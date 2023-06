Passer de Messi : évaluer le plan de transfert de Barcelone

BARCELONE, Espagne – L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a parlé sans filtres de ses plans de transfert pour l’été. En tête de sa liste de souhaits se trouvait Lionel Messi et un remplaçant pour le départ de Sergio Busquets. Cependant, Messi s’est déjà éclipsé, annonçant son intention de rejoindre l’Inter Miami, équipe de la Major League Soccer, et le principal objectif de Xavi pour remplacer Busquets, le milieu de terrain de la Real Sociedad Martin Zubimendi, est, dans l’état actuel des choses, hors de la fourchette de prix du Barca à 60 millions d’euros.

Par conséquent, c’est le retour à la case départ, avec le décor planté pour un autre été frénétique de tenants et aboutissants au club catalan.

L’année dernière, le Barça a vendu les actifs du club – y compris un pourcentage des revenus futurs des droits de télévision – pour décrocher les 150 millions d’euros de joueurs que Xavi avait demandés : Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde entre autres. Même alors, ils ont dû attendre la veille de la nouvelle campagne pour enregistrer leurs nouvelles recrues.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Cette année, suite à une modification des règles du fair-play financier de LaLiga, ils ne pourront pas reproduire cette stratégie. Pour respecter les limites de dépenses de la ligue, ils devront déplacer des joueurs, réduire la masse salariale et trouver de nouvelles sources de revenus s’ils veulent renforcer l’équipe. Xavi a déclaré qu’il était essentiel qu’ils le fassent si, après avoir remporté un premier titre en Liga depuis 2019 cette saison, ils veulent s’améliorer en Ligue des champions, où ils n’ont pas réussi à sortir de la phase de groupes au cours des deux dernières années.

Ainsi, alors que ses rivaux, le Real Madrid, dévoilent le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham pour un coût de 103 millions d’euros et sont liés à des mouvements de plus de 120 millions d’euros pour Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain et Harry Kane de Tottenham Hotspur, des sources ont déclaré à ESPN que le Barça travaillait sur divers scénarios allant du meilleur des cas aux alternatives à faible coût et tout le reste. Tout dépend de combien d’argent ils peuvent dépenser. Ce n’est pas le moyen le plus efficace de planifier une nouvelle campagne et toutes les signatures potentielles ne seront pas prêtes à attendre – Messi ne l’était certainement pas.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La situation financière

Xavi a mené Barcelone à son premier titre en Liga depuis 2019. Alex Caparros/Getty Images

En raison des ventes d’actifs l’été dernier, le Barça avait une limite de dépenses gonflée de plus de 650 millions d’euros cette année. Des sources de la ligue estiment qu’il ne tombera pas à plus de 450 millions d’euros la saison prochaine, bien que les chiffres exacts changent constamment. Le plafond des dépenses dicte le montant qu’un club peut dépenser en frais sportifs (salaires, amortissements, etc.). Il équivaut en gros aux revenus d’un club moins les dépenses non sportives et les remboursements de la dette. Si un club dépasse sa limite, ce que le Barça est, il est toujours autorisé à investir dans des signatures mais ne peut dépenser que 40% de tout ce qu’il économise ou augmente.

Les départs des capitaines Busquets et Jordi Alba, deux des plus gros revenus du club, ont libéré de l’espace de dépenses. La fermeture de Barca TV, qui coûte plus de 10 millions d’euros par an, aide également.

Le Barça doit également tenir compte d’autres coûts sportifs dans sa limite de dépenses. Ce qu’ils dépensent pour l’académie, l’équipe féminine, l’équipe de basket-ball et d’autres équipes sportives est également inclus dans leurs dépenses par LaLiga. C’est peut-être la raison pour laquelle le meilleur revenu de l’équipe de basket, l’ancien joueur de la NBA Nikola Mirotic, a annoncé que le club ne prolongeait pas son contrat cette semaine.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MERCREDI 21 JUIN (toutes les heures HE)

• Olympiques spéciaux (8 h 00)

• Louisville City contre Kaiserslautern (20 h)

• Memphis 901 FC contre FC Tulsa (20 h)

• New Mexico Utd contre Phoenix Rising (20 h)

• Union Omaha contre One Knoxville (20 h)

Cependant, toutes ces économies ne correspondent pas à 200 millions d’euros, ce qui correspond à peu près au montant que le Barça doit lever pour s’éloigner de la règle des 40 %. Cependant, ils espèrent que cela leur suffira pour enregistrer les renouvellements de contrat signés par Gavi, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso et Inaki Pena ces derniers mois. Cela pourrait même leur suffire à faire venir le défenseur Inaki Martinez, qui ESPN a précédemment révélé qu’il avait accepté de rejoindre l’Athletic Club pour un transfert gratuit cet été.

