Pat Arrowsmith, militant antinucléaire et écrivain britannique, est décédé à 93 ans

Pat Arrowsmith, une militante et écrivaine britannique anti-guerre dont les décennies de protestations ont commencé avec la première grande marche contre les armes nucléaires en Grande-Bretagne en 1958 et dont les romans et la poésie reflétaient souvent sa vie d’écolière privilégiée jusqu’aux grèves de la faim en prison, est décédée le 27 septembre à son domicile. chez moi au nord de Londres. Elle avait 93 ans.

Un porte-parole de la Campagne pour le désarmement nucléaire, Pádraig McCarrick, a confirmé le décès mais n’a pas précisé la cause.

Pendant plus de six décennies, Mme Arrowsmith a été l’une des plus éminentes militantes antinucléaires en Grande-Bretagne – notamment au sein du groupe de désobéissance civile Comité des 100, cofondé par le lauréat du prix Nobel Bertrand Russell – et a défié les militaires britanniques et américains. le monde.

Il y a eu quelques victoires. Elle a dirigé un effort qui a poussé les forces armées britanniques à reconnaître publiquement au début des années 1980 que les militaires ne seraient pas automatiquement sanctionnés s’ils rejoignaient des mouvements antinucléaires. Cependant, la plupart du temps, Mme Arrowsmith s’est alignée sur des manifestations de grande envergure qui ont fait la une des journaux et sont devenues des points de ralliement symboliques pour l’opposition gouvernementale.

Pendant des années, Mme Arrowsmith a distribué des tracts appelant le personnel militaire britannique à refuser son déploiement en Irlande du Nord. Pendant la guerre du Vietnam, elle a rejoint des militants pacifistes à la frontière entre le Sud-Vietnam et le Cambodge en 1968, cherchant à dissuader les bombardements américains.

En 1990, elle a campé avec d’autres personnes dans le désert irakien, près de la frontière saoudienne, pour protester contre l’invasion imminente menée par les États-Unis qui a repoussé les forces d’occupation irakiennes du Koweït – craignant que les combats n’aient déclenché une guerre régionale plus vaste.

Elle a été emprisonnée près d’une douzaine de fois en Grande-Bretagne – pour des condamnations impliquant notamment des sit-in et des violations des règles de sécurité nationale en exhortant le personnel à faire défection – et a mené plusieurs grèves de la faim alors qu’elle était derrière les barreaux. En 1961, elle a été gavée de force après avoir refusé de manger pour protester contre le fait que des sacs de toile cousus dans un atelier de prison pouvaient être utilisés comme sacs de sable au combat. L’incident a été évoqué au Parlement.

En 1974, au cours d’une autre peine, elle s’est éloignée d’un pénitencier de type campus et a ensuite pris la parole lors d’une manifestation de gauche à Hyde Park à Londres. « Je n’aurais pas du tout dû être en prison », a-t-elle déclaré au Guardian en 2008. « Je me sens coupable de ne pas avoir essayé d’échapper à toutes mes peines de prison. »

Pourtant, elle ajoutait toujours une dose de réalisme lorsque les intervieweurs discutaient de sa réputation de résistante infatigable. Les armes nucléaires demeurent, leur a-t-elle rappelé, et la technologie des ogives nucléaires s’est étendue à des pays comme la Corée du Nord.

« Pendant la guerre froide, nous avons vécu par hasard au bord d’une guerre nucléaire », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que nous soyons à la limite pour l’instant, même si la prolifération des armes nucléaires parmi les petits pays n’a pas rendu le monde plus sûr. »

«Je suppose», a-t-elle ajouté dans une histoire orale de 2015, «je suis plutôt pessimiste, vous savez.»

Mme Arrowsmith a rappelé à quel point elle avait été soulevée au début lorsqu’elle avait entendu parler du bombardement atomique américain d’Hiroshima et de Nagasaki pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique. Adolescente dans un internat d’élite, Cheltenham Ladies College, elle pensait que les explosions nucléaires n’étaient que des versions bien plus grosses des bombes allemandes larguées sur la Grande-Bretagne, dont celle qui a touché le jardin familial Arrowsmith à Torquay pendant leur absence. Elle est rapidement devenue terrifiée par la nouvelle arme et par l’idée que tout incident pouvait désormais dégénérer en un cauchemar nucléaire.

