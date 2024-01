Passer à un régime végétalien ou cétogène a un impact rapide sur le système immunitaire

Une étude du NIH révèle que des réponses immunitaires distinctes se produisent rapidement lorsque le régime alimentaire change. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les effets sur la santé.

Des chercheurs des National Institutes of Health ont observé des changements rapides et distincts du système immunitaire dans une petite étude portant sur des personnes qui sont passées à un régime végétalien ou cétogène (également appelé céto). Les scientifiques ont surveillé de près diverses réponses biologiques de personnes suivant des régimes végétaliens et céto pendant deux semaines, dans un ordre aléatoire. Ils ont découvert que le régime végétalien provoquait des réponses liées à l’immunité innée – la première ligne de défense non spécifique de l’organisme contre les agents pathogènes – tandis que le régime céto provoquait des réponses associées à l’immunité adaptative – une immunité spécifique aux agents pathogènes construite par les expositions dans la vie quotidienne et la vaccination. Des changements métaboliques et des changements dans les microbiomes des participants (communautés de bactéries vivant dans l’intestin) ont également été observés. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces changements sont bénéfiques ou néfastes et quel effet ils pourraient avoir sur les interventions nutritionnelles contre des maladies telles que le cancer ou les maladies inflammatoires.

La compréhension scientifique de l’impact des différents régimes alimentaires sur le système immunitaire humain et le microbiome est limitée. Les interventions nutritionnelles thérapeutiques, qui impliquent de modifier le régime alimentaire pour améliorer la santé, ne sont pas bien comprises et peu d’études ont comparé directement les effets de plusieurs régimes. Le régime céto est un régime pauvre en glucides et généralement riche en graisses. Le régime végétalien élimine les produits d’origine animale et a tendance à être riche en fibres et faible en gras.

L’étude a été menée par des chercheurs de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et de l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK) du NIH. Unité de Recherche Clinique Métabolique au centre clinique du NIH. Les 20 participants étaient divers en termes d’origine ethnique, de race, de sexe, d’indice de masse corporelle (IMC) et d’âge. Chaque personne a mangé autant qu’elle le souhaitait d’un régime (végétalien ou céto) pendant deux semaines, suivie autant qu’elle le souhaitait de l’autre régime pendant deux semaines. Les personnes suivant un régime végétalien, qui contenait environ 10 % de matières grasses et 75 % de glucides, ont choisi de consommer moins de calories que celles suivant un régime céto, qui contenait environ 76 % de matières grasses et 10 % de glucides. Tout au long de la période d’étude, du sang, de l’urine et des selles ont été collectés pour analyse. Les effets des régimes ont été examinés à l’aide d’une approche « multi-omique » qui a analysé plusieurs ensembles de données pour évaluer les réponses biochimiques, cellulaires, métaboliques et immunitaires de l’organisme, ainsi que les modifications du microbiome. Les participants sont restés sur place pendant tout le mois de l’étude, ce qui a permis un contrôle minutieux des interventions diététiques.

Le passage exclusivement aux régimes alimentaires de l’étude a entraîné des changements notables chez tous les participants. Le régime végétalien a eu un impact significatif sur les voies liées au système immunitaire inné, y compris les réponses antivirales. D’un autre côté, le régime céto a entraîné une augmentation significative des processus biochimiques et cellulaires liés à l’immunité adaptative, tels que les voies associées aux cellules T et B. Le régime céto affecte davantage de protéines dans le plasma sanguin que le régime végétalien, ainsi que des protéines provenant d’un plus large éventail de tissus, tels que le sang, le cerveau et la moelle osseuse. Le régime végétalien a favorisé davantage de voies liées aux globules rouges, notamment celles impliquées dans le métabolisme de l’hème, ce qui pourrait être dû à la teneur plus élevée en fer de ce régime. De plus, les deux régimes ont produit des changements dans les microbiomes des participants, provoquant des changements dans l’abondance des espèces bactériennes intestinales qui étaient auparavant liées aux régimes. Le régime céto était associé à des changements dans le métabolisme des acides aminés – une augmentation des voies métaboliques humaines pour la production et la dégradation des acides aminés et une réduction des voies microbiennes pour ces processus – ce qui pourrait refléter les quantités plus élevées de protéines consommées par les personnes suivant ce régime. .

Les changements distincts du métabolisme et du système immunitaire provoqués par les deux régimes ont été observés malgré la diversité des participants, ce qui montre que les changements alimentaires affectent systématiquement des voies répandues et interconnectées dans le corps. Des études supplémentaires sont nécessaires pour examiner comment ces interventions nutritionnelles affectent des composants spécifiques du système immunitaire. Selon les auteurs, les résultats de cette étude démontrent que le système immunitaire réagit étonnamment rapidement aux interventions nutritionnelles. Les auteurs suggèrent qu’il pourrait être possible d’adapter les régimes alimentaires pour prévenir les maladies ou compléter les traitements contre les maladies, par exemple en ralentissant les processus associés au cancer ou aux troubles neurodégénératifs.

Lien de machine virtuelle et coll. Signatures immunitaires périphériques différentielles induites par les régimes végétaliens et cétogènes chez l’homme. Médecine naturelle DOI : 10.1038/s41591-023-02761-2 (2024).

