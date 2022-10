Passionné de faire une différence? Joignez-vous à BC Corrections aujourd’hui – Kelowna Capital News

Scott Bertrand se souvient d’avoir reçu la carte de remerciement manuscrite par la poste. Ce n’est pas inhabituel, mais cette carte provenait d’une ancienne personne incarcérée et Bertrand était l’un des agents correctionnels de la Colombie-Britannique qui a supervisé son séjour dans le système correctionnel provincial.

En tant que jeune agent correctionnel, nouveau au travail, Bertrand a supervisé l’unité résidentielle de l’homme, apprenant qu’ils ont grandi dans la même ville natale. C’était la première fois que l’individu se trouvait dans un centre correctionnel et il avait des difficultés familiales.

“J’ai su très jeune que c’était quelque chose que je voulais faire”

« Il avait besoin de quelqu’un à qui parler de sa vie et de ses projets. Il a vu qu’il n’y avait aucun jugement de ma part et j’ai pu relier certaines de mes expériences à ce qu’il traversait », se souvient Bertrand.

Après la libération de l’homme, il a envoyé la carte remerciant Bertrand d’avoir pris le temps. “Nous avons vraiment un impact”, dit Bertrand, ému de savoir qu’il a affecté la vie d’une autre personne.

“J’ai vraiment vu que de nombreuses personnes en détention sont réceptives au changement et nous avons une énorme opportunité.”

« Notre personnel est notre plus grand atout et nous croyons qu’ils agissent comme de solides modèles dans leur vie personnelle et professionnelle », déclare Stephanie Macpherson, directrice provinciale, BC Corrections, soulignant la vision de BC Corrections : « Inspirer l’excellence et changer des vies ». ‘

“Notre personnel se soucie vraiment d’aider ceux qui se sont retrouvés en détention. Ils veulent faire une différence et avoir une influence positive sur ces hommes et ces femmes. Nous sommes fermement convaincus que nos dirigeants réussissent si bien parce qu’ils sont de si bons modèles. À chaque instant, nous exerçons le choix d’afficher qui nous sommes en tant qu’individus et en tant qu’officiers. Pour nous, il s’agit vraiment des gens et de la conviction qu’il existe une opportunité de changement.

Marquant 10 ans avec BC Corrections, Bertrand a commencé à travailler pour l’organisation à 19 ans, répondant à un intérêt de plusieurs années dans le domaine. “J’ai su très jeune que c’était quelque chose que je voulais faire”, dit-il.

Alors que les officiers entrants sont souvent un peu plus âgés, avec d’autres expériences de travail et de vie, Bertrand a apporté à la fois un vif intérêt, une expérience avec la communauté et les voyages, et la conscience que la communication serait l’une de ses plus grandes forces.

Les personnes en garde à vue de tous âges apprécient sa position de respect mutuel, démontrée par des paroles et des actes.

« La communication est une partie importante de notre travail. Je leur confirme que je vais les traiter avec respect et tout ce que je demande en retour, c’est qu’ils fassent de même », dit-il. « Dès qu’un client voit que vous ressentez cette empathie, c’est incroyable les progrès que vous pouvez faire avec lui », dit Bertrand.

Les récompenses du travail

Sur le plan personnel, le père marié de jeunes enfants apprécie les opportunités de croissance et l’équilibre travail-vie que BC Corrections offre.

Avec 10 centres correctionnels en Colombie-Britannique abritant environ 2 800 personnes incarcérées à tout moment, les employés de BC Corrections travaillent directement avec les personnes en détention, soutenant des changements positifs dans leur vie et travaillant à une réinsertion réussie dans la société.

En plus de la rémunération, des avantages sociaux et de la pension, un horaire de quart flexible permet également aux agents de concilier leurs responsabilités familiales. Sur le plan professionnel, Bertrand apprécie également les diverses opportunités de carrière qui lui permettent de grandir et d’avancer.

