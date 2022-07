Passer aux véhicules électriques ne suffit pas. Le problème le plus profond est notre dépendance à la voiture

Cette colonne est une opinion de Paris Marx, un écrivain spécialisé dans la technologie basé à St. John’s. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration audacieuse : Le Canada “ne sera pas seulement un acteur mondial dans le domaine des véhicules électriques, … nous deviendrons des chefs de file mondiaux.” Au cours de la dernière année, le gouvernement fédéral a annoncé une série d’accords avec des constructeurs automobiles et des fournisseurs visant à développer l’industrie nationale des véhicules électriques.

Avec la flambée des prix du gaz au-dessus de 2 $ le litre pour la première fois en mai et atlantique Canada Les températures record de la planète nous rappellent une fois de plus que le monde se réchauffe rapidement, il est clair que nous devons désespérément repenser notre système de transport. Mais le gouvernement met-il trop l’accent sur les véhicules électriques au lieu d’encourager davantage de personnes à abandonner complètement leur voiture ?

Les véhicules électriques ont tendance à produire moins d’émissions au cours de leur cycle de vie que les véhicules équivalents alimentés par des combustibles fossiles, mais le cadrage souvent utilisé par le gouvernement et l’industrie selon lequel ils sont « zéro émission » est trompeur.

Contrairement à un véhicule conventionnel dont les émissions proviennent de la combustion de combustibles fossiles, une plus grande part des émissions d’un VE provient de sa production ; plus précisément, sa batterie. C’est le côté de l’EV qui n’apparaît souvent pas dans les campagnes publicitaires.

L’Agence internationale de l’énergie estimations qu’il faudra une augmentation significative de l’extraction minière pour alimenter une transition verte qui met l’accent sur les véhicules électriques plutôt que sur des alternatives comme le transport en commun et le vélo. Par exemple, la demande de lithium devrait monter en flèche de 4 200 % et celle de cobalt de 2 100 %.

Opérations de greenwashing

Ces chiffres sonnent bien pour l’industrie minière, qui espère utiliser les véhicules électriques pour greenwash ses opérations, mais elles ont de graves conséquences humaines et environnementales tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Le “triangle du lithium” en Amérique du Sud est sur le point d’être une source importante de minerai, mais il est déjà polluer l’eau et l’abaissement de la nappe phréatique, menaçant l’accès à l’eau douce pour les communautés locales.

Pendant ce temps, le site d’une grande partie de l’extraction mondiale de cobalt en République démocratique du Congo (RDC) expériences des taux élevés de malformations congénitales, de l’eau contaminée et environ 40 000 enfants travailleraient dans des mines artisanales. En 2019, le constructeur de voitures électriques Tesla faisait partie d’un certain nombre d’entreprises nommé dans un procès sur les décès d’enfants dans les mines de cobalt en RDC.

Mais cela ne se produit pas qu’à l’étranger. Une partie du discours du premier ministre pour que le Canada soit un chef de file mondial des véhicules électriques consiste également à augmenter l’exploitation minière. Les mines de lithium au Québec ont déjà été responsable pour les accidents environnementaux et sujet à l’opposition de la communauté, tandis que l’opposition autochtone est déjà monté sur les projets d’exploitation du Cercle de feu en Ontario. Nous sommes sûrs d’en voir d’autres à mesure que les provinces du pays chercheront des gisements minéraux à exploiter.

En 2019, le transport représentait 25 pour cent des émissions nationales, juste derrière le pétrole et le gaz, et qui avaient augmenté de 54 % depuis 1990, en partie parce que les gens conduisaient plus et achetaient de gros camions et des VUS au lieu de berlines. Il faut s’attaquer aux émissions du secteur des transports, mais le problème va au-delà des émissions d’échappement.

Selon Statistique Canada, 73,7 % des Canadiens vivent dans des zones urbaines, mais la majorité se trouve en banlieue, et non au centre-ville, et ces banlieues ne cessent de croître. Cette réalité est le produit de décennies de gouvernement politique qui encourageait la vie en banlieue et donnait la priorité aux voitures par rapport aux autres formes de mobilité.

Une étude publiée en janvier a révélé que 83 pour cent des Canadiens possèdent ou louent un véhicule, et 81 % des propriétaires de voitures estiment qu’il serait impossible de ne pas le faire, car un grand nombre de nos collectivités ont été construites pour priver les résidents d’une alternative fiable. Ces communautés de banlieue ont également des empreintes carbone plus élevées que les zones urbaines plus denses.

Mais la dépendance à la voiture n’est pas seulement un problème environnemental. En 2020, on estime 1 745 personnes morts dans des collisions de véhicules à moteur et 7 868 autres personnes ont subi des blessures graves. Les temps de trajet sont également s’allonger dans les villes canadiennes, et être assis dans une voiture est associé à toute une gamme d’effets néfastes sur la santé.

En plus de cela, posséder une voiture coûte plus cher que beaucoup de gens ne le pensent. Avant la pandémie, l’inflation et la flambée des prix du carburant, l’Association canadienne des automobilistes estimé le coût annuel de possession d’un véhicule se situait entre 8 600 $ et 13 000 $, selon le modèle. C’est sûrement plus élevé maintenant.

Une opportunité sans précédent

La crise climatique nous offre une opportunité sans précédent de réinventer la façon dont nous nous déplaçons et dont nous construisons nos communautés, mais la poussée des véhicules électriques consiste à apporter le plus petit changement possible – un changement qui ne permettra probablement pas l’ampleur des réductions d’émissions dont nous avons besoin . Pour relever l’ampleur de ce défi, il faut s’attaquer à la prédominance des voitures dans nos collectivités.

Le gouvernement fédéral a augmenté le financement du transport en commun, mais une grande partie de l’argent ne coulera pas jusqu’en 2026 et au-delà. Pendant ce temps, les métros des grandes villes doivent être agrandis pour répondre à la demande, les systèmes de bus municipaux doivent financement des opérations pour fournir un service plus fréquent et plus fiable, et de nombreuses villes canadiennes manquent d’infrastructures cyclables adéquates.

De même, les libéraux ont finalement approuvé Le plan ferroviaire à haute fréquence de VIA Rail entre Toronto et Québec après cinq ans de retard, mais même alors, il n’arrivera pas avant le début des années 2030. Et cela ne correspondra toujours pas au train à grande vitesse en cours de construction dans les pays d’Asie et d’Europe. L’ambition dont nous avons besoin n’est tout simplement pas là.

Les véhicules électriques feront partie de la solution, mais le problème le plus profond est le nombre de Canadiens qui dépendent de leur voiture sans alternative fiable. Les gouvernements sérieux au sujet de l’action climatique doivent changer cela.