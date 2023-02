Passeurs de clandestins : comment la police a dévoilé le monde obscur des traversées de la Manche en petits bateaux | Nouvelles du monde

C’est une histoire de crime international, de gens désespérés et de politique. Cela commence par un homme conduisant un véhicule poussiéreux vers la côte nord de la France par une nuit d’été.

Hafid Belghoul, 41 ans, est au volant.

Père de six enfants, il affirme travailler comme ouvrier occasionnel sur des chantiers. Mais la police française dira plus tard qu’elle ne trouve aucune preuve qu’il ait jamais été employé.

Ce que nous savons, c’est que Belghoul a des secrets.

Il a déjà un casier judiciaire – condamnations pour vol et voies de fait. Ainsi que plusieurs condamnations pour conduite.

Bien qu’il ait été au volant pendant deux décennies, il n’a jamais réussi son examen.

Et maintenant, il risque à nouveau la prison, car derrière lui dans ce voyage se trouve une camionnette transportant un gang de passeurs.

Il y a aussi un bateau, un moteur et des gilets de sauvetage, prêts à emmener des dizaines de personnes de l’autre côté de la Manche vers la Grande-Bretagne.

Le gang a un plan s’il est arrêté par la police à la recherche de véhicules suspects.

En tant que seul Français, Belghoul parlera et dira qu’il est un maçon en route pour un travail, le deuxième véhicule transportant ses ouvriers et leur matériel.

Pendant un moment ça marche. Les véhicules passent, les bateaux sont chargés de migrants et Belghoul est payé.

Mais ce que le gang ne sait pas, c’est qu’ils sont surveillés.

De petits bateaux sont utilisés pour transporter des personnes à travers la Manche



Quelques mois plus tard, fin octobre 2022, on frappe à la porte de la maison que Belghoul partage avec ses parents et trois de ses enfants. La police est venue le chercher.

“Nous pensions que c’était à cause de sa conduite”, nous a dit son père. “Ce n’est pas une mauvaise personne – il a été manipulé par d’autres. Mais s’il a fait des erreurs, alors il doit les payer.”

Quatre mois plus tard, sa fille est assise devant moi au tribunal.

Elle sanglote doucement alors qu’il est condamné à deux ans de prison. Belghoul lui sourit en descendant vers les cellules, promettant de téléphoner dès qu’il le pourra. Puis il disparaît.

Belgoule était l’une des six personnes condamnées mardiavec des peines allant jusqu’à cinq ans.

Au tribunal, il a été décrit comme un homme ayant des antécédents de violence qui avait fait des recherches sur l’achat d’armes à feu en ligne.

Les cinq autres personnes ont été informées qu’à la fin de leur peine de prison, elles seraient expulsées et interdites de retour sur le territoire français.

Dans le cas de Belghoul, il lui a été interdit de se rendre dans les régions autour de Calais, Dunkerque et Boulogne.

“Si vous voulez revoir la mer, il faudra aller ailleurs”, lui a dit le juge.

Le transport du raid du garage de Douai comprenait une réserve de petits bateaux, de moteurs hors-bord et de gilets de sauvetage. Photo : procureurs français



Peu avant les arrestations du gang, la police a fait une descente dans un garage fermé de la ville de Douai.

Ils ont pris d’assaut une cour entre un magasin de vêtements de mariée et une agence de voyage, et ont ouvert une porte de garage sans prétention.

Là, à une centaine de kilomètres de Calaisétait une réserve de petits bateaux, de moteurs hors-bord et de gilets de sauvetage.

Le garage était sous surveillance depuis juillet. La police britannique a partagé avec ses homologues français une information concernant une cargaison d’équipements nautiques qui devait arriver dans un petit village près de Douai.

La police française a agi sur la base des renseignements et le matin du 29 juillet 2022, une camionnette immatriculée en Turquie a été aperçue arrivant, chargée de cartons.

Au cours des mois suivants, des appareils d’écoute et des trackers ont été placés dans différents véhicules utilisés par le gang.

