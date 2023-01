Passez une journée à faire du bénévolat pour marquer le couronnement, exhorte le palais

Les Britanniques seront encouragés à passer une journée à faire du bénévolat dans leurs communautés pour marquer le couronnement du roi. Le Big Help Out aura lieu le lundi 8 mai et vise à créer un « héritage durable » du week-end du sacre.

Le palais de Buckingham a déclaré qu’il espérait convaincre le plus grand nombre de personnes possible de “se joindre au travail entrepris pour soutenir leurs zones locales” le jour, qui a été désigné comme un jour férié supplémentaire.

Les détails de la campagne de bénévolat ont été annoncés dans le cadre des plans pour marquer le week-end du couronnement du roi, qui comprend des fêtes de rue, des démonstrations de drones et un concert au château de Windsor mettant en vedette des «icônes mondiales de la musique». Cela fait partie d’un effort concerté du palais de Buckingham pour dépeindre Charles comme un monarque plus moderne.

Des «lieux emblématiques» à travers le Royaume-Uni seront éclairés à l’aide de projections, de lasers et de drones dans le cadre d’un événement Lighting up the Nation, et une chorale spécialement formée comprenant des réfugiés, des travailleurs du NHS et des membres de LGBTQ + et des chorales de signature se produira.

Les événements du week-end débuteront le matin du samedi 6 mai lorsque le roi Charles III sera couronné lors d’un service à l’abbaye de Westminster. L’épouse du roi, Camilla, sera également couronnée reine consort dans le service dirigé par l’archevêque de Cantorbéry.

Avant le couronnement, le roi et la reine consort arriveront ensemble en procession depuis le palais de Buckingham. Ensuite, ils retourneront au palais dans une procession de couronnement, rejoints par d’autres membres de la famille royale. La journée se terminera par une apparition de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham.

Le lendemain, dimanche 7 mai, un Coronation Big Lunch verra des fêtes et des déjeuners communautaires organisés dans les rues, les jardins, les parcs et les espaces publics à travers le pays, avec des personnes invitées à manger ensemble dans un “acte national de célébration et d’amitié”.

Un concert de couronnement ce soir-là sera diffusé en direct depuis le château de Windsor par la BBC, qui, selon le palais, réunira des «icônes mondiales de la musique» et des «stars contemporaines». Les détails des artistes n’ont pas encore été annoncés, mais il y aura également un “orchestre de classe mondiale” jouant des interprétations de favoris musicaux, a indiqué le palais, ainsi que des spectacles de créations orales et de danse.

Le concert sera suivi par un public public comprenant des bénévoles d’organismes de bienfaisance affiliés au roi et à la reine consort. Des milliers de paires de billets seront également disponibles pour les membres du public à postuler via un prochain scrutin de la BBC.

Le palais a déclaré que le couronnement était un moment de service religieux solennel ainsi que d’apparat et de célébration. C’est une formalité symbolique qui ne signifie pas le début du règne du roi, qui a commencé lorsqu’il a accédé au trône immédiatement après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.

Au moment de sa mort, Elizabeth II était reine depuis 70 ans et 214 jours, faisant d’elle la monarque britannique régnant le plus longtemps. Son couronnement a eu lieu à l’abbaye de Westminster le 2 juin 1953.