À l’Université de Cambridge, à la fin des années 1940, elle a participé à des rassemblements contre la guerre, puis, grâce à une bourse Fulbright de l’Université de l’Ohio, elle a rejoint des groupes pacifistes et de défense des droits civiques dirigés par les Quakers et d’autres. « Nous savions tous qu’une troisième guerre mondiale impliquerait probablement un anéantissement nucléaire complet », a-t-elle déclaré.

Après son retour en Grande-Bretagne, Mme Arrowsmith a été fascinée par les histoires d’un militant antinucléaire qui prévoyait de naviguer dans le Pacifique pour tenter d’arrêter le premier essai d’armes nucléaires britannique en 1957. Le voyage n’a jamais eu lieu, mais Mme Arrowsmith a pris contact avec d’autres groupes antinucléaires en Grande-Bretagne. Une proposition a été faite de partir de Trafalgar Square à Londres jusqu’au site de recherche sur les armes nucléaires du pays à Aldermaston, à environ 80 km de là.

Mme Arrowsmith a été licenciée de son poste d’infirmière auxiliaire à temps partiel dans un hôpital psychiatrique pour avoir distribué des tracts faisant la promotion de la marche de protestation. Elle devient organisatrice à plein temps de l’événement de protestation organisé en avril 1958.

« Nous attendions 50 personnes », se souvient-elle. «Nous en avons eu 8 000.»

La marche a été un moment déterminant pour la Grande-Bretagne, car elle constitue l’une des premières manifestations majeures d’activisme antinucléaire et d’opposition aux efforts britanniques pour suivre le rythme des autres puissances militaires. Pour Mme Arrowsmith, la marche l’a également mise sur la carte des autorités britanniques. Elle a affirmé qu’elle était sous surveillance depuis des décennies par des agents du MI-5, l’agence de renseignement intérieure du pays. «Cela laisse un sentiment plutôt méfiant», a-t-elle déclaré dans une interview en 2002.

Ses travaux publiés reflétaient souvent les tensions et les frustrations liées à la lutte contre le système. Le roman « Jericho » de 1965 est basé sur la marche d’Aldermaston et « Somewhere Like This » (1970) se déroule dans une prison pour femmes. (Elle plaisantait souvent en disant qu’être détenue était un « jeu d’enfant » selon les règles de l’école de Cheltenham, où elle a failli être expulsée pour s’être enfuie en 1945 pour célébrer le jour de la Victoire en Europe.) Un livre de non-fiction, « Vers l’Asie en paix » (1972) , raconte son séjour au Vietnam et au Cambodge.

Un mémoire de 1993, « J’aurais dû être un train Hornby », montrait une partie de son esprit d’autodérision. Le titre fait référence au désarroi de ses deux frères après sa naissance – espérant que leurs parents ramèneraient à la maison des trains miniatures plutôt qu’une petite sœur.

Margaret Pat Arrowsmith est née le 2 mars 1930 à Leamington Spa dans le Warwickshire, au sud-est de Birmingham. Son père était un pasteur anglican ; sa mère était une femme au foyer et fille de missionnaires Plymouth Brethren en Chine qui ont été tués pendant la guerre. xénophobe Révolte des Boxers au tournant du siècle.

La mère de Mme Arrowsmith a été cachée sous un lit par son gardien chinois et emmenée hors du pays.

Mme Arrowsmith a obtenu un diplôme d’histoire à Cambridge en 1951. Elle a obtenu un certificat en sciences sociales en 1955 à l’Université de Liverpool et a ensuite travaillé comme assistante sociale dans la ville pendant deux ans.

Elle a été co-fondatrice de la Campagne pour le désarmement nucléaire et a occupé divers postes au sein du groupe de défense des droits Amnesty International de 1970 à 1994. Amnesty a désigné à deux reprises Mme Arrowsmith prisonnière d’opinion pendant son incarcération. Elle s’est présentée trois fois sans succès au Parlement, lançant la dernière candidature en 1979 contre le Premier ministre de l’époque, James Callaghan, pour un siège à Cardiff, au Pays de Galles.

En tant que jeune femme, elle se décrit ouvertement comme lesbienne. Son père fut consterné et inscrivit dans son testament qu’elle ne pourrait recevoir d’héritage que si elle était mariée. Après la mort de son père en 1976, Mme Arrowsmith a épousé le poète Donald Gardner et a fait annuler le mariage le même jour. Elle a fait don d’une partie de son héritage à divers groupes, notamment à des organisations gays et lesbiennes.

Elle n’avait aucun survivant immédiat.