Au moins quatre autres cargaisons sont arrivées, qui auraient inclus environ 32 canots destinés à transporter des migrants à travers la Manche à partir de deux plages – Oye-Plage, près de Calais, et Camiers, qui est plus au sud, près de la station balnéaire bien nantie de Le Touquet.

À la fin de la descente dans le garage, le butin de la police comprenait : quatre bateaux, quatre moteurs, 120 gilets de sauvetage, huit pompes, un bidon de carburant et des liens vers six suspects avec de grandes questions à répondre. Y compris Hafid Belghoul.

Trafic d’êtres humains est une entreprise lucrative – une estimation approximative suggère qu’avec un prix moyen d’environ 1 500 € par traversée, le gang aurait pu gagner plus de 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling) grâce à ces voyages, même si tous les dériveurs n’ont pas atteint la Grande-Bretagne.

Trois des hommes arrêtés étaient des Kurdes irakiens. Les autres étaient afghans, soudanais et il y avait Belghoul, le seul Français.

Le chef du groupe était l’un des Kurdes, Alan Mohammad Ali, 32 ans.

Les clés du cachot étaient dans sa poche lors de son arrestation. Et il y avait des vidéos de migrants sur des bateaux sur son téléphone.

La police pense qu’il est arrivé en France en 2018, passant quelque temps dans un camp de migrants près de Dunkerque.

Lors du procès, il est apparu qu’Ali payait les autres membres pour leur participation et coordonnait les livraisons de fournitures aux migrants qui attendaient sur les plages.

Il a nié être le chef du groupe et a mentionné un homme serbe anonyme qui, selon lui, était plus haut placé dans le gang criminel. Alors qu’Ali attendait le verdict du tribunal, il a adressé un plaidoyer au juge.

“J’ai fait une erreur,” dit-il tranquillement, “s’il vous plaît, donnez-moi une seconde chance.”

Son lieutenant de confiance était un autre Kurde irakien – Zana Reza, 44 ans. Il avait fait plusieurs tentatives pour traverser la Manche et avait échoué.

Le troisième homme kurde, Peshawa Hassan, tout juste âgé de 18 ans, était guide et chauffeur.

Abdou Adame, le membre soudanais, était considéré par la police comme une figure plus périphérique.

Il a affirmé qu’il pensait que les boîtes d’équipement étaient pleines de vêtements et a déclaré que les 1 200 € qu’il transportait lors de son arrestation avaient été mis de côté pour payer un nouveau téléphone.

De manière incongrue, il suivait une formation d’infirmier à la Croix-Rouge lorsqu’il a été arrêté. Une carrière aujourd’hui terminée.

Pendant qu’Adame suivait une formation sur la façon d’aider les gens, son compagnon de gang Naweed Safi, un Afghan de 25 ans, travaillait à temps partiel dans un restaurant local.

Au tribunal, il est apparu que Safi avait déclaré à la police qu’il avait rejoint le gang pour rembourser les dettes qu’il avait accumulées depuis son arrivée en France en 2016.

Ces dettes étaient en partie envers le passeur qui l’a aidé à se rendre en Europe.

Et puis il y avait Belghoul, le seul membre du gang qui avait déjà un casier judiciaire en France – le conducteur leurre sans permis de conduire.

La police savait donc qui étaient les criminels. Ils avaient compris comment les bateaux arrivaient à la plage et commençaient à comprendre comment les clients étaient recrutés et les paiements étaient effectués.

Safi, par exemple, servait d’intermédiaire, recherchant des clients.

La police a ensuite trouvé sur son téléphone des détails sur des emplacements à Grande Synthe, près de Dunkerque, où de nombreux migrants font des camps.

Il y avait des messages à d’autres Afghans sur son téléphone, leur proposant un “tarif réduit” de 1 500 €, au lieu de 2 200 €, et disant qu’il pourrait les mettre en contact avec un ami qui pourrait les aider à se rendre en Grande-Bretagne.

