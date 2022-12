Passez une journée de glace: la patinoire Stuart Park est maintenant ouverte au centre-ville de Kelowna

Ne restez pas assis avec les pieds froids cet hiver, allez patiner au parc Stuart, au centre-ville de Kelowna.

La patinoire entretenue par la ville a ouvert ses portes le 1er décembre et vous pouviez entendre les enfants rire en glissant à un pâté de maisons.

Il y a un foyer pour se réchauffer, des toilettes à proximité et la location de patins, de casques et de bar EZ sont disponibles à partir de 11 h. jusqu’à 20h du quotidien. Les locations sont en espèces seulement.

La glace est ouverte à partir de 6h. jusqu’à 23h tous les jours jusqu’en mars, selon le temps.

Plus d’informations sont disponibles sur kelowna.ca.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ActivitésVille de KelownaPatinage artistiqueHiver