Passez à Windows 11 Pro pour 18 $ – nouveau prix bas

Obtenez Windows 11 Pro avec une remise importante dès maintenant. StackSocial

Besoin d’une mise à niveau du système d’exploitation ? Windows 11 Professionnel met la productivité entre vos mains avec des fonctionnalités qui facilitent tout, du travail hybride au divertissement en streaming, et vous pouvez obtenir le logiciel à un prix réduit dès maintenant via Stack Social. Un abonnement à vie pour le logiciel coûte actuellement 18 $vous économisant 90 %.

Windows 11 Pro apporte une interface utilisateur améliorée et une personnalisation accrue. Vous bénéficiez de fonctionnalités de sécurité plus avancées avec ce logiciel, telles que la connexion biométrique, le contrôle intelligent des applications TPM 2.0, ainsi que l’authentification cryptée et la protection antivirus pour protéger vos données personnelles et professionnelles.

Le système fonctionne très bien pour les utilisateurs disposant d’ordinateurs remis à neuf nécessitant un système d’exploitation à jour. De plus, vous bénéficierez également du Copilot de Microsoft intégré au logiciel pour répondre aux requêtes et optimiser votre flux de travail. Copilot peut répondre à vos questions comme un assistant virtuel, rédiger des e-mails pour vous, réfléchir à un travail créatif, générer du code, etc.

Aussi: Obtenez Microsoft Office en vente maintenant

Windows 11 Professionnel améliore les fonctionnalités de productivité des versions précédentes, telles que les dispositions instantanées pour une personnalisation personnalisée des fenêtres, un réamarrage et une saisie vocale améliorés et une recherche améliorée.

Le logiciel ne s’arrête pas à la productivité. Avec l’API DirectX 12 Ultimate, vous obtiendrez des graphismes de jeu qui donneront vie à vos jeux vidéo préférés.

Il est cependant important de noter que si Stack Social offre un accès « à vie » à Windows 11 Pro, Microsoft pourrait mettre fin à la licence. Mais cela ne veut pas dire que ce sera le cas. La rédactrice en chef de ZDNET, Alison DeNisco Rayome, a acheté Stack Social’s Forfait Microsoft Office qui est en vente depuis des années et fonctionne toujours sur son ordinateur portable personnel. Le Stack Social deal sur Windows 11 Pro fonctionne depuis plusieurs mois et des avis vérifiés indiquent que le logiciel constitue une mise à niveau digne d’intérêt.