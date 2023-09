Passer à une pompe à chaleur vous fera-t-il économiser de l’argent ? Voici comment le savoir

De nombreux lecteurs de CBC ont posé des questions sur les coûts liés au remplacement de leur système de chauffage et de climatisation par une thermopompe.

Un nouveau rapport et calculateur en ligne de l’Institut canadien du climat sont les dernières à montrer que de nombreux ménages canadiens pourraient économiser de l’argent en effectuant ce changement.

Les chercheurs ont calculé que le remplacement d’une chaudière à gaz et d’un climatiseur par une thermopompe à air (qui assure à la fois le chauffage et la climatisation) permettrait généralement d’économiser de l’argent à Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax.

« Même si notre analyse est conservatrice, les pompes à chaleur constituent l’option la moins coûteuse pour la plupart des ménages », a déclaré Christina Guertin, associée de recherche à l’institut et co-auteure de le rapport publié jeudi . Il était accompagné d’un calculatrice conçu pour aider les Canadiens à obtenir de meilleures estimations de leur propre situation.

Le nouveau rapport est le plus récent démontrant que les pompes à chaleur ne se contentent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au chauffage aux combustibles fossiles, mais permettent souvent d’économiser de l’argent.

Mais cela dépend de plusieurs questions. Dans quels types de maisons sont-ils installés ? Dans quelles régions ? Avec quel type de chauffage ? Et quel type de système de pompe à chaleur adopteraient-ils ?

Voici un examen plus approfondi de ces études, des coûts et des économies, ainsi que des facteurs qui les influencent.

Votre système de chauffage actuel fait la différence

Même si l’étude de l’Institut canadien du climat n’a porté que sur les ménages équipés d’une chaudière à gaz, une étude du gouvernement fédéral de 2022 envisagé d’autres types de systèmes de chauffage.

L’étude a révélé qu’en installant une thermopompe à air, les ménages canadiens passaient d’un plinthes chauffantes électriques économiseraient en moyenne de 700 à 1 900 dollars par an, et ceux qui possèdent des fournaises ou des chaudières fonctionnant au l’huile de chauffage permettrait d’économiser entre 1 000 et 3 500 dollars par an. Et ce malgré l’étude utilisant des données de 2020, lorsque les prix du pétrole étaient bas en raison de la pandémie de COVID-19.

« Ces types de systèmes de chauffage sont très coûteux et, dans ce contexte, choisir une thermopompe est un choix économique très judicieux », a déclaré Alex Ferguson, agent de recherche à CanmetÉNERGIE à Ottawa et co-auteur de l’étude.

REGARDER | Le Canada atlantique mène le pays en matière de transition vers le chauffage vert

Le Canada atlantique est à la tête du pays en matière de transition vers un système de chauffage domestique écologique Des thermopompes électriques et respectueuses du climat remplacent les réservoirs de mazout pour le chauffage des maisons sur la côte Est, probablement grâce aux incitatifs des gouvernements provinciaux du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Si vous utilisez du gaz naturel, l’endroit où vous vivez fait la différence

Pour ceux qui sont chauffés au gaz naturel, l’étude de l’Institut canadien du climat et celle du gouvernement fédéral montrent que les différences régionales en matière de climat et en prix de l’énergie impact sur le montant d’argent que vous économisez, le cas échéant, avec une pompe à chaleur.

L’étude fédérale estime des économies moyennes de 50 à 150 dollars par an en factures de services publics à travers le Canada en 2020, mais a constaté que les économies étaient plus élevées au Québec et dans les provinces de l’Atlantique.

L’Institut canadien du climat s’est concentré sur les ménages équipés d’une chaudière à gaz et d’un climatiseur dans cinq villes : Vancouver, Edmonton, Toronto, Montréal et Halifax. Et contrairement à l’étude fédérale, elle incluait les coûts sur la durée de vie de l’équipement, supposé avoir 18 ans. Une coupure de pompe à chaleur coûte en moyenne 13 pour cent dans les villes étudiées.

L’étude a révélé que la plupart des bâtiments Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax permettrait d’économiser de l’argent avec une thermopompe, y compris les maisons unifamiliales, les maisons de ville et de nombreux appartements.