Pendant ce temps, le Barça continue de chercher de nouveaux sponsors. Il a été récemment annoncé qu’Ambilight TV apparaîtra sur la manche du maillot de l’équipe, tandis que des sources affirment qu’il est également possible d’ajouter un sponsor pour le short. Mais ce sont de petits gains et le moyen le plus rapide de signer est de faire sortir les joueurs en premier.

Avec Alba et Busquets partis, il y a alors différents groupes de joueurs pour lesquels Barcelone écoutera les offres.

Le premier est composé de ceux qui reviennent de prêts : Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado, Nico Gonzalez et Abde Ezzalzouli. Le Barça doit libérer son espace salarial et, si possible, faire payer ces joueurs. Des sources affirment que cela ne signifie pas que la porte de la première équipe est fermée – en particulier dans le cas de Nico et Abde – mais le club courtise l’intérêt.

Dans le deuxième groupe se trouvent les joueurs de la première équipe qui n’ont pas apprécié le football régulier sous Xavi. Des sources affirment que Franck Kessie, Ferran Torres et Ansu Fati en font partie, bien qu’ils hésitent à partir.

Le dernier groupe contient des joueurs qui, normalement, ne sont pas disponibles. Des sources du club insistent sur le fait qu’il y en a plusieurs qui sont intouchables, bien que certains agents et intermédiaires consultés par ESPN suggèrent que le Barça devrait écouter de grosses offres pour la plupart des joueurs de l’équipe.

jouer 1:07 Xavi: les fans de Barcelone méritaient la joie de gagner la Liga Xavi revient sur la victoire de Barcelone en Liga et partage ses meilleurs souvenirs de la saison.

Ce que veut Xavi

Xavi n’a jamais caché son désir de faire revenir Messi. À chaque occasion, il a déclaré que cette équipe du Barça, qui a remporté le titre sur le dos de 26 draps propres, devait ajouter de la créativité dans le dernier tiers. Il pensait que le joueur de 35 ans, avec qui il a joué pendant la période la plus glorieuse du club, était ce joueur.

L’entraîneur de Barcelone a également été enthousiasmé par Zubimendi de la Real Sociedad en remplacement de Busquets. Cependant, il dispose d’une clause libératoire prohibitive de 60 millions d’euros. Dans l’intérêt de la limite de dépenses de LaLiga, le coût de la signature d’un joueur chaque année correspond à peu près à son salaire plus les paiements d’amortissement sur ses honoraires. À 60 millions d’euros, s’il signait un contrat de six ans avec un salaire de 10 millions d’euros, le transfert de Zubimendi coûterait 20 millions d’euros dans les livres du club (son salaire plus le coût de son transfert répartis sur la durée de son contrat, donc 60 millions d’euros divisés par six, soit 10 millions d’euros.) Pour ce niveau d’investissement, en respectant la règle des 40%, le Barça devrait économiser environ 50 millions d’euros.

DIFFUSEZ ESPN FC QUOTIDIEN SUR ESPN + Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Même alors, Zubimendi n’exige pas de déménagement. Il vient de renouveler son contrat avec La Réal et attend avec impatience le football de la Ligue des champions la saison prochaine avec son club d’enfance.

Xavi est également un fan de Joshua Kimmich du Bayern Munich, mais l’international allemand est une option tout aussi improbable, même s’il entre dans les deux dernières années de son contrat.

Les candidats alternatifs pour remplacer Busquets ne génèrent pas de consensus au sein du comité de transfert du club, qui est composé de Xavi, directeur du football Mateu Alemany et du nouveau directeur sportif Deco – avec la contribution du président Joan Laporta, de ses conseillers Enric Masip et Alejandro Echevarria , et le vice-président Rafa Yuste. Ruben Neves des Wolves et Sofyan Amrabat de la Fiorentina entrent tous deux dans cette catégorie, selon des sources, tandis que Joao Palhinha de Fulham et Florentino Luis de Benfica ont également été liés.

Les options internes incluent de jouer Frenkie de Jong plus profondément ou de donner une autre chance au diplômé de l’académie Nico alors qu’il revient d’un prêt à Valence, tandis que les défenseurs Eric Garcia et Sergi Roberto y ont également été jugés cette saison. Mais Xavi a été clair sur le fait qu’un investissement est nécessaire pour combler le trou de Busquets. Les jeunes, comme Marc Casado et Pau Prim, ne sont pas réputés prêts pour cette responsabilité.

