Pastèque à la sauce moutarde ? La popstar américaine et les internautes essaient la dernière tendance alimentaire. Voici ce qu’ils ressentent

Des céréales de la nature aux pâtes en nid d’abeille, Internet continue d’inventer de nouvelles tendances alimentaires. Le dernier ajout à la tendance culinaire en ligne est la pastèque à la sauce moutarde. Aussi étrange que puisse paraître cette combinaison, les internautes en sont assez impressionnés, y compris la pop star américaine Lizzo.

La tendance alimentaire aurait été lancée par le créateur de contenu de soins de la peau et blogueur coréen-américain Young Yuh. Dans une publication Instagram du 4 mai, Young est vu en train de couper le fruit d’été et de le tamponner avec la sauce à la moutarde jaune avant de mordre dans la collation juteuse. Selon Young, la combinaison a bon goût ensemble, mais la réaction initiale à sa vidéo n’était naturellement pas si accueillante. Un utilisateur a commenté la vidéo de Young et a écrit : « Vous avez besoin d’aide. »

Cependant, au cours d’un mois, plusieurs créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ont essayé la combinaison et la plupart d’entre eux ont été très impressionnés par son goût. Plusieurs utilisateurs sur TikTok ont ​​posté qu’ils pensaient qu’essayer le défi de la moutarde à la pastèque était assez « stupide » de leur part, mais étonnamment, ils ont fini par l’apprécier.

Lizzo a également publié une vidéo TikTok la semaine dernière alors qu’elle essayait la combinaison virale. La chanteuse est connue pour essayer de telles tendances alimentaires virales, comme elle avait déjà essayé les céréales de la nature sur sa poignée TikTok. Dans sa récente vidéo TikTok, elle a souhaité la bienvenue à ses abonnés et a déclaré qu’elle avait vu la combinaison tendance de moutarde et de pastèque sur sa chronologie, ce qui l’a incitée à partager sa critique à ce sujet. Prenant une tranche de pastèque, Lizzo tamponne un peu de sauce à la moutarde jaune et enfonce ses dents dans la concoction.

La chanteuse met du temps à traiter les vagues de saveurs qui parcourent son palais. Sa réaction initiale est celle de la perplexité alors qu’elle essaie de comprendre ce qui rend le combo si attrayant, « Je ne comprends pas, attends », dit-elle. La chanteuse prend alors un autre morceau de pastèque et ajoute la moutarde sauce pour y mordre à nouveau.

Même si elle ne pouvait pas exprimer sa réaction avec des mots, Lizzo finit par manger trois tranches de pastèque avec la sauce à la moutarde jaune.

