Passez aux écouteurs sans fil Live Free de JBL pour seulement 35 $ aujourd’hui

Pourquoi dépenser plus pour des écouteurs coûteux, alors que vous pouvez obtenir les mêmes fonctionnalités à une fraction du prix ? Ces écouteurs économiques ne lésinent pas non plus sur la qualité sonore. Que vous soyez un passionné de musique, un guerrier de l’entraînement, que vous fassiez partie de la foule du travail à domicile ou que vous aimiez écouter des podcasts pendant votre trajet, ces alternatives AirPod abordables sont un excellent investissement. Et maintenant, vous pouvez attraper un ensemble de nouveaux pour certains des prix les plus bas que nous ayons vus. Avec des remises allant jusqu’à 70 %, vous pouvez obtenir une nouvelle paire de vrais écouteurs sans fil pour aussi peu que 45 $. Ces offres expirent ce soir.

sont une option abordable et compatible avec Android qui propose une suppression active du bruit pour limiter le bruit extérieur et les distractions, ainsi qu’un mode de transparence “TalkThru”, afin que vous puissiez être conscient de votre environnement sans avoir à les retirer ou à les éteindre. Ces écouteurs ont un indice de résistance à l’eau et à la transpiration IPX7, vous n’avez pas à vous soucier de les utiliser pendant les entraînements ou les jours de pluie.

Les commandes intuitives vous permettent de parler à Alexa ou à Google Assistant d’un simple toucher, vous permettant de rester connecté sans effort à ce que vous devez savoir. De plus, ils ont une autonomie de batterie allant jusqu’à sept heures sur une seule charge, avec jusqu’à 14 heures de plus avec le boîtier de charge. Une fonction de double connexion vous permet de vous connecter à un seul écouteur à la fois, si vous devez garder une oreille ouverte. Normalement à 150 $, vous pouvez obtenir les écouteurs NC Plus pour seulement 45 $ aujourd’hui.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022

Les écouteurs sont dotés de pilotes dynamiques, offrant beaucoup de puissance dans une petite taille. Vous pouvez également télécharger l’application My JBL Headphones pour une personnalisation supplémentaire. Et les écouteurs sont livrés avec une garantie limitée d’un an du fabricant JBL. Achetez une paire lors de cette vente d’une journée pour améliorer votre expérience d’écoute.