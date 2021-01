Ainsi, votre résolution de janvier sec s’est tarie et votre nouvel équipement d’entraînement n’a même pas eu les étiquettes enlevées. Qu’à cela ne tienne, car vous pouvez prendre un nouveau départ pour 2021 en toute simplicité avec le nouveau OK! Beauté Modifier.

La troisième boîte de beauté mensuelle de notre titre sœur est lancée aujourd’hui et cette fois, elle a un thème propre et vert. À l’intérieur, vous trouverez sept produits qui amélioreront votre bien-être – et ils prendront également soin de votre solde bancaire.

Les prix commencent à partir de seulement 13 £, y compris le P&P gratuit, pour sept superbes goodies verts d’une valeur de plus de 52 £.

Achetez votre boîte de beauté écologique propre et verte ici

Cette belle boîte contient trois produits pleine grandeur, ainsi que quatre friandises de luxe au format voyage, de certaines des meilleures marques de bien-être de la planète. C’est juste la chose pour réparer le blues de janvier.

Si vous vous abonnez aux forfaits Beauty Edit 3 ou 6 mois, vous recevrez également un OK trimestriel gratuit sur papier glacé! Magazine VIP, rempli de beauté, de mode et de style de vie.









Veut en savoir plus? D’ACCORD! La directrice beauté Lynne Hyland révèle ce qu’il y a dans la nouvelle livraison de ce mois-ci …

Aroma Active Laboratories Sleep Mist, taille réelle d’une valeur de 10 £









Si vous aimez Aromatherapy Associates (et qui n’aime pas), vous serez ravi de voir qu’il a une nouvelle sœur dans la rue. Aroma Active Laboratories est une marque qui vise à stimuler l’esprit et le corps, et ce spray d’oreiller apaisant est le rêve absolu de tous ceux qui ont besoin d’un meilleur sommeil réparateur. C’est un cocktail d’arômes relaxants, dont le lavandin, la valériane, l’ylang ylang et le bois de bouddha, tous réputés pour leurs effets équilibrants sur un esprit bourdonnant. Bonjour huit heures!

Maui Moisture Revive & Hydrate + Shea Butter Shampoo and Conditioner, format voyage 100 ml d’une valeur de 3,99 £ l’unité









La plupart des shampooings sont à base d’eau traitée chimiquement, mais Maui Moisture contient du jus d’aloe vera pur comme premier ingrédient, suivi de l’eau de coco. Le duo de beurre de karité dans notre coffret est parfait pour les cheveux secs et abîmés, sans tensioactifs sulfatés, silicones, huiles minérales et colorants artificiels. Utilisez-les maintenant ou gardez-les en main lorsque nous pourrons voyager à nouveau – à 100 ml chacun, ce sont les plus gros que vous êtes autorisé à emporter à bord comme bagage à main.

Balance Me Moisture Rich Face Cream, format voyage d’une valeur de 12 £









Visage fragile? Cette crème pour le visage 100% naturelle est idéale pour nourrir un teint sec et sensible. Il contient des huiles essentielles apaisantes, des acides gras repulpants et de la chicouté arctique riche en antioxydants, et a une belle sensation soyeuse. Attendez-vous à ce que la formule infusée de rose et sans silicone renforce votre barrière cutanée et réduise visiblement les rougeurs et les irritations.

Désinfectant pour les mains bio végétalien rechargeable Beauty Kitchen, taille réelle d’une valeur de 7,50 £









Véritable championne verte, Beauty Kitchen a un engagement de retour, de remplissage et de répétition qui vous permet de renvoyer vos produits, gratuitement, pour être lavés et réutilisés. Ce désinfectant est emballé dans de l’aluminium écologique, ce qui le rend parfait pour le remplissage et l’élimination des déchets. Le gel lui-même a un parfum agréable et léger et contient de l’aloe vera et de la glycérine végétale pour garder vos mains hydratées tandis que la formule à 62% d’éthanol bannit les germes.

Beauty Kitchen Abyssinian Oil Handbag Beauty Balm, taille réelle d’une valeur de 12,50 £









L’édition beauté de ce mois-ci comprend non pas un mais deux produits de cuisine de beauté pleine grandeur, et ce baume vaut presque le prix de la boîte à lui seul. Il est emballé dans un bocal en verre recyclable et un fabuleux multi-tâches, digne de n’importe quel sac à main. Il fait office de nettoyant, d’hydratant intensif, de baume à lèvres et même de shaper pour les sourcils. Le parfum floral est également divin, inspiré d’une promenade dans une prairie de fleurs sauvages.

REN Clean Skincare Perfect Canvas Clean Jelly Oil Cleanser, format voyage d’une valeur de 3,75 £









Cette formule de gelée 100% d’origine naturelle est douce pour la peau mais résistante à la saleté, à la pollution et même au maquillage imperméable. Il convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et sèches, et fait fondre la boue avec un trio d’huiles de raisin, de tournesol et de limnanthe. REN est en croisade pour créer des emballages écologiques, et ce nettoyant entièrement recyclable est livré dans un tube fabriqué à 50% de plastique recyclé post-consommation (PCR) et possède un capuchon 100% PCR.

Ne ratez rien!

Comme toutes nos coffrets, Beauty Edit de ce mois-ci est en édition strictement limitée et cliquez ici maintenant pour éviter de passer à côté.

Vous pouvez l’acheter en tant que dégustateur unique pour 20 £, mais pour les meilleures offres, inscrivez-vous simplement à l’un de nos abonnements mensuels pour l’obtenir, ainsi que les futures boîtes, à partir de 13 £.

C’est la résolution de janvier la plus simple que vous ayez jamais prise, et c’est celle que vous trouverez sans effort!