a déclaré qu’elle ne pouvait tout simplement pas interpréter la chanson de son album “Crimes of Passion”, en disant aux fans : “Si vous voulez entendre la chanson, rentrez chez vous et écoutez-la”.

TIM MCGRAW, CHRIS PRATT ET SELENA GOMEZ PRINCIPALES STARS S’EXPRIMENT SUR LE TIR D’UNE ÉCOLE AU TEXAS

“(‘Hit Me With Your Best Shot’) est ironique, mais vous devez tracer une ligne. Je ne peux pas dire ces mots à haute voix avec un sourire sur mon visage. Je ne peux tout simplement pas”, Benatar a dit.

“Je ne vais pas monter sur scène et dans une tribune – je vais voir mes législateurs – mais c’est ma petite contribution à la protestation. Je ne vais pas la chanter.”

La décision de la légende du rock intervient après la tragique fusillade de l’école d’Uvalde le 24 mai qui a fait 19 morts parmi les élèves et deux enseignants.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La fusillade à Uvalde, au Texas, est la troisième fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire américaine, après la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012 qui a fait 28 morts et celle de Virginia Tech en 2007 qui a fait 33 morts.

Benatar a également parlé de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade lors de son entretien.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je suis inquiète, comme nous tous, pour les droits fondamentaux à l’autonomie. C’est une pente glissante. Il ne s’agit pas d’avortement pour moi”, a-t-elle déclaré. “Je crains que les gens ne prêtent pas attention à ce que cela signifie réellement.”