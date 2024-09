PASSONS À LA VITESSE ! MATTEL ET OUTRIGHT GAMES ANNONCENT LES AVENTURES DE CONDUITE DE MATCHBOX ; MAINTENANT DISPONIBLES POUR CONSOLES ET PC

Montez au volant pour relever des défis solo sur Matchbox Adventure Island en mode Aventure, affrontez jusqu’à quatre joueurs sur 14 pistes uniques en mode Compétition et collectez des points, débloquez et personnalisez des véhicules Matchbox originaux

Mattel, Inc. (Nasdaq : MAT), une société mondiale de premier plan dans le domaine des jouets et du divertissement familial et propriétaire de l’un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde, en collaboration avec Jeux à élimination directeun éditeur leader de divertissement interactif familial, a lancé aujourd’hui Aventures de conduite Matchbox™un jeu d’aventure de conduite compétitif développé par Casual Brothers, disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Développé pour les familles et les jeunes publics de joueurs, Aventures de conduite en boîte d’allumettes fait évoluer l’expérience de jeu automobile bien au-delà du rayon des jouets. Les joueurs peuvent sélectionner et personnaliser 12 véhicules moulés sous pression Matchbox originaux, poursuivre des voitures rebelles et échapper aux dangers pour gagner des médailles et des récompenses et devenir des coureurs Matchbox.

Situé sur Matchbox Adventure Island, les principales caractéristiques de Aventures de conduite en boîte d’allumettes inclure:

Trouvez votre aventure : Parcourez les six biomes de Matchbox Adventure Island, comme le centre-ville animé ou un volcan périlleux, et accomplissez des missions pour débloquer de nouvelles zones de l’île pour la Matchbox Adventure Squad.

Des défis nous attendent : Les joueurs s'aventurent à leur propre rythme, s'attaquant à des missions de plus en plus difficiles en poursuivant des voitures et en échappant à des dangers tels que des boules de neige, des alligators et une pieuvre géante, le tout pour gagner des médailles et des récompenses permettant de débloquer de nouveaux modèles.

Les joueurs s’aventurent à leur propre rythme, s’attaquant à des missions de plus en plus difficiles en poursuivant des voitures et en échappant à des dangers tels que des boules de neige, des alligators et une pieuvre géante, le tout pour gagner des médailles et des récompenses permettant de débloquer de nouveaux modèles. Personnalisation unique : Les véhicules Matchbox originaux, dont le Dune Dog™ et le Flame Tamer™, peuvent être personnalisés avec différentes couleurs et finitions pour s’adapter aux goûts des joueurs. Sélectionnez soigneusement une voiture en fonction du poids, de la vitesse, de la maniabilité et du boost pour accomplir le travail ou pour un avantage concurrentiel supplémentaire.

Solo ou multijoueur : En mode Compétition, courez sur une seule piste ou dans un championnat avec jusqu'à quatre joueurs en multijoueur local sur 14 pistes uniques avec quatre variantes chacune.

En mode Compétition, courez sur une seule piste ou dans un championnat avec jusqu’à quatre joueurs en multijoueur local sur 14 pistes uniques avec quatre variantes chacune. Tous les niveaux sont les bienvenus : Les joueurs expérimentés peuvent choisir entre trois niveaux de difficulté et utiliser des détours et des accélérations pour dépasser leurs adversaires. Les plus jeunes joueurs peuvent utiliser « Accélération automatique » et « Assistance au changement de voie » pour obtenir de l’aide en mode Aventure et en mode Compétition.

« Nous sommes ravis qu’une nouvelle génération libère son imagination comme jamais auparavant avec Aventures de conduite en boîte d’allumettes« , a déclaré Erika Winterholler, responsable du développement commercial, Digital Gaming chez Mattel. « Avec nos merveilleux partenaires d’Outright Games, nous avons pu réunir une équipe de premier ordre, afin que les jeunes fans et les familles puissent profiter d’une nouvelle version de leurs voitures Matchbox préférées et se lancer dans une aventure plus grande que nature. »

« Dès le début du développement, nous nous sommes engagés à créer une véritable expérience Matchbox pour les fans de longue date ainsi que pour les jeunes joueurs qui découvrent la franchise pour la toute première fois », commente Steph Malham, directeur général d’Outright Games. « Avec Aventures de conduite en boîte d’allumettes« Nous voulions offrir une expérience de conduite à la fois réaliste et engageante. Les modèles moulés sous pression emblématiques de Matchbox ont été une source d’inspiration fantastique et Mattel nous a apporté un soutien incroyable tout au long du développement. »

La marque légendaire Matchbox a été inventée en 1953 par Jack Odell, un passionné d’automobile, pour résoudre un problème de sa fille, qui n’avait le droit d’apporter un jouet à l’école que s’il était suffisamment petit pour tenir dans une boîte d’allumettes. Lorsque les camarades d’école de sa fille ont commencé à réclamer à leur tour une « voiture en forme de boîte d’allumettes », une marque emblématique est née. Les normes élevées d’authenticité de Matchbox Les voitures moulées sous pression font le succès de la marque depuis plus de 70 ans et séduisent des générations de fans. Aujourd’hui, deux voitures Matchbox sont vendues chaque seconde dans le monde.