Passer au vert augmentera l’inflation « sans aucun doute », déclare le PDG

L’ETS couvre actuellement des secteurs tels que l’exploitation minière et l’aviation et est conçu pour évaluer le coût du carbone pour les industries les plus polluantes de la région.

« Tout à coup, vous devez être en mesure de prouver que vous prenez effectivement les bonnes mesures. [to decarbonize] et vous pouvez voir dans l’industrie des compagnies maritimes certaines personnes… investissent dans les navires méthanol, qui créent des fonds d’investissement pour acheter ces ressources, car il est vraiment difficile d’acheter du carburant alternatif. Certains sont plus passifs [and] j’attends de voir », a-t-il déclaré.

Ligne maritime Maersk a lancé son premier navire équipé d’un moteur alimenté au méthanol vert en septembre, mais les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à l’approvisionnement en carburant alternatif.