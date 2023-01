Passer la nuit dans un igloo, dans les Alpes. Ça a l’air cool, mais l’est-il ?

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Passer la nuit dans un igloo, c’est cool. Et c’est, bien que principalement littéralement.

Alors que ma famille était assise dans un igloo de la taille d’un restaurant au pied d’une station de ski des Alpes autrichiennes fin décembre, mangeant un dîner composé uniquement de pain et de fromage chaud (lire : fondue), ma fille de 10 ans a résumé le aventure que nous vivions.

“C’est pour certaines personnes”, a-t-elle dit, son souffle visible à l’intérieur du “restaurant”. La question clé qui restait à ce moment-là était : Sommes-nous « certaines personnes ?

J’étais dubitatif à première vue. Le village d’igloos de monticules au pied de la station de ski de Kühtai dans les magnifiques montagnes tyroliennes près d’Innsbruck, ressemblait à l’architecture “Star Wars” de Tatooine, déplacée sur la planète gelée de Hoth. Je ne sais pas pourquoi je m’attendais à quelque chose de différent (peut-être était-ce la fumée fictive provenant du logo de l’igloo de dessin animé de l’entreprise ?), Mais il faisait très, très froid.

Debout devant le bar de glace du restaurant et accueillis avec des tasses fumantes de glühwein, de thé et de chocolat chaud, nos orteils ont commencé à se sentir engourdis debout sur le sol glacé, quelques minutes seulement après le début de notre séjour.

Une fois tous les invités arrivés, notre hôte nous a accueillis et nous a expliqué comment se passerait la nuit, en allemand. Nous étions les seuls anglophones et bien qu’il soit déraisonnable de s’attendre à ce que tout le monde parle notre langue, les traductions que nous avons obtenues à la fin étaient néanmoins condensées CliffsNotes de ce qui a été relayé aux autres invités.

« Mets les vêtements du lendemain au fond de ton sac de couchage, d’accord ? l’hôte a traduit pour nous. “Et très important : ne dormez rien de mouillé.” Nous avons hoché la tête. Bon conseil.

Une randonnée guidée en raquettes a fait le tour d’une clairière entre les pistes de ski. David Allan/CNN

Il y avait une activité de plein air après l’enregistrement. Une randonnée guidée en raquettes à travers une clairière entre deux pistes de ski était sous un haut sommet éclairé de façon spectaculaire par le croissant de lune. Alors que ma fille cadette est décédée lors de la randonnée après que j’ai essayé d’attacher les chaussures à sa botte et que ses orteils douloureux lui aient trop fait mal, ma fille aînée était partante.

Ce fut une belle et chaleureuse randonnée. Je possède également maintenant un ensemble de compétences pour attacher des raquettes à crampons et les monter péniblement. Mais encore une fois, la visite a été détaillée en allemand et réduite à “Easy way, go there. Hard way, go there”, en anglais.

Au dîner, on ne nous a jamais donné de menu, donc après notre fondue (et des penne à la sauce rouge gentiment préparées pour ma fille aînée végétalienne et ma plus jeune méfiante en fondue), nous avons vu que le dessert était disponible, mais après il était trop tard pour le commander.

Notre salle d’igloo n’était pas faite de blocs (comme dans le logo de l’entreprise, ou n’importe quelle image d’igloo que vous pourriez imaginer), autant que de la neige condensée de trois pieds d’épaisseur emballée autour d’un ballon qui a été dégonflé pour révéler un centre creux. Une impressionnante fresque de glace représentant ce qui aurait pu être un dragon (qui ne crachait pas de feu) a été sculptée sur notre mur du fond, éclairée par une seule lumière.

Les sacs de couchage et les tapis en peau d’animal qu’ils nous ont fournis étaient alignés sur un seul grand matelas, qui était intégré au sommet d’un bloc de glace géant, comme un cocktail de quatre crevettes géantes.

Alors que nous avons tracé tous les vêtements que nous porterions dans le sac de couchage, y compris les chapeaux, les gants et les pantalons de ski, j’ai prédit que notre respiration et notre chaleur corporelle nous réchaufferaient toute la nuit. “Nous allons transpirer demain matin,” dis-je, profondément incorrect.

“C’est comme si nous dormions dans un réfrigérateur”, a déclaré ma plus jeune fille. Nous devrions être aussi chanceux. La température idéale pour un réfrigérateur est de 4,44 degrés Celsius (40 degrés Fahrenheit), selon la Food and Drug Administration des États-Unis. Mais de l’heureux invité finlandais à qui j’ai parlé dans le sauna, et vérifié plus tard par le personnel, j’ai appris qu’à l’intérieur de notre igloo, il y avait zéro Celsius (32 Fahrenheit) – point de congélation. À l’extérieur, où il fallait aller pour se rendre à la salle de bain et au sauna portable, il faisait moins 6 degrés Celsius (21 Fahrenheit).

Nous sommes tous allés au sauna, bien sûr, un changement de climat bienvenu. Notre plan improvisé avant le coucher était de nous réchauffer là-bas, de nous précipiter dans la salle de bain chauffée pour mettre toutes les couches, de sprinter vers notre igloo, d’entrer rapidement dans les sacs de couchage pour conserver la chaleur et de prier pour un sommeil rapide.