Ce que les sources disent que Xavi veut vraiment, c’est la créativité au milieu de terrain – surtout s’il doit continuer à jouer avec un milieu de terrain quatre au lieu d’un trois avant. S’exprimant la semaine dernière, il a déclaré que cette équipe du Barça manquait d’un « joueur de type Santi Cazorla ».

Bernardo Silva est peut-être l’option rêvée et des sources ont confirmé l’intérêt du Barca l’année dernière, mais rien n’indique qu’ils pensent qu’un éventuel accord de 70 millions d’euros pour le milieu de terrain portugais serait financièrement possible cet été dans l’état actuel des choses.

Le Barça aimerait débarquer Bernardo Silva, mais le milieu de terrain de Man City ne sera pas bon marché. (Photo de Jan Kruger – UEFA/UEFA via Getty Images)

ESPN a révélé qu’Ilkay Gundogan, dont le contrat avec Manchester City arrive à expiration, et Alex Baena de Villarreal sont tous deux des cibles. Gundogan a marqué 11 buts et en a marqué sept autres alors que City a décroché le triplé cette saison; Baena, qui peut également jouer large, a marqué 12 fois et a aidé six buts pour Villarreal.

Gabri Veiga du Celta Vigo et Arda Guler de Fenerbahce seraient également des cibles pour créer une concurrence pour De Jong, Pedri, Gavi, Sergi Roberto et, s’il reste, Kessie.

D’autres affaires dépendront des finances. Les rapports suggèrent que le Barça a déjà conclu un accord d’une valeur potentielle de 40 millions d’euros pour le jeune attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roque. Le joueur de 18 ans a déjà été sélectionné par l’équipe brésilienne senior et arriverait en tant que doublure et héritier potentiel de Lewandowski. Des sources n’ont pas confirmé ces informations à ESPN, mais ont déclaré que les pourparlers, menés par Deco, progressaient bien.

Ailleurs, le Barça se sent en sécurité avec Marc-André ter Stegen dans les buts, tandis que Martinez arrivera en tant qu’agent libre pour compléter un solide groupe de défenseurs centraux qui comprend Andreas Christensen, Araujo, Kounde et Eric Garcia. À l’arrière gauche, Alex Balde et Marcos Alonso se disputeront le rôle de titulaire, mais il y a des doutes à l’arrière droit. Kounde a clairement indiqué qu’il préférerait jouer au milieu; le nouvel arrivant Julian Araujo et Dest (une fois de retour du prêt) sont les autres options, mais leur avenir pourrait être ailleurs.

Malgré cela, Xavi a déclaré que signer un arrière droit n’était pas la priorité absolue. Si c’était le cas et que l’argent était disponible, il opterait pour Juan Foyth de Villarreal. Le club catalan, ont confirmé des sources à ESPN, s’est également renseigné sur Ivan Fresneda, 18 ans, du Real Valladolid, bien qu’étant donné la compétition avec Arsenal, Milan et la Juventus pour sa signature, ils soient peut-être arrivés trop tard. Joao Cancelo de City, dont l’agent Jorge Mendes entretient une relation de travail étroite avec Laporta, est un autre nom sur la table et ils pourraient peut-être le prêter.

Plus loin, au-delà de Roque, les éventuels ajouts dépendront des sorties. L’ailier Ousmane Dembele est en pourparlers pour renouveler son contrat et Raphinha a clairement indiqué qu’il voulait rester, tandis que Fati et Torres résistent également, pour l’instant, aux tentatives du club de les faire avancer.

« Il va rester », a déclaré Mendes à propos de son client Fati cette semaine. « Vous avez un phénomène entre les mains. C’est un futur vainqueur du Ballon d’Or. »

L’ailier de l’Atletico Madrid, Yannick Carrasco, attend dans les coulisses. Le Barça a une option de 20 millions d’euros pour signer l’international belge, mais s’il l’exécutera ou non reste indécis. Abde, après son impressionnante saison en prêt à Osasuna, fait également pression pour une autre chance, bien que des sources affirment que le club n’est pas convaincu que le joueur de 21 ans soit suffisamment constant.

Un autre joueur déjà en marge de l’attaque de l’équipe première est Lamine Yamal, le joueur de 15 ans qui a fait ses débuts en avril. Les minutes seront probablement difficiles à trouver, mais il est l’un des jeunes du club qui, selon des sources, pourrait être dans et autour de l’équipe de Xavi la saison prochaine, avec le défenseur Chadi Riad, le milieu de terrain Aleix Garrido et les attaquants Estanis Pedrola et Angel Alarcon. .