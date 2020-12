Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Noël plus petit, plus court maintenant conseillé par PM

Le premier ministre a lancé un sombre avertissement festif. «Passez un joyeux petit Noël», a déclaré Boris Johnson cet après-midi. « Et j’ai peur que cette année je ne dis rien. » Il a exhorté les gens à «réfléchir sérieusement» avant de rencontrer leur famille et leurs amis, insistant: «Un Noël plus petit sera un Noël plus sûr». L’assouplissement festif des règles de distanciation sociale se poursuivra malgré les inquiétudes quant à l’impact possible sur les efforts de lutte contre le coronavirus. Trois ménages sont autorisés à former une bulle festive entre le 23 et le 27 décembre, mais M. Johnson a déclaré qu’il s’agissait des limites maximales plutôt que d’un objectif. Il a suggéré que les gens devraient interrompre les célébrations et réduire leurs contacts antérieurs. Au Pays de Galles, le prix des restrictions assouplies sera un verrouillage complet à partir du 28 décembre. Télégraphe les lecteurs pensent qu’ils devraient être autorisés à prendre leurs propres décisions.

Cela s’est produit alors qu’environ 10,8 millions de personnes supplémentaires ont commencé à vivre sous les restrictions les plus strictes d’Angleterre (lisez notre guide des activités festives brillantes que vous pouvez encore faire à l’extérieur). Avec 61% de la population anglaise vivant maintenant sous les mesures les plus strictes, les ministres doivent officiellement examiner les niveaux appropriés pour chaque zone. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, définira les nouvelles allocations demain. Il y a des lueurs d’espoir: certains domaines ont vu des progrès positifs sur les paramètres clés de Covid. Ce sont les zones qui pourraient être abaissées d’un niveau. Recherchez les cas confirmés par code postal.

L’accord sur le Brexit « si proche » – mais la pêche va-t-elle le saboter?

Les divisions sur la pêche mettent en péril un accord commercial sur le Brexit qui est « si proche », a averti le président de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a déclaré que l’accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs de l’UE à partir du 1er janvier était désormais le plus grand obstacle à la conclusion d’un accord à tarif zéro et sans quota avant la date limite de fin d’année. Lisez son discours dans son intégralité. Avec la perspective d’une dispute sur la pêche forçant un Brexit sans accord, ce sont les points de friction. « Le chemin est peut-être très étroit, mais il est là », a déclaré Mme von der Leyen aux députés. « C’est maintenant un cas où nous sommes si proches et pourtant si loin. » La livre sterling a atteint un nouveau sommet de deux ans sur les espoirs du Brexit, mais Downing Street a insisté sur le fait que l’absence d’accord reste le résultat « le plus probable ». Pendant ce temps, des plans sont en cours pour faire de Londres un rival de Singapour pour l’immatriculation des navires.

Écoutez: Tom Cruise crie à l’équipage de Mission: Impossible 7

C’était une mission qu’il a acceptée. Lorsque Tom Cruise a vu des membres de son équipe de tournage enfreindre les règles de distanciation sociale, il s’est lancé dans une diatribe grossière. La star hollywoodienne aurait repéré des membres du personnel trop près les uns des autres sur le tournage de Mission: impossible 7 aux studios Warner Bros dans le Hertfordshire. Fustigeant des ouvriers pour avoir mis en danger la production, il aurait crié: « Si je vous vois recommencer, vous êtes parti. » Écoutez un enregistrement dont une source a confirmé l’authenticité.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Aviation | Il est peu probable que la troisième piste controversée de l’aéroport d’Heathrow se déroule malgré une décision de la Cour suprême selon laquelle elle peut continuer, ont affirmé les militants. Des juges de haut rang ont annulé une décision de la Cour d’appel selon laquelle le gouvernement a agi illégalement lorsqu’il a donné son feu vert au projet en 2018. Voir l’ampleur du projet de 14 milliards de livres sterling, qui peut passer au processus de planification – où il est susceptible d’être confronté nouveaux défis. Regardez des séquences vidéo de l’extérieur du tribunal après que de la peinture rouge ait été jetée en signe de protestation.

Partout dans le monde: combattre la fake news war

Des trolls français et russes ont été surpris en train de mener une guerre de désinformation contre les utilisateurs de Facebook en République centrafricaine dans le but de diffuser de la propagande avant les élections de ce mois-ci. Matthew Field révèle comment ils ont créé des pages pour ressembler à des informations et à des organisations humanitaires.

Entretien de mercredi: « J’ai la tête comme du verre – une bosse et je me sens malade pendant des jours »

Andrew Heffernan dit qu’il ressent toujours les effets de huit traumatismes cérébraux graves qui ont contraint l’Australien à se retirer de la ligue de rugby à 23 ans seulement. Lire l’interview complète.