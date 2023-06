Passez aux outils de jardin entièrement électriques avec 350 $ de réduction sur cet ensemble Greenworks

La lutte avec des outils à essence bruyants et encombrants peut rendre le travail de jardinage plus compliqué qu’il ne l’est déjà. Si vous recherchez une alternative plus pratique, il est peut-être temps de passer aux outils de jardin électriques. Et dès maintenant, chez Best Buy, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour garder votre jardin en parfait état à prix réduit. Aujourd’hui seulement, le détaillant de technologie offre un énorme rabais de 350 $ sur ce Ensemble de trois outils Greenworks 80 volts, ce qui fait baisser le prix à 650 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ça.

Ce lot comprend tout ce dont vous avez besoin pour garder votre jardin à son meilleur cet été. Vous obtenez une tondeuse automotrice de 21 pouces dotée de DEL intégrées et d’une poignée qui se replie pour vous aider à économiser de l’espace dans votre garage ou votre remise. Il y a aussi un taille-bordures de 13 pouces qui dispose d’une gâchette à vitesse variable pour un travail précis, et un puissant souffleur de feuilles qui peut générer des vitesses d’air allant jusqu’à 170 mph, et est nettement plus silencieux que les alternatives à essence. Les trois outils sont entièrement électriques et peuvent être alimentés par la batterie 80 volts 4,0 Ah incluse. Cela peut alimenter la tondeuse pendant environ 45 minutes sur une seule charge, et elle se recharge complètement en seulement 30 minutes. Vous pouvez également prendre un batterie de rechange pour 70 $ de rabais dès maintenant pour que vous puissiez travailler sans interruption.