L’exception à Toronto concernait les immeubles multirésidentiels chauffés centralement. Guertin a déclaré que cela était dû à la technologie des pompes à chaleur requise pour des bâtiments de si grande taille et au manque de rabais gouvernementaux pour cet équipement.

REGARDER | Les thermopompes peuvent rafraîchir une maison en été et la chauffer en hiver

Comment les pompes à chaleur peuvent rafraîchir une maison en été et fournir de la chaleur en hiver Peter Messenger de A1 Air Conditioning and Heating et Sara Hastings-Simon de l’Université de Calgary expliquent le fonctionnement des thermopompes.

Les fournaises au gaz ont battu les thermopompes Edmontonen raison de ses prix du gaz bas par rapport à d’autres régions du pays et de son climat hivernal froid, car les pompes à chaleur sont moins efficaces par temps très froid et les systèmes peuvent devoir s’appuyer davantage sur des systèmes de secours électriques, qui sont moins efficaces.

Les conclusions du nouveau rapport de Toronto concordent avec deux rapports de 2022 de l’Ontario Clean Air Alliance, qui ont révélé que le propriétaire ontarien moyen possédant une chaudière à gaz et un climatiseur économiserait 10 000 $ ou plus sur la durée de vie de son équipement en passant à un pompe à chaleur aérothermique et jusqu’à 24 000 $ lors du passage d’une fournaise au gaz et d’un climatiseur à un source terrestre pompe à chaleur qui fonctionne mieux par temps extrêmement froid.

Pompe à chaleur standard ou pour climat froid

Les Canadiens peuvent généralement choisir entre deux types de thermopompes :

Pompes à chaleur standards qui sont généralement installés avec une source de chaleur d’appoint pour des températures inférieures à zéro.

qui sont généralement installés avec une source de chaleur d’appoint pour des températures inférieures à zéro. Pompes à chaleur pour climat froidqui peuvent chauffer les maisons sans secours à des températures aussi basses que -20 C ou -30 C, mais sont parfois installés avec un système de secours.

Le rapport de l’Institut canadien du climat a révélé qu’un thermopompe standard avec appoint électrique était l’option la moins chère au Canada.

Les pompes à chaleur standards existent depuis longtemps et ne sont aujourd’hui guère plus chères que les climatiseurs. Pendant ce temps, les pompes à chaleur pour climat froid sont une nouvelle technologie et leur prix reste élevé. Dans son rapport, l’Institut canadien du climat supposé que pour une maison de ville ou une maison unifamiliale :

Pompes à chaleur gainables standards coûtent entre 5 000 et 9 000 dollars à l’achat et à l’installation, et sont éligibles à une subvention fédérale pour les maisons plus vertes de 4 000 dollars (entraînant un coût net de 1 000 à 5 000 dollars).

coûtent entre 5 000 et 9 000 dollars à l’achat et à l’installation, et sont éligibles à une subvention fédérale pour les maisons plus vertes de 4 000 dollars (entraînant un coût net de 1 000 à 5 000 dollars). Pompes à chaleur gainables pour climat froid coûtent entre 10 000 $ et 19 000 $ et sont admissibles à une subvention pour des maisons plus vertes de 5 000 $ (coût net de 5 000 $ à 14 000 $)

coûtent entre 10 000 $ et 19 000 $ et sont admissibles à une subvention pour des maisons plus vertes de 5 000 $ (coût net de 5 000 $ à 14 000 $) Climatiseurs centraux coûte environ 5 000 $.

Le rapport suppose qu’une pompe à chaleur pour climat froid aurait besoin d’une source de chaleur de secours, ce qui ajouterait un coût supplémentaire (voir la section suivante). Heather McDiarmid, consultante en climat et en énergie qui a préparé les rapports pour l’Ontario Clean Air Alliance, s’est demandé si cela serait nécessaire à l’échelle du Canada.

« Certaines maisons en Ontario sont dotées d’un ASHP pour climat froid. [air-source heat pump] sans chauffage d’appoint et ils fonctionnent très bien », a-t-elle écrit dans un courriel. « Je ne vois aucune raison pour laquelle une maison à Vancouver en aurait besoin. » Elle a ajouté que la thermopompe de sa maison de Kitchener, en Ontario, a fonctionné. depuis trois ans, et pendant cette période, les températures extérieures hivernales n’ont jamais été assez froides pour déclencher le système de chauffage d’appoint.

