Passez à un Pixel 7 Pro avec 12 mois de service mobile Mint et économisez près de 500 $

Si vous cherchez à passer à l’un des meilleurs téléphones Android là-bas en ce moment, vous cherchez peut-être à vous procurer le dernier et le meilleur de Google, le Pixel 7 Pro. Au prix de 899 $, ce n’est certainement pas l’un des téléphones Android les moins chersmais ça Offre de pixels de Mint Mobile le rend beaucoup plus abordable. Pour un temps limité, vous pouvez , à 15 $ par mois, ce qui fait que l’achat totalise 589 $. Pour adoucir encore plus l’affaire, Mint Mobile ajoute gratuitement six mois supplémentaires de service, vous permettant d’économiser 90 $ supplémentaires.

Mint Mobile est un opérateur de réseau virtuel qui fonctionne sur le réseau national 5G de T-Mobile, mais à une fraction du coût mensuel. Avec Mint Mobile, vous payez d’avance vos factures mensuelles en fonction de la quantité de données que vous souhaitez chaque mois. Cette offre comprend 4 Go de données chaque mois avec des appels et des SMS illimités, mais si vous voulez plus de données, vous pouvez mettre à niveau le plan moyennant un coût supplémentaire. Il est disponible pour les nouveaux clients Mint Mobile, vous pouvez donc soit créer un nouveau numéro de téléphone, soit transférer votre numéro existant vers Mint afin de vous qualifier.

Le Google Pixel 7 Pro dispose d’un écran de 6,7 pouces et d’un système à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, et il fonctionne sur Android 13. Il intègre la puissante puce Tensor G2 de Google, qui déverrouille d’excellentes fonctionnalités logicielles. pour améliorer vos photos.

Que vous cherchiez à changer les choses pour vous-même ou que vous vouliez ajouter une ligne pour un membre de la famille, c’est une offre qui vaut vraiment la peine d’être envisagée.