Passer des voiturettes de golf aux véhicules électriques homologués pour la rue commence à porter ses fruits pour une entreprise de la Colombie-Britannique

Ils ne seront jamais confondus avec une Tesla haut de gamme.

Mais les véhicules électriques à basse vitesse fabriqués par une entreprise de Vernon, en Colombie-Britannique, commencent à trouver leur marché — des acheteurs privés aux organismes communautaires en passant par une grande entreprise nationale.

Et, comme une voiture de sport Tesla, ils font tourner les têtes.

Depuis ses débuts en 2010 en tant que reconstructeur de voiturettes de golf, SC Carts conçoit et construit maintenant sa propre gamme de véhicules électriques à basse vitesse approuvés par Transports Canada pour une utilisation dans les rues de la ville. Pour SC Carts, l’évolution des voiturettes de golf vers les machines de rue à énergie verte faisait partie de sa propre croissance, car elle cherchait à desservir un marché qu’elle avait identifié.

“Il y avait un besoin”, a déclaré le directeur de production Lee Waters à CBC.

“C’est un peu la façon dont les choses se passent en ce qui concerne les gens qui veulent des véhicules électriques.”

SC Carts a lancé son premier véhicule urbain à basse vitesse en 2021, et l’un d’eux vient de prendre la route à Nelson, en Colombie-Britannique, avec Kootenay Carshare Cooperative. Un autre est en déplacement pour la société de messagerie canadienne Purolator au centre-ville de Vancouver depuis la mi-novembre.

Les véhicules ont une vitesse maximale de 40 km/h

Les véhicules SC Carts ressemblent à des véhicules tout-terrain à quatre roues, mais fonctionnent avec des batteries au lithium et sont équipés de fonctionnalités qui les rendent légaux dans la rue, notamment les ceintures de sécurité et les phares. Avec une charge de cinq heures – qui peut être effectuée sur une prise standard de 110 volts – les véhicules ont une autonomie de 60 kilomètres et une vitesse de pointe de 40 km/h.

Les prix des véhicules électriques à basse vitesse de l’entreprise commencent à environ 25 000 $. Il existe des modèles à deux et quatre places et une variété d’options, y compris des pneus d’hiver.

Kootenay Carshare a ajouté ce véhicule électrique à basse vitesse City4 à sa flotte. (Chariots SC)

Conformément à la réglementation de Transports Canada, Waters a déclaré que les véhicules peuvent être utilisés sur n’importe quelle route avec une limite de vitesse de 50 km/h ou moins.

Waters a déclaré que les ventes de véhicules “ne font que commencer”, passant d’une vente en 2021 à huit jusqu’à présent en 2022. Sur le marché privé, SC Carts trouve des acheteurs dans les centres de villégiature et les communautés de retraités et commence à faire ces incursions commerciales à Nelson et Vancouver .

Waters a déclaré que l’objectif conservateur pour 2023 était de mettre 30 véhicules électriques à basse vitesse entre les mains des clients.

Actuellement, il a déclaré que SC Carts cible le marché canadien, avec des plans pour éventuellement s’étendre aux États-Unis.

“Les gens l’ont en fait pris en photo”

À Nelson, l’association à but non lucratif Kootenay Carshare Cooperative a utilisé l’argent de la subvention pour acheter un modèle SC-City4 à ajouter à sa flotte. Colleen Doyle, directrice exécutive de l’organisation, a déclaré sur CBC Aube Sud il s’avère être un complément parfait car la plupart des personnes qui utilisent Kootenay Carshare font de courts trajets dans la ville.

Regarder | Une vidéo créée par Kootenay Carshare montre comment fonctionne le véhicule électrique :

Doyle a déclaré que le SC-City4 peut être utilisé pour des tâches de routine telles que déposer les enfants à l’école et faire l’épicerie. Ce pourrait être un moyen de transport idéal pour les personnes âgées et les touristes, a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, le SC-City4 vert vif attire beaucoup l’attention à Nelson, une communauté de West Kootenay d’environ 11 000 personnes près de la frontière sud de la Colombie-Britannique.

“Les gens l’ont en fait pris en photo lorsque nous l’avons garé quelque part”, a déclaré Doyle.

“Je pense que les gens sont très enthousiastes à l’idée que nous fournissions une solution de transport durable à la communauté.”

Pendant ce temps, dans le milieu urbain animé du centre-ville de Vancouver, Purolator utilise un SC-CityW pour transporter les colis jusqu’à la dernière distance des clients. Paul Merrick, directeur général de l’entreprise pour l’Ouest canadien, a déclaré que l’achat du véhicule fait partie d’une initiative globale visant à passer à des modes de transport respectueux de l’environnement.

“Si c’est une solution que nous pouvons ajouter à notre flotte et que cela devient une sorte de solution durable à long terme, cela nous intéressera beaucoup.”