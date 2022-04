Passer mon anniversaire « tremblant » : des enfants ukrainiens parlent de leur expérience

Depuis le début de la guerre il y a deux mois, Alina, Alex, Daniel, Kiril et Lilia, tous âgés de 8 à 14 ans, dorment dans un parking souterrain à Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine.

En tant que deuxième plus grande ville d’Ukraine, avec près de 1,5 million d’habitants avant la guerre, Kharkiv a été confrontée à un barrage quotidien d’attaques à la roquette russe qui peuvent se produire à toute heure du jour ou de la nuit et ont tendance à cibler les zones résidentielles proches de la ligne de front.

Sur le parking froid et humide où ils se sont réfugiés avec leurs familles, les cinq enfants ont raconté à l’AFP les bombardements, leur quotidien et leurs espoirs de paix.

Voici leurs histoires :

« La guerre va bientôt se terminer » : Alina, 9 ans

Le 24 février, j’ai eu très peur, je tremblais. La première nuit, nous avons dormi sur des chaises, puis plus tard, nos parents ont apporté des lits et ils ont dormi sur les chaises.

J’ai commencé à pleurer beaucoup : chaque fois qu’il y avait des bombardements ou des sirènes, j’étais vraiment inquiète pour ma famille et mes amis qui partaient, et ma grand-mère qui quittait son village près de la frontière russe.

Je ne veux pas partir parce que c’est ma ville. Je suis né ici.

Le matin, on fait des cours en ligne, l’après-midi je fais des devoirs et le soir on vient ici.

Mon entraînement de kickboxing et mes cours de danse me manquent.

La victoire me rendrait très heureux. La guerre ne se terminera pas tout de suite mais elle le sera dans quelques semaines, j’ai fait un vœu.

C’était mon anniversaire le 25 février. Mes parents voulaient rentrer à la maison pour me cuisiner quelque chose mais il y a eu des bombardements. J’étais anxieux et tremblant, c’était mon anniversaire et le deuxième jour de la guerre et nous ne pouvions pas célébrer.

J’espère que je pourrai fêter mon prochain anniversaire avec des feux d’artifice mais pas comme ceux-ci [bombs].

“Je ne comprends toujours pas”: Alex, 14 ans

Au début, quelqu’un a appelé mon père et nous a dit de partir mais mon père ne voulait pas, il a dit qu’on resterait à Kharkiv.

La première semaine a été effrayante. Après on s’y est habitué. Le premier jour, nous sommes restés à la maison et avons écouté les nouvelles. Puis mes parents ont vu des gens descendre ici alors nous sommes venus aussi, nous avons apporté une table et des chaises à utiliser comme lits.

Au début, il y avait plein de monde et on ne pouvait pas bouger. Mais plus tard, la moitié d’entre eux sont partis bien que certains reviennent maintenant.

Mes amis, l’école, mes cours de kickboxing me manquent.

En semaine, je rentre chez moi le matin pour faire mes devoirs puis je reviens ici pour le déjeuner et jouer à des jeux de cartes ou sur mon téléphone.

Nos parents ne nous parlent pas beaucoup de la guerre. Nous savons que des missiles frappent des bâtiments et des terrains de jeux… Mais je ne comprends toujours pas vraiment ce qui se passe, ni pourquoi. Je sais seulement que des gens meurent.

“Je pensais que ça finirait vite” : Daniel, 13 ans

J’étais vraiment nerveux quand ça a commencé. Je n’ai pas entendu les premières attaques. Ma mère m’a réveillé et m’a dit : ‘Fils, la guerre a commencé’.

Je n’avais aucune idée de ce qu’on allait faire, si on partirait ou s’il y avait même un abri anti-aérien… Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, je pensais que ça finirait le lendemain. Plus tard, j’ai réalisé que non.

Quand nous sommes arrivés ici, il y avait trop de monde, je pense que tout le quartier est venu. Les premiers jours, nous avons dormi sur des cartons.

Normalement, je me réveille, je déjeune, je joue avec mes amis et je sors du bunker (parking souterrain) pendant un moment.

Nous étudions sur Zoom et faisons nos devoirs en ligne.

J’espère que la paix viendra sans plus d’explosions ni de sirènes… La victoire sera quand je me réveillerai et que ma mère me dira ‘Fiston, c’est fini’.

“Personne ne devrait se battre”: Kiril, 13 ans

(Le 24 février), je me suis réveillé et j’ai cru qu’il y avait un feu d’artifice. J’ai appelé mes amis pour savoir ce qui se passait et tout le monde paniquait. Ma mère travaille dans un hôpital et ils l’ont appelée.

Je suis venu ici avec un ami mais c’était fermé. Mais plus tard, je suis revenu avec mes parents. Il faisait complètement noir et sale. Le lendemain, les gens ont apporté des canapés et l’ont rendu plus confortable.

Je pensais que ce serait fini dans une semaine mais ça fait deux mois.

Beaucoup de gens ont peur mais moi non, j’essaie de soutenir tout le monde. Je connais tout le monde ici donc je veux être gentil.

Évidemment, nous voulons vivre en paix, personne ne doit se battre. Un jour, ce sera fini.

‘Je veux respirer l’air frais’ : Lilia, 8 ans

“Ma mère s’est réveillée quand ma grand-mère l’a appelée et lui a dit” les Russes ont commencé à tirer “. J’ai entendu cela et j’ai eu très peur, j’ai pleuré.

Nous sommes allés chez ma grand-mère puis nous avons entendu que des gens allaient au bunker, alors nous les avons rejoints. Il y avait 200 personnes le premier jour, il faisait vraiment froid… Nous dormons ici depuis le premier jour.

Nous respirons beaucoup de poussière. Je n’aime pas ça, j’aimerais respirer de l’air frais.

Avant, je suivais des cours de danse et j’apprenais le patinage artistique, mais plus maintenant.

Pour moi, la fin de la guerre sera quand moi et [my older brother and sister] Alex et Alina pourront fêter nos anniversaires… on fera des barbecues et tout le monde sera avec nous.