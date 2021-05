Passion revient pour la mission Middleton à York | Actualités des courses

La passion d’Aidan O’Brien débute sa saison dans le groupe 2 Al Basti Equiworld Dubai Middleton Fillies ‘Stakes le deuxième jour de la réunion de Dante à York.

La pouliche Galileo, qui a disputé une série de concours de groupe la saison dernière, se retire jeudi de son voyage à un mille et deux stades et demi avant de potentiellement revenir sur de plus longues distances.

O’Brien rapporte que la fillette de quatre ans est en bonne forme pour son retour saisonnier.

« Elle a été très constante l’année dernière et semble en bonne forme, mais elle est juste prête à commencer », a-t-il déclaré.

« Elle est polyvalente en ce qui concerne les voyages, mais j’imagine qu’au fil de la saison, elle reviendra. Un kilomètre et demi est probablement son meilleur voyage. »

« Elle doit commencer quelque part, et cela lui a semblé la bonne course. »

La Cabaletta de Roger Varian revient également après avoir passé une grande partie de sa campagne de trois ans à courir sur des distances d’un mile et demi et un mile et six stades.

« Elle est en grande forme et s’est très bien entraînée », a déclaré l’entraîneur de Newmarket.

«C’est une pouliche qui reste un mile et demi. Mais elle n’est pas à court de rythme, et ses courses de plus de 10 stades à l’âge de trois ans étaient très bonnes.

« Je pense que c’est une belle course pour commencer sa saison – et je m’attendrais à ce qu’elle fonctionne bien. »

Jessica Harrington est représentée par Silence Please, qui se rend en Angleterre pour la première fois après avoir terminé la saison dernière avec une deuxième course sur un mile et demi à Leopardstown.

« Elle va pour sa première course de l’année – nous sommes très heureux avec elle à la maison, et il y a une opportunité pour elle là-bas », a déclaré Harrington.

« Elle a gagné le voyage avant – elle a remporté une course de Listed au cours de ce voyage, et le terrain conviendra très bien s’il reste bon. »

Queen Power de Sir Michael Stoute est en tête du marché, après avoir été battu de justesse dans le Group Two Dahlia Stakes à Newmarket lors de sa première course de l’année, avec Chamade de Ralph Beckett et Freyja de Mark Johnston également entrés.

Acklam Express de Nigel Tinkler est une fantaisie de premier plan pour les étalons britanniques EBF Westow Stakes, une course de Listed sur cinq stades.

Le joueur de trois ans a passé le début de l’année à Dubaï, où il a fait campagne dans un trio de concours de groupe à Meydan.

Placé dans toutes ces courses au Moyen-Orient, le fils hongré de Mehmas a couronné son excursion avec un excellent troisième dans le Groupe One Al Quoz Sprint, une course dans laquelle il est rentré à la maison seulement trois quarts d’une longueur derrière le vainqueur.

Tinkler rapporte que l’Acklam Express est en bonne forme, bien que tout adoucissement du sol ne serait pas le bienvenu malgré le fait que le cheval ait remporté le Listed Julia Graves Roses Stakes sur du gazon doux de Knavesmire la saison dernière.

« Il a été absolument bien – il a eu quelques semaines faciles et maintenant il est en parfait état », a déclaré Tinkler.

«Je pense qu’il courra bien – il est très bien en lui-même.

«Moins il pleut, mieux c’est pour nous. Il a de la forme sur un sol mou sur le parcours de toute façon, mais nous ne voulons pas de pluie.

« Il va très bien et nous sommes très heureux. »

Atalis Bay de Marco Botti, qui a gagné lors de son retour saisonnier à Nottingham début avril, est également inscrit.

Botti considère que le poulain a mûri pendant l’hiver, même s’il espère également qu’il n’y aura plus de pluie.

« Il est en bonne forme – nous avons été satisfaits de la façon dont il a couru à Nottingham après une pause », a-t-il déclaré.

« Il a bien gagné. Il semble s’être rempli pendant l’hiver et il a l’air plus fort cette année.

«Cela dit, l’année dernière, il n’a pas couru ses meilleures courses sur un sol mou, donc nous espérons que le terrain ne sera pas trop mou.

« Sinon, c’est un pas en avant dans la classe – et il y a deux beaux chevaux là-bas qui sont assez bien notés. Mais cela semble être son meilleur voyage, et nous avons vraiment hâte de le courir. »

Acklam Express et Winter Power sont les deux dont Botti se méfie le plus, mais sa charge a battu Muker et Burning Cash à Nottingham.

Il a ajouté: « De toute évidence, le favori (Acklam Express) est un vrai cheval.

« Il est classé 110, et le favori commun (Winter Power) est également très bien noté. Les autres sont probablement des types de chevaux similaires, donc il pourrait bien courir tant que le sol ne devient pas trop mou. »

Winter Power a signé la saison dernière avec deux victoires dans les Listed Harry Rosebery Stakes à Ayr et dans les Group Three Cornwallis Stakes à Newmarket et fait son retour saisonnier, tandis que First Company a terminé troisième et cinquième derrière la pouliche dans ces courses respectivement.

Dexter Belle s’aligne après avoir remporté son premier départ de la saison lors d’un événement novice à Pontefract en avril, avec Richard Fahey Internationaldream et Geoff Oldroyd’s Never Say Never faisant le field de neuf.