Au moment où nous sommes entrés dans nos sacs, la chaleur corporelle de la salle de sauna s’était évaporée. J’aurais donné n’importe quoi pour avoir un Tauntaun agréable et chaleureux pour dormir.

La famille de l’écrivain s’accroupit pour la longue sieste fraîche. David Allan/CNN

Pour distraire de l’inconfort jusqu’à ce que le sommeil prenne heureusement le dessus, j’ai lu à haute voix à ma femme et à mes filles à la lampe frontale une autobiographie de Maria von Trapp, dont nous avions vu l’abbaye la veille à Salzbourg. Je me suis endormie en rêvant des quartiers confortables d’une nonne et en pensant qu’il n’y avait personne d’autre que ces trois-là avec qui je préférerais être coincée dans un bac à glaçons.

Ce fut une nuit de sommeil terrible pour nous tous. Ils ne nous ont pas donné d’oreillers, alors nous en avons fabriqué des grumeleux avec nos vêtements. A un moment, réveillé par le froid, j’ai mis une couverture sur ma tête pour emprisonner la chaleur, une petite tente de chaleur qui m’a permis de me rendormir.

À un autre moment de la nuit, ma plus jeune fille a dû aller aux toilettes. Elle et moi avons mis nos chaussures dans le noir et avons marché le chemin enneigé vers les latrines. “Chercher!” lui dis-je en revenant. “Les étoiles sont incroyables !” et je montrai la Grande Ourse, elle ne répondit pas et ne s’arrêta pas, impatiente de retourner dans son sac de couchage.

Quand je me suis rendormi, je me suis inquiété pour ma famille. Cette expérience ressemblait plus à de l’endurance qu’à du plaisir. Au moins cet aspect du séjour était moins d’appropriation culturelle et plus historique, car les Inuits (autrefois désignés à tort par le terme potentiellement raciste Eskimo) des régions arctiques n’ont jamais vécu dans des igloos ; ils ont simplement servi d’abris temporaires pour survivre à des températures nocturnes inférieures à zéro.

Le lendemain matin, nous avons été réveillés avec des tasses de thé chaud et non sucré dans notre igloo. Nous avions survécu au processus de congélation du carbone. Le thé est rapidement devenu imbuvable alors que nous rangeons nos affaires.

Dehors, nous ressemblions à des versions plus volumineuses de nous-mêmes épuisés et crampes lors de notre premier jour en Autriche. C’était après une nuit sans dormir sur le redye à Munich – grâce à un bambin solitaire qui a crié tout le chemin. Au moins, nous étions au chaud dans cet avion, pensai-je.

Cependant, les autres invités de l’igloo avaient l’air plutôt heureux. Des enfants qui dormaient aussi dans une glacière jouaient sur de gros blocs de neige. Ils ne pouvaient pas en avoir assez. Les invités autrichiens portaient de meilleurs vêtements d’hiver que nous, avons-nous remarqué. C’était à eux que s’adressait ce séjour glacial. Ils étaient les “quelques personnes”.

Le village d’igloos de jour. Hébergement en station de ski à proximité. David Allan/CNN

Après notre départ, on m’a demandé de régler ma note de boisson. “Quel onglet?” J’ai demandé. C’était nos boissons de bienvenue chaleureuses, que nous n’avions même pas demandées. “Boiteux,” dit ma femme.

Tout a été pardonné au petit-déjeuner. Il s’est déroulé dans une des pensions voisines, où les skieurs ont passé de merveilleuses nuits au chaud, sans doute avec des oreillers ! Le restaurant sert un buffet, avec des plats chauds. C’était peut-être à cause de la nuit que nous avions, mais nous avons déclaré que c’était le meilleur café et chocolat chaud de tout le voyage.

Au petit-déjeuner, nous avons parlé de l’aventure et avons convenu que le sauna et le petit-déjeuner étaient les meilleurs éléments. Et, a ajouté ma fille aînée, nous avons maintenant le droit de nous vanter. Comme le parachutisme ou le ski dans les Alpes (ce que nous avons fait le lendemain), vous n’avez qu’à le faire une fois pour le mentionner pour le reste de votre vie.

La nuit suivante, sous une couette dans une chambre d’hôtel à Innsbruck, j’ai ressenti une immense gratitude de ne pas m’endormir dans un igloo cette nuit-là, ou probablement plus jamais.

Si vous êtes du genre “quelques personnes” pour qui une soirée pyjama dans un igloo ressemble toujours à un plaisir copieux et vantard, Iglu-Dorf propose cinq “hôtels de neige” (un en Autriche, un en Allemagne et trois en Suisse) qui s’étendent de la fin décembre et début avril. Tous les emplacements, à l’exception de Kühtai, disposent également de bains à remous.

Apportez des chaussettes très chaudes, de nombreuses couches confortables, des bottes, un bon chapeau pour dormir, un oreiller et une disposition aventureuse et ouverte d’esprit. “Mon peuple” manquait de quelques-uns de ces articles essentiels.

Image du haut : Iglu-Dorf à Kühtai en Autriche. (David Allan/CNN)