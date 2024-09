Passer de longs appels téléphoniques peut augmenter les risques cardiovasculaires.

UN Une nouvelle étude publiée dans la Revue canadienne de cardiologie a établi un lien entre l’utilisation prolongée du téléphone cellulaire et les risques accrus de maladies cardiovasculaires. L’étude, basée sur les données de près d’un demi-million de participants, a révélé que les personnes qui passent plus de temps à faire des appels chaque semaine étaient plus susceptibles de subir des événements cardiovasculaires tels qu’un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque.

L’étude a examiné la relation entre l’utilisation du téléphone portable et la santé cardiovasculaire dans un large groupe de participants de la UK Biobank. Les chercheurs ont analysé les données d’utilisation du téléphone autodéclarées et ont suivi les résultats de santé des participants sur une période moyenne de 12,3 ans.

Après avoir contrôlé divers facteurs, l’étude a révélé que les utilisateurs réguliers de téléphones portables, définis comme ceux qui émettent ou reçoivent au moins un appel par semaine, présentaient un risque légèrement plus élevé de maladies cardiovasculaires que les utilisateurs non réguliers. Cependant, le risque augmentait considérablement à mesure que la durée des appels téléphoniques augmentait. Les personnes qui passaient plus de 6 heures au téléphone chaque semaine présentaient un risque 21 % plus élevé d’événements cardiovasculaires.

L’étude a identifié plusieurs facteurs pouvant contribuer à cette association, notamment la détresse psychologique, une mauvaise qualité du sommeil et le névrosisme. Les chercheurs suggèrent que ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la santé cardiovasculaire en perturbant les rythmes circadiens, en perturbant les fonctions endocriniennes et métaboliques et en augmentant l’inflammation.

Bien que l’étude fournisse des preuves d’une corrélation entre l’usage du téléphone portable et le risque cardiovasculaire, elle ne peut pas prouver de manière définitive la causalité. D’autres facteurs, tels que les habitudes de vie et les problèmes de santé sous-jacents, peuvent également jouer un rôle.

Les experts médicaux soulignent que même si les résultats de cette étude sont préoccupants, des recherches plus poussées sont nécessaires pour comprendre pleinement la relation entre l’utilisation du téléphone portable et la santé cardiovasculaire. Ils soulignent l’importance de maintenir un mode de vie sain, notamment une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant, pour réduire le risque cardiovasculaire.

Le Dr Cheng-Han Chen, cardiologue interventionnel certifié et directeur médical du programme de cardiologie structurelle au MemorialCare Saddleback Medical Center de Laguna Hills, en Californie, nous livre ses réflexions sur les résultats de l’étude. Il a déclaré : « Bien que l’étude ne puisse pas prouver de manière définitive la causalité en raison de sa nature observationnelle, elle suggère qu’une partie du risque accru pourrait être liée à l’impact de l’utilisation du téléphone sur la santé mentale et le sommeil ».

Chen, qui n’a pas participé à la recherche, a expliqué que « de plus, il peut y avoir d’autres facteurs, ou facteurs de confusion, influençant les résultats.

L’étude a identifié comme facteur de confusion la prévalence plus élevée de l’utilisation du téléphone portable chez les fumeurs et les diabétiques. Selon lui, le risque accru de maladie cardiovasculaire signalé pourrait être attribué à ces problèmes de santé sous-jacents plutôt qu’à la seule utilisation du téléphone portable.

Sur son Rigved Tadwalkar, cardiologue consultant certifié au Providence Saint John’s Health Center de Santa Monica, en Californie, a également souligné le lien entre l’utilisation excessive du téléphone et les troubles du sommeil. « L’utilisation prolongée du téléphone peut perturber le rythme circadien naturel du corps, entraînant un stress sur le cœur et les vaisseaux sanguins », a-t-il expliqué.

Tadwalkar a souligné le risque d’augmentation des niveaux de stress et d’anxiété associés à une utilisation excessive du téléphone, ce qui peut contribuer à une augmentation de la pression artérielle et à une inflammation, deux facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.

Chen a mis en garde contre l’idée de considérer l’utilisation du téléphone portable comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire tant que des recherches plus poussées n’auront pas confirmé ce lien. « À moins que ces résultats ne soient confirmés par de futures études, je ne considère pas l’utilisation du téléphone portable comme un facteur de risque », a-t-il déclaré.

Corroborant, Tadwalkar Il a plaidé en faveur d’une perspective équilibrée sur les résultats de l’étude. « Bien que les résultats doivent être pris au sérieux, il est important de prendre en compte d’autres facteurs qui pourraient influencer la relation », a-t-il conseillé.

Tadwalkar a souligné l’importance d’une utilisation réfléchie de la technologie. « L’étude met en évidence l’interdépendance entre la technologie moderne et la santé cardiaque, incitant les cliniciens et les patients à être conscients de leurs habitudes quotidiennes et de leur impact potentiel sur les résultats cardiovasculaires à long terme. »

Pour réduire le risque cardiovasculaire, le Dr Chen recommande un mode de vie sain comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil adéquat, une gestion du poids, l’évitement du tabac et de l’alcool et la réduction du stress.

« Bien que l’étude fournisse des preuves suggérant un lien potentiel entre l’utilisation du téléphone portable et le risque cardiovasculaire, il est important d’interpréter les résultats avec prudence. Les personnes doivent maintenir un mode de vie sain et envisager de limiter l’utilisation excessive du téléphone, en particulier si elles ont des problèmes cardiovasculaires existants », ont recommandé les experts.