Kate Harland, responsable de la recherche sur l’atténuation à l’Institut canadien du climat et co-auteur du nouveau rapport, a reconnu que les thermopompes pour climat froid pourraient être plus adaptées aux Prairies. Mais elle a ajouté que leur prix devrait baisser au fil du temps.

REGARDER | Annonce l’automne dernier de nouvelles subventions fédérales pour le remplacement des fournaises au mazout par des thermopompes

Ottawa annonce un programme de subventions de 5 000 $ pour remplacer les fournaises au mazout par des pompes à chaleur Le ministre Sean Fraser présente un nouveau programme de subventions fédérales pour aider les familles partout au Canada à remplacer leurs chaudières au mazout par des thermopompes.

Sauvegarde électrique ou gaz naturel

Les systèmes de chauffage d’appoint peuvent être :

Électrique: Ceux-ci peuvent fonctionner parallèlement à la pompe à chaleur pour lui donner un coup de pouce par temps froid.

Ceux-ci peuvent fonctionner parallèlement à la pompe à chaleur pour lui donner un coup de pouce par temps froid. Gaz naturel: Il s’agit essentiellement de chaudières à gaz qui prennent le relais d’une pompe à chaleur en dessous d’une certaine température. (Ils ne peuvent pas courir en même temps). Une pompe à chaleur avec appoint de gaz est souvent appelée système hybride.

Dans l’étude de l’Institut canadien du climat, pour ceux équipés de thermopompes standards, la température à laquelle le secours s’est déclenché était de 0 °C à Toronto, Edmonton et Halifax, et de -5 °C à Vancouver et Montréal, où l’électricité est moins chère. Pour ceux qui possédaient une pompe à chaleur pour climat froid, il faisait -8,3 °C.

L’étude a révélé qu’une alimentation électrique d’appoint était moins chère, entre 300 et 1 500 dollars, qu’une chaudière à gaz, estimée à environ 4 000 dollars.

L’étude fédérale a également révélé qu’une alimentation électrique de secours serait moins coûteuse si le propriétaire se déconnectait complètement du gaz, car il économiserait de l’argent en frais mensuels fixes pour la distribution de gaz. Mais s’ils conservaient un raccordement au gaz pour des appareils tels que des chauffe-eau ou des cuisinières, ils économiseraient davantage d’argent avec un système hybride, tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre de 15 à 35 pour cent.

REGARDER | Une étude sur l’asthme infantile relance le débat sur les cuisinières à gaz

Le débat sur les cuisinières à gaz reprend après une étude sur l’asthme Après une étude explosive liant les cuisinières à gaz à l’asthme infantile, les gouvernements subissent une pression croissante pour s’attaquer aux risques sanitaires liés à leurs émissions.

McDiarmid et Ferguson de CanmetÉNERGIE ont déclaré qu’un système de secours au gaz ou un système hybride est également généralement moins cher dans maisons anciennesqui nécessite généralement un mise à niveau du tableau électrique afin de faire fonctionner une pompe à chaleur avec appoint électrique, mais pas avec appoint gaz. L’étude de l’Institut canadien du climat suppose que toutes les maisons construites avant 1980 auraient besoin de cette mise à niveau électrique, pour un coût de 3 400 $ à 5 100 $, qu’elles choisissent une alimentation de secours au gaz ou à l’électricité.

Besoin de plus d’informations ?

Les deux organismes de l’Institut canadien du climat rapport et calculatrice et Ressources naturelles Canada contiennent de nombreux détails supplémentaires qui peuvent être utiles à toute personne souhaitant en savoir plus sur les pompes à chaleur.

Ferguson a suggéré que les gens ne devraient pas se laisser entraîner par de petites différences de coûts entre les différents systèmes de chauffage ou de pompe à chaleur.

« Les coûts entre tous ces systèmes sont assez comparables », a-t-il déclaré, soulignant que ce n’était pas le cas dans le passé, lorsque les pompes à chaleur étaient plus chères et moins avancées technologiquement. « Je pense que l’histoire ici est que les Canadiens ont plus d’options qu’auparavant pour réduire leur empreinte carbone et apporter de la climatisation dans les maisons qui n’en avaient pas auparavant. »