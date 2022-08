Passez au jeu sur PC avec jusqu’à 24 % de réduction sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau

Malheureusement, il est encore assez difficile de mettre la main sur une console de nouvelle génération comme la Playstation 5 ou Xbox série X. Mais si vous avez hâte d’essayer les derniers titres, il est peut-être temps de passer à Jeux sur PC. En ce moment, vous pouvez vous procurer une toute nouvelle plate-forme à prix réduit. Amazon offre actuellement jusqu’à 24% de réduction sur une sélection d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables de jeu de grandes marques comme Acer, Asus et Dell. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette vente, mais avec des centaines d’économies sur la table, nous doutons qu’elle dure longtemps. Passez votre commande le plus tôt possible si vous espérez acheter l’un de ces puissants PC à prix réduit.

Même si vous ne trouverez aucun de nos ordinateurs de bureau préférés pour les jeux en vente, vous trouverez quelques-uns de nos préférés ordinateurs portables de jeu pour 2022. Nous avons nommé le le meilleur ordinateur portable de jeu 17 pouces à petit budget de l’année, et en ce moment, vous pouvez l’acheter pour seulement 1 020 $, 81 $ de réduction sur le prix habituel. Il prend en charge le Wi-Fi 6, un GPU Nvidia GeForce RTX 3050Ti, 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 1 To.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus compact, vous pouvez choisir un L’un des nôtre ordinateurs portables de jeu abordables préférés pour 2022, pour 190 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 1 210 $. Il est équipé de 16 Go de RAM DDR5, d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go GDDR6 et d’un SSD plus petit de 512 Go.

Vous trouverez également de nombreuses plates-formes de bureau en vente. À 350 $ de rabais sur son prix habituel, est la plus grande remise que vous trouverez lors de cette vente, et vous pouvez la récupérer pour 1 100 $ dès maintenant. Il dispose de spécifications puissantes pour le prix, y compris un Nvidia GeForce RTX 3060 de 12 Go, un processeur Intel Core i7-1170 de 11e génération, un SSD M.2 de 1 To et 16 Go de RAM DDR4. Il prend également en charge la technologie DTS Headphone:X pour un son surround haute fidélité immersif et détaillé avec votre casque de jeu. Son panneau latéral transparent et ses LED internes lui confèrent un look époustouflant.