“Je connais un gars qui organise des traversées”, écrit-il dans un message. “Je lui ai donné 35 personnes hier et, selon la météo, elles iront ce soir.”

Mais un élément saute aux yeux des enquêteurs : les bateaux de ce cachot de Douai n’ont pas été achetés à un magasin ou à un constructeur français, ni même à un pays voisin.

Ils étaient venus de Turquie, à 2 000 milles de là.

Les tentacules de la migration transmanche ont dépassé Calais, Dunkerque ou encore Douai. La connexion turque est quelque chose que nous avons suivi.

Il y a quelques mois, sur les plages du nord de la France, nous avons découvert trois grands bateaux pneumatiques.

Un coup d’œil rapide révéla deux choses – ils avaient été utilisés pour tenter de traverser la Manche, et aussi que, pour une raison quelconque, cela n’avait pas fonctionné.

Image:

Les bateaux utilisés par les gangs de passeurs sont souvent fabriqués en Turquie



Chaque bateau avait été délibérément coupé sur les côtés – un signe révélateur qu’ils avaient été vus par des policiers.

Il n’y avait pas de nom de fabricant, pas d’étiquettes ou d’insignes. Mais, imprimé sur le caoutchouc près de la valve principale, il y avait une petite marque de brevet. Cela nous a dit que le bateau venait de Turquie.

Nous avons parlé à un fabricant de bateaux à Istanbul qui reçoit régulièrement, et refuse, des offres de contrebandiers présumés.

“Nous produisons et réparons ces bateaux”, explique le constructeur de bateaux. “Nous recevons des commandes de temps en temps. Celles-ci arrivent par vagues, parfois nous pouvons avoir 10 à 15 personnes qui nous appellent en une semaine. Ensuite, il peut y avoir un silence jusqu’à un mois, sans que personne n’appelle.”

Les appelants recherchent tous le même type de bateaux.

La longueur typique est de huit à neuf mètres et “ils préfèrent les couleurs sombres car ils pourraient vouloir traverser la nuit”, dit-il. “Ils ne recherchent pas la qualité… Ils veulent juste que ça flotte.”

Image:

Le fabricant de bateaux basé à Istanbul, Yavuz Özdemir, refuse de vendre ses bateaux aux passeurs



Ces bateaux sont achetés pour faire un seul voyage – pour traverser la Manche et entrer dans les eaux britanniques.

Ils pourraient probablement transporter une douzaine de personnes raisonnablement en toute sécurité. Vingt ans me sembleraient exagérés. Mais au lieu de cela, ils sont régulièrement envoyés avec 45 personnes ou plus entassées dessus.

Les passagers chanceux recevront un gilet de sauvetage adapté. D’autres recevront un gilet de sauvetage pour enfants. Et parfois, des bateaux se dirigent vers l’eau sombre et glaciale – sans aucun gilet de sauvetage à bord.

Le gang qui avait élu domicile à Douai n’est plus. Pour les autorités britanniques et françaises, cela représente un réel progrès.

“Il s’agit de l’un des nombreux résultats opérationnels significatifs de ces deux ou trois dernières années”, a déclaré Oliver Higgins, directeur adjoint de la National Crime Agency du Royaume-Uni.

“Conjointement avec la France, nous avons démantelé 59 gangs organisés, et nous nous appuyons sur cette collaboration.”

En dehors de la salle d’audience, Frédéric Fourtoy, le procureur en chef régional, a déclaré que la coopération avec les Britanniques avait été “absolument cruciale” et que la réponse française au trafic d’êtres humains pourrait continuer à être “impitoyable”.

La vérité est que le nombre de personnes essayant de traverser la Manche dans de petits bateaux devrait encore augmenter cette année, et les gangs de contrebande observent et apprennent.

Fourtoy a décrit la “capacité exceptionnelle” des gangs à s’adapter aux méthodes policières.

C’était une victoire, mais elle s’inscrit dans le contexte d’une bataille beaucoup plus importante. Sur la côte nord de la France, les bateaux s’élancent toujours.